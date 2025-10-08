Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Chứng khoán

Thị trường phản ứng thận trọng với tin nâng hạng, khối ngoại bán ròng hơn 940 tỷ

Kim Phong

08/10/2025, 12:03

Mặc dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhà đầu tư đón nhận từ trước phiên giao dịch, nhưng sự hưng phấn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thanh khoản cũng có dấu hiệu tăng khá mạnh, nhưng lại kéo theo diễn biến trượt giảm giá rõ nét.

Đại đa số cổ phiếu đều trượt giảm giá mạnh trong sáng nay, dù đầu ngày rất hưng phấn.
Đại đa số cổ phiếu đều trượt giảm giá mạnh trong sáng nay, dù đầu ngày rất hưng phấn.

VN-Index mở cửa đã nhảy vọt lên đỉnh cao nhất, tăng gần 16 điểm (+0,95%). Độ rộng trong khoảng 5 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục cũng tốt nhất, với 233 mã tăng/22 mã giảm. Tuy nhiên càng về sau đà tăng càng thu hẹp, cổ phiếu suy yếu trên diện rộng. Chốt phiên sáng VN-Index đã giảm 1,63 điểm (-0,1%) với 123 mã tăng/166 mã giảm.

Diễn biến độ rộng đã xác nhận chỉ số trượt dốc không chỉ đơn thuần là ép trụ. Dù nhóm dẫn dắt sáng nay kém, nhưng số lượng cổ phiếu đổi màu rất nhiều cho thấy phản ứng của nhà đầu tư là giống nhau.

Đỉnh cao nhất của VN-Index tương đương hôm qua, cũng chớm vượt mốc 1700 điểm nhưng sau đó thất bại. Nguyên nhân là các trụ quá tệ khi không đủ dòng tiền để duy trì độ cao. VIC đang giảm 1,5%, VHM giảm 1,36%, TCB giảm 1,03%, BID giảm 0,25%, HPG giảm 0,52%, VPB giảm 0,32%. Mức giảm này so với tham chiếu chưa nhiều, nhưng biên độ trượt giảm trong phiên thì không nhỏ: TCB trượt tới 2,03% so với đỉnh, BID trượt 1,22%, HPG trượt 1,7%, VPB trượt 2,21%...

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,01% với 17 mã tăng/12 mã giảm nhưng toàn bộ các mã trong rổ đã rời đỉnh. Thậm chí có tới 20 mã trượt giảm quá 1%. Có những cổ phiếu bị ép rất mạnh như SSI từ mức tăng 4,17% hiện chỉ còn 0,12%. LPB, SHB, TCB, TPB, VPB là những cổ phiếu dao động quá -2% chỉ trong buổi sáng.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, lúc mạnh nhất có tới 211 cổ phiếu tăng quá 1% so với tham chiếu nhưng hiện chỉ còn 37 mã. Hơn một phần ba số cổ phiếu có giao dịch (33,5%) ở sàn này đã trượt giảm từ 2% trở lên so với mức đỉnh đầu ngày. Đây là diễn biến thể hiện rõ nét hoạt động tranh thủ chốt lời hoặc nhà đầu tư thất vọng với thị trường và bán ra.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Do biên độ tăng lúc mở cửa rất mạnh nên thời gian để giá trượt giảm cũng chưa đến mức gây tổn hại lớn. Độ rộng mới thể hiện sự cân bằng và đổi màu giá với số lượng hạn chế. Số cổ phiếu trượt sâu xuống dưới tham chiếu cũng chưa nhiều (61 mã), trong đó 12 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Nhóm chứng khoán đáng chú ý với biên độ dao động rất rộng. Ví dụ VIX đã lao dốc 4,65% so với đỉnh, đảo chiều thành giảm 1,47% so với tham chiếu, thanh khoản rất cao 799,2 tỷ đồng. HCM lao dốc 4,04% thành giảm 1,09% so với tham chiếu, khớp khoảng 213,6 tỷ. Hiện cả nhóm chứng khoán chỉ còn 12 mã xanh và các cổ phiếu còn tăng tốt chủ yếu nhờ thanh khoản kém như APG, SBS, EVS, CSI, WSS. Nhóm thanh khoản cao đều chịu sức ép tăng rõ rệt.

