Thị trường vàng “nín thở” trước phiên giao dịch có thể biến động mạnh

Giá vàng thế giới tăng vào đêm qua rồi lại giảm sáng nay (12/6), khi nhà đầu tư thận trọng trước khả năng thị trường vàng có thể trải qua biến động lớn vào đêm nay theo giờ Việt Nam. Rủi ro biến động đó đến từ việc Mỹ công bố báo cáo lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hoàn tất cuộc họp chính sách tiền tệ.

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 5,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,25%, đạt 2.317,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 4,5 USD/oz so với chốt phiên New York, tương đương giảm 0,19%, giao dịch ở mức 2.312,7 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này của vàng thế giới tương đương xấp xỉ 71 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giới đầu tư đang thận trọng trước phiên giao dịch ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, do đây là ngày sẽ có những số liệu kinh tế và sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng lớn tới đường đi của giá vàng.

Vào buổi sáng theo giờ địa phương, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 - một dữ liệu lạm phát quan trọng và sẽ tác động không nhỏ tới triển vọng lãi suất Fed. Buổi chiều cùng ngày, Fed sẽ công bố quyết định lãi suất trong 2 ngày họp và Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có một buổi họp báo. Thị trường sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho dự báo kinh tế cập nhật của Fed, bao gồm dự báo lãi suất “dotplot”.

Bất kỳ một số liệu nào nóng hơn dự báo hoặc một tín hiệu cứng rắn nào của Fed cũng đều làm gia tăng khả năng Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn và có thể dẫn tới một cuộc bán tháo mới trên thị trường vàng.

“Mọi người đều lo lắng trước khi Fed kết thúc cuộc họp, bởi các số liệu lạm phát gần đây không cho thấy tiến triển nào đáng kể. Có lẽ, Fed sẽ không phát tín hiệu sớm giảm lãi suất, tức là cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đều có thể tăng, gây bất lợi cho giá vàng”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác sáng nay tăng lên gần mức 105,3 điểm, cao nhất trong 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, giới chuyên gia dự báo Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 và sẽ có thêm một đợt giảm nữa trong năm nay, nhưng đồng thời cũng đặt ra khả năng Fed chỉ giảm lãi suất một lần hoặc không giảm lần nào trong năm nay.

“Ngưỡng hỗ trợ quan trọng của vàng bây giờ là 2.300 USD/oz. Nếu giảm dưới mốc này, giá vàng rất có khả năng sẽ kiểm thử mốc 2.200 USD/oz”, nhà phân tích cấp cao Everett Millamn của công ty Gainesville Coins cảnh báo về rủi ro giảm giá của vàng trong ngắn hạn.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng Fed không giảm lãi suất trong cuộc họp tuần này và cả cuộc họp tháng 7. Khả năng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 là khoảng 50%, trong khi khả năng giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 11 là 66%.

“Nói chung, thị trường đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho một thông điệp có phần cứng rắn từ Fed. Đó sẽ không hẳn là một thông điệp rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm, nhưng sẽ là Fed cần thêm thời gian chờ đợi trước khi có thể hạ lãi suất”, trưởng nghiên cứu thị trường vốn của công ty US Bank Wealth Management, ông Bill Merz, nhận định với hãng tin CNBC.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, số liệu việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ và thông tin Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tạm dừng mua vàng sau 18 tháng mua ròng liên tục đã đẩy giá vàng giảm hơn 3,5%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ sớm quay trở lại mua ròng vàng vì giá vàng hiện đã giảm đáng kể từ mức kỷ lục.