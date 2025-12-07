Xu thế dòng tiền: VN-Index gặp khó vùng đỉnh lịch sử, cổ phiếu bị ảnh hưởng ra sao?

VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.

Dù vậy tuần qua đã có sự khác biệt nhất định so với các tuần kéo trụ trước đó khi độ rộng tích cực hơn, hai phiên giữa tuần các trụ VIC, VHM có diễn biến điều chỉnh nhưng cổ phiếu vẫn tăng trưởng tốt. Đây cũng là tuần hiếm hoi nhà đầu tư thoát khỏi cảnh kéo trụ nhưng danh mục vẫn giảm. Thống kê tuần qua khoảng 58% số cổ phiếu cũng tăng giá. Tuy vậy VN-Index tăng 3% thì chỉ hơn 19% số cổ phiếu chiến thắng thị trường.

Nhìn lại cả nhịp tăng kéo dài 20 phiên của chỉ số, biên độ khoảng 161 điểm, ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn là rất rõ ràng: VIC tăng 43,52%, VHM tăng 23,13% và VPL tăng 47,52% đã đem về 98,3 điểm. Như vậy chỉ 3 cổ phiếu này đã chiếm tới 61% tổng số điểm tăng của VN-Index.

Với kịch bản kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử, các chuyên gia đều tỏ ra thận trọng khi nhịp tăng này không có sự hỗ trợ từ thanh khoản. Quan điểm phổ biến là lo ngại rủi ro suy yếu từ các nhóm trụ dẫn dắt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu, dù biên độ tăng ở đa số mã không tương xứng với VN-Index. Thậm chí có ý kiến cho rằng nếu chỉ số vượt đỉnh lịch sử với thanh khoản kém có thể hình thành “bull-trap”.

Dù vậy các chuyên gia không bi quan khi thị trường sắp kết thúc năm 2025 với các triển vọng tích cực. Kết quả kinh doanh cả năm 2025, đợt rà soát giữa kỳ nâng hạng tới đây sẽ là yếu tố hỗ trợ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index bất ngờ quay lại sát đỉnh cao lịch sử. Hiệu ứng kéo trụ khá rõ ở nhịp tăng này. Tuy nhiên sức mạnh của thị trường dường như kém tin cậy, ví dụ nhóm ngân hàng chỉ cộng hưởng được 1-2 phiên. Anh chị đánh giá thế nào về diễn biến này? Nếu chỉ số vượt đỉnh, liệu có thể thể kích hoạt một nhịp tăng mới?

Theo quan điểm của tôi, ngay cả khi VN-Index vượt đỉnh về mặt điểm số nhưng thiếu sự bùng nổ về thanh khoản và sự lan tỏa độ rộng, đó khó có thể là khởi đầu cho một sóng tăng mới tin cậy, mà ngược lại, dễ trở thành một nhịp “bull-trap” phân phối nguy hiểm. Ông Nghiêm Sỹ Tiến

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi đồng tình việc VN-Index quay lại sát đỉnh lịch sử phần nhiều đến từ hiệu ứng kéo trụ và sức mạnh thị trường chưa thật sự thuyết phục. Độ rộng cải thiện đầu tuần nhưng có dấu hiệu mất đà và phân hóa về cuối tuần, hàm ý tâm lý chung vẫn khá nhạy cảm trước thông tin và các bất ổn.

