Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

Hà Anh

24/09/2025, 23:20

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/9/2025

Theo BVSC, trong các phiên còn lại của tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong biên hẹp và vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm về kiểm định vùng hỗ trợ 1600-1620 điểm.
Theo BVSC, trong các phiên còn lại của tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong biên hẹp và vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm về kiểm định vùng hỗ trợ 1600-1620 điểm.

Kết phiên ngày 24/9, VN-Index tăng 22,2 điểm, tương đương 1,36% lên mốc 1.657,46 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 4,27 điểm, tương đương 1,56% lên 277,28 điểm.

VN-Index tiếp tục củng cố vùng dao động đi ngang trong khoảng từ quanh 1.600 -1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang hình thành dao động giằng co, đi ngang để thiết lập trạng thái cân bằng ngắn hạn tại vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm. Chỉ số tiếp tục củng cố vùng dao động đi ngang trong khoảng từ quanh 1.600 -1.700 điểm và việc thiết lập thành công trạng thái cân bằng tại vùng cận dưới của kênh giá đi ngang này sẽ mở ra cơ hội tăng điểm trở lại cho thị trường. Trong các phiên còn lại của tuần này, VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong biên hẹp và vẫn tiềm ẩn rủi ro giảm về kiểm định vùng hỗ trợ 1600-1620 điểm.

Chúng tôi cho rằng đây vẫn là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư thực hiện cơ cấu lại các vị thế ngắn hạn sang nhóm ngành tiềm năng trong quý 4, đồng thời có thể tận dụng các nhịp giảm của thị trường để tích lũy giá thấp cho các vị thế trung hạn trong danh mục.

Đối với hoạt động mua trading chỉ nên xem xét mở vị thế khi VN-Index giảm về vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm. Tập trung ở các cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản và đầu tư công”.

Phiên tới, chỉ số VN-Index cần vượt những ngưỡng này để xác nhận đà hồi phục ngắn hạn về đỉnh cũ 1.696

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.619 – 1.639 trước khi lực mua xuất hiện vào cuối phiên và giúp chỉ số đóng cửa tại mốc cao nhất ngày, 1.657,46 điểm, tăng hơn 22 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 17/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính, Ngân hàng dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. SMA10 và 20 hiện tại đã trở thành ngưỡng kháng cự của VN-Index. Trong những phiên tới, chỉ số cần vượt những ngưỡng này để xác nhận đà hồi phục ngắn hạn về đỉnh cũ 1.696”.

VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index phục hồi phiên thứ 2 sau điều chỉnh, kiểm tra lại vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.665 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên. Thị trường đã phục hồi khá tích cực. Nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8/2025, có giai đoạn điều chỉnh và tích lũy đang vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, với nhiều cơ hội ngắn hạn khá tốt. VN-Index kỳ vọng sẽ kiểm tra lại vùng giá quanh 1.680 điểm, tương ứng vùng giá đầu tháng 9/2025.

Ngắn hạn VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh, tích lũy sau giai đoạn tăng giá kéo dài vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022, tương ứng vùng giá 1.500 điểm - 1.540 điểm. Trường hợp tích cực, thị trường phân hóa tốt dựa vào chất lượng nội tại và triển vọng tăng trưởng quí III và cuối năm 2025 khi VN-Index quanh 1.600 điểm. Để xu hướng thị trường chung, VN-Index cải thiện, cần dựa trên các yếu tố định giá cơ bản và triển vọng tăng trưởng trong giai đoạn cuối năm và đánh giá thận trọng dựa trên dự tính kết quả kinh doanh quí III/2025. Với diễn biến thị trường hiện nay, chúng tôi cho rằng, nhiều mã sau khi tạo đỉnh cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2025, sau khoảng 01 tháng điều chỉnh đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Có thể xem xét tích lũy với kỳ vọng kết quả kinh doanh quí III và cuối năm tăng trưởng tốt khi dòng tiền đang cải thiện trở lại sau giai đoạn tích lũy.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường có thể giao dịch sideway up và hướng tới mức 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 22 điểm và kết phiên ở mốc 1.657 điểm (+1.4%). Sau khi giảm về mốc 1.619 điểm trong phiên sáng, thị trường đã hồi phục mạnh trong phiên chiều. Ngân hàng là nhóm đóng góp chính vào đà tăng của chỉ số.

Chỉ số đã có phiên tăng điểm đầu tiên sau 5 phiên điều chỉnh từ mốc 1.700. Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên chưa cải thiện và thấp hơn mức bình quân 10 phiên gần nhất, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn này. Chúng tôi duy trì quan điểm như trong các báo cáo trước rằng thị trường có thể giao dịch sideway up và hướng tới mức 1.700. Nhà đầu tư đã mở mua mới có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách mức 1.664 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách đường trung bình 20 phiên (tức là mức 1.664 điểm). Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên chúng tôi vẫn đánh giá thị trường mới chỉ ở giai đoạn hồi phục kỹ thuật, điểm tích cực là dòng tiền đã cải thiện tích cực hơn và chỉ báo tâm lý hồi phục cho thấy cơ hội mua mới gia tăng trở lại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy tri ở mức trung tính. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục và có thể xem xét mua mới với tỷ trọng thấp”.

