Thị trường tiếp tục giao dịch sideway up và hướng tới mức 1700 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/9/2025

Kết phiên ngày 25/9, VN-Index tăng 8,63 điểm, tương đương 0,52% lên mốc 1.666,09 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,37 điểm, tương đương 0,13% lên 277,65 điểm.

Thị trường vẫn sẽ cần thêm thời gian dao động tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù vẫn duy trì đánh giá khả năng để mất vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm khó xảy ra ngay ở thời điểm hiện tại nhưng chúng tôi cho rằng thị trường vẫn sẽ cần thêm thời gian dao động tích lũy trong kênh giá đi ngang ngắn hạn từ quanh 1.600-1.700 điểm để các nhóm cổ phiếu cân bằng và thiết lập mặt bằng giá mới trước khi tiếp tục xu hướng tăng trung hạn trong thời gian tới.

Chúng tôi cho rằng giai đoạn hiện tại vẫn là thời điểm thích hợp để tái cơ cấu danh mục, tập trung các cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực cho các vị thế ngắn hạn và trading giảm giá vốn cho các vị thế trung hạn ở các nhịp thị trường giảm mạnh.

Đối với hoạt động mua trading, nhà đầu tư có thể xem xét mua các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và đầu tư công ở các thời điểm thị trường trùng xuống trong phiên”.

Chỉ số cần một "cây nến" chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ xác nhận xu hướng hồi phục về đỉnh 1.696

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.654 – 1.669 cả ngày trước khi đóng cửa tại mốc 1.666,09 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Xây dựng và vật liệu,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng hơn 2 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Hiện tại VN-Index đang giằng co quanh SMA10 và SMA20. Chỉ số cần một cây nến chỉ hướng và thanh khoản ủng hộ để vượt lên trên vùng này, xác nhận xu hướng hồi phục về đỉnh 1.696”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index tiếp tục phục hồi khá tích cực sau điều chỉnh, kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025, có giai đoạn điều chỉnh và tích lũy đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, với nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt. Tuy nhiên đa số sẽ nổ lực phục hồi lại gần vùng đỉnh cũ và có thể chịu áp lực bán trở lại. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025.

Ngắn hạn VN-Index đang tích lũy sau giai đoạn tăng giá mạnh. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản, triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm, và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí 3/2025. Với diễn biến thị trường hiện nay, nhiều mã sau khoảng 01 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III và cuối năm tăng trưởng tốt khi dòng tiền đang cải thiện trở lại sau giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, áp lực cung có thể gia tăng mạnh trở lại, nhiều mã có thể chịu áp lực bán ngắn hạn khi hướng đến vùng đỉnh cũ. Chúng tôi không khuyến nghị gia tăng, mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng giá quanh 1.680 điểm - 1.700 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường tiếp tục giao dịch sideway up và hướng tới mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 9 điểm và kết phiên ở mốc 1,666 điểm (+0.5%). Thị trường tăng điểm trong phiên hôm nay chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup trong khi các nhóm ngành khác đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ. Thanh khoản trong phiên tương đương phiên gần nhất và vẫn thấp hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất, tiếp tục cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn này. Với diễn biến thị trường hiện tại, chúng tôi duy trì quan điểm như trong các báo cáo trước rằng thị trường tiếp tục giao dịch sideway up và hướng tới mức 1.700. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tiếp theo”.

Thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp hồi trong phiên tới

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách mức kháng cự 1.686 điểm. Đồng thời, nếu chỉ số VN-Index không vượt được mức kháng cự 1.686 điểm thì chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.664 điểm). Điểm tích cực là tâm lý ngắn hạn của nhà đầu tư đã được nâng lên vùng lạc quan cho thấy cơ hội mua mới gia tăng dần.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với cây nến xanh tăng điểm, cho thấy lực cầu trong phiên hôm nay tiếp tục chiếm ưu thế giúp chỉ số quay lại vùng điểm 1.660-1.670.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI tiếp tục hướng lên cùng với việc chỉ số chung vẫn duy trì được quanh đường MA20 (tương đương mốc điểm 1.660) nên có khả năng thị trường sẽ tiếp tục vậ n động quanh mốc hỗ trợ này trước khi cho thấy những tín hiệu mới. Đồng thời chỉ báo MACD histogram đang có tín hiệu tạo đáy thứ 2 cùng với dòng tiền mua chủ động gia tăng trở lại cũng củng cố cho nhậ n định trên.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung đã quay trở lại đường biên trên dải Bollinger band. Đồng thời chỉ báo MACD và RSI vẫn đang tiếp tục hướng lên và đường +DI và ADX đều neo trên mốc 25 cho thấy VN Index vẫn đang trong nhịp hồi phục sau nhịp điều chỉnh đầu tuần.

Thị trường đang cho thấy những dấu hiệu của một giai đoạn giằng co và tích lũy khi VN-Index vận động trong biên độ hẹp quanh 1.650 - 1.670 điểm với thanh khoản có phần thấp hơn so với trung bình 20 phiên. Trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục duy trì trong nhóm vốn hóa lớn và nhóm midcap đã có tín hiệu hồi phục với sự tham gia của dòng tiền đầu cơ, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng đối với những mã đang khả dụng trong danh mục và hồi phục từ vùng hỗ trợ/đường MA50. Đồng thời, nhà đầu tư cũng có thể tận dụng dòng tiền đầu cơ và giải ngân thăm dò ở những mã đang thu hút dòng tiền này tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm ngành đáng chú ý trong phiên bao gồm bán lẻ, ngân hàng và chứng khoán”.

Chỉ số vẫn đang trong pha tích lũy chủ đạo với kháng cự quanh khu vực đỉnh cũ 1.680 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.666,09 điểm, tăng 8,63 điểm (+0,52%). KLGD khớp lệnh 917 triệu đơn vị.

Quán tính hồi phục tiếp diễn đưa VN-Index quay lại chinh phục mốc MA20 (quanh 1.663 điểm).

Chỉ số vẫn đang trong pha Tích lũy chủ đạo với kháng cự quanh khu vực đỉnh cũ 1.680 – 1.710 và hỗ trợ gần tại 1.600 – 1.610”.

