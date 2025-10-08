Thị trường phản ứng thận trọng với tin nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 940 tỷ

Mặc dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhà đầu tư đón nhận từ trước phiên giao dịch, nhưng sự hưng phấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng khá mạnh, nhưng lại kéo theo diễn biến trượt giảm giá rõ nét.

VN-Index mở cửa đã nhảy vọt lên đỉnh cao nhất, tăng gần 16 điểm (+0,95%). Độ rộng trong khoảng 5 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục cũng tốt nhất, với 233 mã tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên càng về sau đà tăng càng thu hẹp, cổ phiếu suy yếu trên diện rộng. Chốt phiên sáng VN-Index đã giảm 1,63 điểm (-0,1%) với 123 mã tăng/166 mã giảm.

Diễn biến độ rộng đã xác nhận chỉ số trượt dốc không chỉ đơn thuần là ép trụ. Dù nhóm dẫn dắt sáng nay kém, nhưng số lượng cổ phiếu đổi màu rất nhiều cho thấy phản ứng của nhà đầu tư là giống nhau.

Đỉnh cao nhất của VN-Index tương đương hôm qua, cũng chớm vượt mốc 1700 điểm nhưng sau đó thất bại. Nguyên nhân là các trụ quá tệ khi không đủ dòng tiền để duy trì độ cao. VIC đang giảm 1,5%, VHM giảm 1,36%, TCB giảm 1,03%, BID giảm 0,25%, HPG giảm 0,52%, VPB giảm 0,32%. Mức giảm này so với tham chiếu chưa nhiều, nhưng biên độ trượt giảm trong phiên thì không nhỏ: TCB trượt tới 2,03% so với đỉnh, BID trượt 1,22%, HPG trượt 1,7%, VPB trượt 2,21%...

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,01% với 17 mã tăng/12 mã giảm nhưng toàn bộ các mã trong rổ đã rời đỉnh. Thậm chí có tới 20 mã trượt giảm quá 1%. Có những cổ phiếu bị ép rất mạnh như SSI từ mức tăng 4,17% hiện chỉ còn 0,12%. LPB, SHB, TCB, TPB, VPB là những cổ phiếu dao động quá -2% chỉ trong buổi sáng.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, lúc mạnh nhất có tới 211 cổ phiếu tăng quá 1% so với tham chiếu nhưng hiện chỉ còn 37 mã. Hơn một phần ba số cổ phiếu có giao dịch (33,5%) ở sàn này đã trượt giảm từ 2% trở lên so với mức đỉnh đầu ngày. Đây là diễn biến thể hiện rõ nét hoạt động tranh thủ chốt lời hoặc nhà đầu tư thất vọng với thị trường và bán ra.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Do biên độ tăng lúc mở cửa rất mạnh nên thời gian để giá trượt giảm cũng chưa đến mức gây tổn hại lớn. Độ rộng mới thể hiện sự cân bằng và đổi màu giá với số lượng hạn chế. Số cổ phiếu trượt sâu xuống dưới tham chiếu cũng chưa nhiều (61 mã), trong đó 12 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Nhóm chứng khoán đáng chú ý với biên độ dao động rất rộng. Ví dụ VIX đã lao dốc 4,65% so với đỉnh, đảo chiều thành giảm 1,47% so với tham chiếu, thanh khoản rất cao 799,2 tỷ đồng. HCM lao dốc 4,04% thành giảm 1,09% so với tham chiếu, khớp khoảng 213,6 tỷ. Hiện cả nhóm chứng khoán chỉ còn 12 mã xanh và các cổ phiếu còn tăng tốt chủ yếu nhờ thanh khoản kém như APG, SBS, EVS, CSI, WSS. Nhóm thanh khoản cao đều chịu sức ép tăng rõ rệt.

Ở phía xanh, từ chỗ 211 mã tăng quá 1% hiện co lại còn 37 mã là dấu hiệu tiêu cực. Đó là chưa kể chỉ chưa tới chục mã trong nhóm này đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. MWG tăng 2,95%, khớp 878,5 tỷ; CTG tăng 1,55% với 415,9 tỷ; GEE tăng 6,98% với 146,8 tỷ; VPI tăng 2,02% với 124,4 tỷ; ANV tăng 6,97% với 109,6 tỷ là những cổ phiếu mạnh nhất.

Hiện tượng trượt giảm giá phổ biến với biên độ rộng sáng nay đi kèm thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 37% so với sáng hôm qua. Tính cả HNX, giá trị giao dịch chưa kể thỏa thuận hai sàn tăng hơn 40%. Tiếc rằng mức tăng thanh khoản này và diễn biến giá lại xác nhận sự hưng phấn đầu ngày đã bị “dội gáo nước lạnh”.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tăng mạnh gần 27% quy mô bán ra trên HoSE, với 2.124 tỷ đồng, mức ròng là -881,5 tỷ. Tính tổng 3 sàn, khối này đang bán ròng gần 942 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là SSI -174,5 tỷ, MSN -116,9 tỷ, VRE -95,4 tỷ, DXG -63,8 tỷ, VIX -62,1 tỷ, VHM -61 tỷ, CII -57,9 tỷ, DIG -51,7 tỷ. Phía mua ròng có MWG +94,9 tỷ, ACB +56 tỷ, GEX +50,3 tỷ, VCB +33,1 tỷ, CTG +32 tỷ, HDB +30,4 tỷ.