Thị trường tài sản thực được mã hóa tăng trưởng 420%

Theo Dữ liệu từ nền tảng phân tích RWA.xyz, quy mô thị trường tài sản thực được mã hóa (Real World Assets – RWA) đã tăng hơn 420% kể từ đầu năm 2025.

Cụ thể, vốn hóa thị trường RWA vào ngày 1/1/2025 nếu chỉ khoảng 5,8 tỷ USD, thì nay đã tăng vọt lên hơn 30,2 tỷ USD tính đến giữa tuần này. Trong đó, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ được mã hóa ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, từ 3,9 tỷ USD đầu năm 2025 lên trên 15 tỷ USD ở thời điểm hiện tại.

Vốn hóa thị trường tính đến thứ Tư - Nguồn:RWA.xyz

Ông Dominick John, nhà phân tích tại Zeus Research, nhận định với Cointelegraph rằng làn sóng tăng trưởng của RWA chủ yếu được thúc đẩy bởi thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

"Bên cạnh đó, các tài sản hàng hóa được mã hóa, đặc biệt là vàng, cũng đang thu hút sự quan tâm trong bối cảnh biến động gia tăng do căng thẳng địa chính trị. Nhờ giao dịch 24/7, dòng tài sản này duy trì thanh khoản liên tục và khả năng tiếp cận toàn cầu, vượt trội so với thị trường truyền thống vốn bị giới hạn giờ giao dịch", ông John nói.

Token hóa hiện được đánh giá là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự quan tâm của các tổ chức đối với blockchain và thị trường tài sản số trong thời gian qua.

Theo dự báo của ARK Invest do Cathie Wood sáng lập, thị trường tài sản số có thể đạt quy mô 28.000 tỷ USD vào năm 2030, với các trụ cột chính gồm Bitcoin, tài chính phi tập trung (DeFi), stablecoin và tài sản thực được mã hóa.

Theo báo cáo công bố hôm thứ Năm của CoinGecko, nền tảng tổng hợp dữ liệu tiền điện tử, việc các quy định ngày càng minh bạch, đặc biệt là khuôn khổ MiCA tại châu Âu, đã trở thành yếu tố then chốt thu hút các định chế tài chính lớn và dòng vốn mới tham gia vào lĩnh vực tài sản thực được mã hóa (RWA).

Trong báo cáo, ông Zhong Yang Chan, Trưởng bộ phận nghiên cứu, cùng nhà phân tích Yuqian Lim nhận định rằng, chỉ vài năm trước, thị trường RWA vẫn bị “thổi phồng” nhiều hơn là giá trị thực chất. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, lĩnh vực này bắt đầu bước vào giai đoạn định hình rõ ràng hơn.

“Hành lang pháp lý rõ ràng đã tạo điều kiện để các tổ chức tài chính truyền thống (TradFi) bắt đầu vào thị trường. Khi các thử nghiệm ban đầu dần được chuẩn hóa và bộ khung vận hành, tốc độ token hóa đã tăng tốc đáng kể”, hai tác giả cho biết.

Theo các chuyên gia của CoinGecko, năm 2025 có thể xem là bước ngoặt của thị trường RWA. Không chỉ các doanh nghiệp thuần tiền điện tử, mà cả những tổ chức tài chính truyền thống cũng gia nhập cuộc chơi, khiến mức độ cạnh tranh trong thị trường RWA gia tăng nhanh chóng. Các nhà phát hành hiện cạnh tranh không chỉ ở công nghệ, mà còn ở vị thế pháp lý, phạm vi tài sản bảo chứng và năng lực phân phối.

Ông Dominick John, nhà phân tích tại Zeus Research, cho rằng dù Kho bạc Mỹ và hàng hóa đang là hai phân khúc tăng trưởng mạnh nhất trong thị trường RWA, nhưng về dài hạn, đà mở rộng này sẽ cần thêm những động lực mới.

“Tăng trưởng hiện vẫn tích cực khi các tài sản kho bạc được mã hóa tiếp tục hút vốn và kéo thêm nhiều tổ chức tham gia. Tuy nhiên, tốc độ có thể chậm lại, bởi phần lớn dòng vốn dễ tiếp cận đã được phân bổ”, ông nhận định.

Theo ông, làn sóng tăng trưởng tiếp theo của RWA sẽ phụ thuộc vào việc liệu các tài sản như cổ phiếu, quỹ đầu tư hay tín dụng tư nhân được mã hóa có đạt đủ quy mô và tính ứng dụng để hấp dẫn dòng vốn lớn hay không. Đây sẽ là phép thử quan trọng quyết định thị trường này có thể duy trì đà bứt phá trong những năm tới.