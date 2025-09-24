Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/9/2025

Kết phiên ngày 24/9, VN-Index tăng 22,2 điểm, tương đương 1,36% lên mốc 1.657,46 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,27 điểm, tương đương 1,56% lên 277,28 điểm.

VN-Index tiếp tục củng cố vùng dao động đi ngang trong khoảng từ quanh 1.600 -1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang hình thành dao động giằng co, đi ngang để thiết lập trạng thái cân bằng ngắn hạn tại vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm. Chỉ số tiếp tục củng cố vùng dao động đi ngang trong khoảng từ quanh 1.600 -1.700 điểm và việc thiết lập thành công trạng thái cân bằng tại vùng cận dưới của kênh giá đi ngang này sẽ mở ra cơ hội tăng điểm trở lại cho thị trường. Trong các phiên còn lại của tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong biên hẹp và vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm về kiểm định vùng hỗ trợ 1600-1620 điểm.

Chúng tôi cho rằng đây vẫn là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư thực hiện cơ cấu lại các vị thế ngắn hạn sang nhóm ngành tiềm năng trong quý 4, đồng thời có thể tận dụng các nhịp giảm của thị trường để tích lũy giá thấp cho các vị thế trung hạn trong danh mục.

Đối với hoạt động mua trading chỉ nên xem xét mở vị thế khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm. Tập trung ở các cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và đầu tư công”.

Phiên tới, chỉ số VN-Index cần vượt những ngưỡng này để xác nhận đà hồi phục ngắn hạn về đỉnh cũ 1.696

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.619 – 1.639 trước khi lực mua xuất hiện vào cuối phiên và giúp chỉ số đóng cửa tại mốc cao nhất ngày, 1.657,46 điểm, tăng hơn 22 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. SMA10 và 20 hiện tại đã trở thành ngưỡng kháng cự của VN-Index. Trong những phiên tới, chỉ số cần vượt những ngưỡng này để xác nhận đà hồi phục ngắn hạn về đỉnh cũ 1.696”.

VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index phục hồi phiên thứ 2 sau điều chỉnh, kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Thị trường đã phục hồi khá tích cực. Nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025, có giai đoạn điều chỉnh và tích lũy đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, với nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025.

Ngắn hạn VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng giá kéo dài vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022, tương ứng vùng giá 1.500 điểm - 1.540 điểm. Trường hợp tích cực, thị trường phân hóa tốt dựa vào chất lượng nội tại và triển vọng tăng trưởng quí III và cuối năm 2025 khi VN-Index quanh 1.600 điểm. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí III/2025. Với diễn biến thị trường hiện nay, chúng tôi cho rằng, nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, sau khoảng 01 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III và cuối năm tăng trưởng tốt khi dòng tiền đang cải thiện trở lại sau giai đoạn tích lũy.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể giao dịch sideway up và hướng tới mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 22 điểm và kết phiên ở mốc 1.657 điểm (+1.4%). Sau khi giảm về mốc 1.619 điểm trong phiên sáng, thị trường đã hồi phục mạnh trong phiên chiều. Ngân hàng là nhóm đóng góp chính vào đà tăng của chỉ số.

Chỉ số đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau 5 phiên điều chỉnh từ mốc 1.700. Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên chưa cải thiện và thấp hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn này. Chúng tôi duy trì quan điểm như trong các báo cáo trước rằng thị trường có thể giao dịch sideway up và hướng tới mức 1.700. Nhà đầu tư đã mở mua mới có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức 1.664 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.664 điểm). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi vẫn đánh giá thị trường mới chỉ ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật, điểm tích cực là dòng tiền đã cải thiện tích cực hơn và chỉ báo tâm lý hồi phục cho thấy cơ hội mua mới gia tăng trở lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy tri ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường sau những nhịp giảm điểm trước đó

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm với bóng nến dưới tương đối dài nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đáy và đảo chiều hướng lên thể hiện cho lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của thị trường.

Đồng thời, chỉ báo CMF đảo chiều vượt lên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường sau những nhịp giảm điểm trước đó. Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.640-1.650 với vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc 1.700 - vùng đỉnh cũ của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung đảo chiều vượt lên mốc hỗ trợ MA20 nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Đồng thời, chỉ báo MACD đã tạo đáy xác nhận xu hướng hồi phục của VN-Index.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 với sắc xanh lan tỏa diện rộng nhờ sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang trong đà tăng tốt, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, bất động sản, thép, và chứng khoán”.

Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hoạt động mua giá thấp xuất hiện trên diện rộng khi VN-Index tiếp cận vùng 1.615-1.620 điểm lần thứ hai trong tuần giúp gia cố độ tin cậy cho ngưỡng hỗ trợ này, xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn, cải thiện quán tính tăng giá và chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm trong thời gian tới”.

Chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự trên 1.680 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.657,46 điểm, tăng 22,2 điểm (+1,36%). KLGD khớp lệnh 944 triệu đơn vị.

VN-Index chuyển biến khởi sắc hơn về cuối phiên với thanh khoản cải thiện. Hòa cùng diễn biến chung, các chỉ báo động lượng ngắn hạn cũng phát đi tín hiệu hồi phục.

Theo đó, phản ứng tích cực với khu vực hỗ trợ 1.620 – 1.630 đang mở ra cơ hội cho chỉ số VN-Index kiểm định lại vùng kháng cự trên 1.680 – 1.710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.