Ở phía xanh, từ chỗ 211 mã tăng quá 1% hiện co lại còn 37 mã là dấu hiệu tiêu cực. Đó là chưa kể chỉ chưa tới chục mã trong nhóm này đạt thanh khoản quá 10 tỷ đồng. MWG tăng 2,95%, khớp 878,5 tỷ; CTG tăng 1,55% với 415,9 tỷ; GEE tăng 6,98% với 146,8 tỷ; VPI tăng 2,02% với 124,4 tỷ; ANV tăng 6,97% với 109,6 tỷ là những cổ phiếu mạnh nhất.

Hiện tượng trượt giảm giá phổ biến với biên độ rộng sáng nay đi kèm thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng 37% so với sáng hôm qua. Tính cả HNX, giá trị giao dịch chưa kể thỏa thuận hai sàn tăng hơn 40%. Tiếc rằng mức tăng thanh khoản này và diễn biến giá lại xác nhận sự hưng phấn đầu ngày đã bị “dội gáo nước lạnh”.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đã tăng mạnh gần 27% quy mô bán ra trên HoSE, với 2.124 tỷ đồng, mức ròng là -881,5 tỷ. Tính tổng 3 sàn, khối này đang bán ròng gần 942 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là SSI -174,5 tỷ, MSN -116,9 tỷ, VRE -95,4 tỷ, DXG -63,8 tỷ, VIX -62,1 tỷ, VHM -61 tỷ, CII -57,9 tỷ, DIG -51,7 tỷ. Phía mua ròng có MWG +94,9 tỷ, ACB +56 tỷ, GEX +50,3 tỷ, VCB +33,1 tỷ, CTG +32 tỷ, HDB +30,4 tỷ.

Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

10:57, 08/10/2025

Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

06:45, 08/10/2025

FTSE Russell công bố nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

09:08, 08/10/2025

Dự báo 7 tỷ USD sẽ sớm đổ vào cổ phiếu Việt Nam sau giai đoạn nâng hạng có hiệu lực

Quý 3 lãi kỷ lục, GELEX Electric đã về đích chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Quý 3 lãi kỷ lục, GELEX Electric đã về đích chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025

Quý 3/2025 với những tín hiệu phục hồi vĩ mô rõ nét, CTCP Điện lực Gelex (GELEX Electric - HOSE: GEE) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Tổ chức nước ngoài: Sau FTSE, sẽ hướng đến MSCI nâng hạng chứng khoán Việt Nam

Đại diện nhiều quỹ đầu tư nước ngoài tin rằng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cũng sẽ nhận được xếp hạng thị trường mới nổi từ một nhà cung cấp chỉ số khác, MSCI, trong những năm tới.

Ủy ban Chứng khoán: Tiếp tục phối hợp chặt với FTSE Russell đảm bảo chuyển đổi nâng hạng đúng lộ trình

Ủy ban Chứng khoán: Tiếp tục phối hợp chặt với FTSE Russell đảm bảo chuyển đổi nâng hạng đúng lộ trình

Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh trong tháng 10

Áp lực đáo hạn trái phiếu tháng 10 chỉ còn khoảng 17 nghìn tỷ đồng, thấp hơn các tháng trước, qua đó giảm áp lực nhu cầu vốn ngắn hạn và tạo khoảng đệm nhất định cho các doanh nghiệp có kế hoạch tái cấp vốn.

Các thị trường chứng khoán mới nổi tăng mạnh nhất 15 năm

Các thị trường chứng khoán mới nổi tăng mạnh nhất 15 năm

Các thị trường chứng khoán mới nổi đang đón một làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ nhà đầu tư toàn cầu, khi đồng USD suy yếu và các định giá cổ phiếu hấp dẫn tại các nền kinh tế này dẫn tới đợt tăng mạnh nhất trong hơn 15 năm qua...