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường sau những nhịp giảm điểm trước đó

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến xanh tăng điểm với bóng nến dưới tương đối dài nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đã tạo đáy và đảo chiều hướng lên thể hiện cho lực cầu bắt đáy mạnh mẽ của thị trường.

Đồng thời, chỉ báo CMF đảo chiều vượt lên ngưỡng 0 cho thấy dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường sau những nhịp giảm điểm trước đó. Chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh mốc 1.640-1.650 với vùng kháng cự ngắn hạn quanh mốc 1.700 - vùng đỉnh cũ của thị trường.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung đảo chiều vượt lên mốc hỗ trợ MA20 nhờ thanh khoản mua chủ động gia tăng cuối phiên chiều. Đồng thời, chỉ báo MACD đã tạo đáy xác nhận xu hướng hồi phục của VN-Index.

VN-Index bật lên sau khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 với sắc xanh lan tỏa diện rộng nhờ sự đồng thuận ở nhóm vốn hóa lớn. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang trong đà tăng tốt, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân cho mục đích lướt sóng ngắn hạn với các cổ phiếu có tín hiệu kiểm tra hỗ trợ thành công khi thu hút sự trở lại của lực cầu tại những nhịp rung lắc của thị trường. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm ngân hàng, bất động sản, thép, và chứng khoán”.

Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Hoạt động mua giá thấp xuất hiện trên diện rộng khi VN-Index tiếp cận vùng 1.615-1.620 điểm lần thứ hai trong tuần giúp gia cố độ tin cậy cho ngưỡng hỗ trợ này, xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn, cải thiện quán tính tăng giá và chỉ số VN-Index sẽ kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm trong thời gian tới”.

Chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại vùng kháng cự trên 1.680 – 1.710

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.657,46 điểm, tăng 22,2 điểm (+1,36%). KLGD khớp lệnh 944 triệu đơn vị.

VN-Index chuyển biến khởi sắc hơn về cuối phiên với thanh khoản cải thiện. Hòa cùng diễn biến chung, các chỉ báo động lượng ngắn hạn cũng phát đi tín hiệu hồi phục.

Theo đó, phản ứng tích cực với khu vực hỗ trợ 1.620 – 1.630 đang mở ra cơ hội cho chỉ số VN-Index kiểm định lại vùng kháng cự trên 1.680 – 1.710”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

15:35, 24/09/2025

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

Áp lực bán hạ giá tăng vọt, đà giảm quay lại

12:09, 24/09/2025

Áp lực bán hạ giá tăng vọt, đà giảm quay lại

Thanh khoản sụt giảm mạnh, công ty chứng khoán khuyên cẩn trọng

21:01, 23/09/2025

Từ khóa:

chứng khoán khuyến nghị đầu tư nhận định nhận định thị trường chứng của công ty chứng khoán thị trường VN-Index

Đọc thêm

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Ngày 24/9, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.280,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành trên thị trường đạt 133.647,05 tỷ đồng…

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Một số doanh nghiệp bất động sản niêm yết được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận quý 3/2025 phục hồi từ mức nền thấp của năm ngoái hoặc nhờ hỗ trợ của lợi nhuận tài chính, do hoạt động bàn giao vẫn chủ yếu diễn ra tại các dự án hiện hữu.

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Các doanh nghiệp có tỷ trọng tiêu thụ nội đia cao sẽ được hưởng lợi nhờ biên gộp cải thiện mạnh mẽ, cụ thể HPG và HSG dự kiến ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng lần lượt 56% và 244% so với cùng kỳ.

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Blog chứng khoán: Hưng phấn quay lại

Nhịp phục hồi ấn tượng chiều nay đi kèm với thanh khoản khá cao và có sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Bất kể là động lực gì, thông tin nào, thì khả năng kích thích được tâm lý cũng là một tín hiệu tốt.

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

Cổ phiếu ngân hàng “dắt” thị trường tăng đảo ngược

Giao dịch đột nhiên sôi động hơn rất nhiều trong phiên chiều nay và tâm lý mua đẩy giá cũng hào hứng. Cổ phiếu ào ạt tăng và thanh khoản cũng mạnh hơn đáng kể so với phiên sáng. Nhóm ngân hàng đảo chiều cả loạt, kéo mạnh điểm số, dẫn theo hàng loạt mã khác.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Chứng khoán

2

ThuDuc House công bố thắng kiện cơ quan thuế

Doanh nghiệp niêm yết

3

HAP muốn chuyển nhượng 35,31% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green

Doanh nghiệp niêm yết

4

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Doanh nghiệp niêm yết

5

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy