VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 3-7/11/2025.

Trong tuần, VN-Index giảm 43,53 điểm, tương đương 2,59% xuống 1.639,65 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 1,43 điểm, tương đương 0,6% xuống 265,85 điểm.

VN-Index đã trở lại xu thế dao động trong kênh sideway từ 1.600-1.620 điểm đến 1.705-1.725 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đã trở lại xu thế dao động trong kênh sideway từ 1.600-1.620 điểm đến 1.705-1.725 điểm nên sẽ có các pha biến động mạnh tại các điểm cận ở vùng kênh trên và kênh dưới của kênh sideway này trong ngắn hạn. Nếu xu thế dao động này của thị trường được định hình rõ ràng hơn trong nửa đầu tháng 11, dòng tiền có thể sẽ hoạt động mạnh ở nhóm cổ phiếu đầu cơ, vốn hóa vừa và nhỏ.

Đối với các vị thế đang nắm giữ tiếp tục duy trì trạng thái bằng các lệnh trailing stop. Các hoạt động mua trading chỉ nên thực hiện ở các thời điểm thị trường xuất hiện rung lắc trong phiên. Tập trung ở các nhóm cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bán lẻ, khu công nghiệp...”.

Thị trường vẫn đang nhiều rủi ro và chưa rõ xu hướng ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục trải qua một phiên điều chỉnh mạnh trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,639.65 điểm, giảm gần 30 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 11/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Ô tô & phụ tùng, Du lịch & giải trí,… Ở chiều ngược lại, ngành Hóa chất, Tiện ích, Y tế,… ghi nhận phiên giao dịch tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Thị trường vẫn đang nhiều rủi ro và chưa rõ xu hướng ngắn hạn khi mà biên độ dao động lớn và thanh khoản sụt giảm. Điểm tích cực là vùng 1.620 – 1.625 đang đóng vai trò hỗ trợ khá cứng của thị trường từ tháng 8 đến nay. Trong những phiên tới, VN-Index cần thu hẹp biên độ dao động để hình thành nền giá chắc chắn hơn".

Vùng 1.620 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo cho chỉ số VN-Index

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Vùng 1.620 điểm sẽ là mục tiêu tiếp theo cho chỉ số VN-Index. Chúng tôi duy trì khả năng xuất hiện hoạt động mua giá thấp trên các nhóm ngành Ngân hàng, Bán lẻ, Vật liệu nhằm giúp chỉ số giữ được biên độ 1.620-1700 điểm trong giai đoạn tiếp theo”.

Chỉ số VN-Index vẫn đang giằng co quanh khu vực kháng cự 1.280 – 1.286

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục nới rộng đà giảm và lùi về kiểm định vùng hỗ trợ gần 1.640, trong bối cảnh các chỉ báo động lượng ngắn hạn duy trì tín hiệu suy yếu.

Diễn biến Tích lũy của VN-Index vẫn được nâng đỡ bởi vùng 1.600 – 1.610; đây là khu vực quan trọng mang tính xác nhận cho xu hướng của chỉ số”.

Lực cầu tạm thời vẫn chưa có sự lan tỏa rộng và rủi ro đảo chiều vẫn đang hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 30 điểm (-1.8%), đóng cửa ở mức 1,639.7 điểm. Chỉ số chịu áp lực bán mạnh trong phần lớn phiên giao dịch, tập trung vào các cổ phiếu nhóm Vingroup (VIC, VHM) và nhóm Ngân hàng.

VN-Index giảm mạnh về biên dưới 1.630 khi các nhóm vốn hóa lớn như Vingroup và Ngân hàng bị bán ròng, trong đó áp lực bán từ nhóm Vingroup là yếu tố chính khiến thị trường chưa thể hồi phục. Mặc dù vậy, TVS Research cho rằng phiên giảm này chưa cho thấy xu hướng giảm của chỉ số khi áp lực bán hôm nay không mạnh với thanh khoản thấp hơn bình quân 10 phiên gần nhất và chỉ tập trung trong phiên ATC. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục vận động trong biên ngắn hạn, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của chỉ số tại vùng hỗ trợ 1,620 - 1,630 và nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu dưới 50% để đảm bảo an toàn”.

Thị trường có thể cần thêm thời gian để hấp thụ lực cung hiện tại

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần tăng nhẹ cho thấy phe bán vẫn đang áp đảo trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều dù chỉ số đã lùi về gần hỗ trợ ngắn hạn quanh vùng đáy cũ gần nhất, tương đương mức 1630 điểm. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX duy trì dưới ngưỡng 25, trong khi đường -DI duy trì trên ngưỡng này phần nào củng cố cho nhận định nêu trên.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch tiếp theo. Chỉ số chung được kỳ vọng sẽ có hồi phục kỹ thuật trong phiên quanh mốc 1630 trùng với biên dưới của dải Bollinger Band.

VN-Index đóng cửa tuần bằng một phiên giảm khá mạnh gần 30 điểm. Áp lực bán lan rộng cho thấy tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế, đồng thời thị trường có thể cần thêm thời gian để hấp thụ lực cung hiện tại. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.