Trong tuần, Ngân hàng nhà nước vừa thông báo tăng lãi suất OMO lần đầu tiên sau 14 tháng, từ mức 4% lên 4.5%. Tôi cho rằng việc thị trường hạ nhiệt là động thái kỹ thuật giúp củng cố và kiểm định lại đà phục hồi. Nếu chỉ số vượt đỉnh, khả năng kích hoạt một nhịp tăng mới là có, nhưng mức độ sẽ phụ thuộc vào việc dòng tiền có mở rộng sang các nhóm ngành khác hay không. Một cú vượt đỉnh chỉ bằng lực kéo của vài mã trụ có thể tạo hiệu ứng tích cực ban đầu, nhưng khó duy trì được nếu nhóm dẫn dắt không có sự nối tiếp. Còn trong kịch bản dòng tiền cải thiện và độ rộng thị trường tốt lên, nhịp tăng mới sẽ có nền tảng bền vững hơn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Nhìn diễn biến giao dịch đến cuối phiên tuần qua cho thấy thị trường đã bước vào pha tăng điểm có thể khá tốt nếu tính về mặt chỉ số bắt đầu từ khu vực đáy mốc 1580 – 1590 trước khi chạm mốc khu vực đỉnh cũ 1740 – 1750 điểm. Đây có thể nói là chuỗi phiên tăng điểm lớn trước khi “test” lại mốc đỉnh cũ 1750 – 1800 điểm trong tuần tới và nằm trong bức tranh tăng điểm trung gian lớn hơn với kịch bản VN-Index có thể vượt đinh 1800 điểm ngay giai đoạn đầu năm 2026.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Việc chỉ số tiệm cận đỉnh lịch sử chủ yếu dựa vào lực đẩy cục bộ từ vài trụ lớn, trong khi dòng tiền tại nhóm dẫn dắt như Ngân hàng nhanh chóng hụt hơi, cho thấy nền tảng tăng giá này khá lỏng lẻo và thiếu tính bền vững. Đây là tín hiệu cảnh báo rủi ro động lượng suy yếu.

Theo quan điểm của tôi, ngay cả khi VN-Index vượt đỉnh về mặt điểm số nhưng thiếu sự bùng nổ về thanh khoản và sự lan tỏa độ rộng, đó khó có thể là khởi đầu cho một sóng tăng mới tin cậy, mà ngược lại, dễ trở thành một nhịp “bull-trap” phân phối nguy hiểm.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng diễn biến hiện tại của thị trường chưa thể lạc quan nhưng cũng không có gì bi quan khi dấu hiệu thanh khoản cải thiện hơn và dòng tiền có sự lan tỏa hơn. Nếu chỉ số vượt đỉnh kèm thanh khoản cải thiện rõ rệt, dòng tiền lan tỏa ra nhiều nhóm ngành thì chúng ta có thể kỳ vọng đó là một nhịp tăng mới.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

VN-Index có nhịp tăng ấn tượng tuần vừa qua tuy nhiên dòng tiền vẫn thiếu sự lan toả và nhịp tăng chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ. Như tôi đã nhận định trước đây thị trường chung hiện tại không tác động quá lớn lên đa số các cổ phiếu đặc biệt nhóm midcap. Tôi nhận định rằng thị trường chưa thế vượt đỉnh ở điều kiện hiện nay vì nhóm chứng khoán vẫn chưa tạo xong đáy. Để chỉ số có thể vượt đỉnh 1800 thành công tôi cho rằng cần sự đồng thuận của nhóm chứng khoán.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường có sự phân hóa khá tích cực trong tuần khi một số phiên đã có độ rộng tốt hơn đáng kể, nhiều cổ phiếu cũng tăng mạnh hơn chỉ số trong tình huống các mã dẫn dắt suy yếu. Tuy vậy thanh khoản vẫn khá thấp. Nếu kịch bản xấu xảy ra khi các trụ điều chỉnh, liệu cổ phiếu này có thể tránh được ảnh hưởng từ chỉ số?

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Sự luân chuyển dòng tiền sang nhóm midcap là điểm sáng, nhưng thanh khoản mỏng cho thấy nền tảng giá chưa thực sự vững. Nếu các trụ điều chỉnh mạnh kéo chỉ số giảm sâu, theo tôi, áp lực tâm lý bao trùm là khó tránh khỏi. Trong bối cảnh tiền yếu, cơ hội để cổ phiếu riêng lẻ đi ngược dòng hoàn toàn là tương đối hẹp. Đa số sẽ chịu áp lực điều chỉnh theo hiệu ứng domino, dù mức giảm có thể ít hơn. Do đó, đừng quá tự tin vào sức mạnh riêng lẻ mà lơ là quản trị rủi ro chung lúc này.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi cho rằng khi các trụ điều chỉnh mạnh thì hầu hết các cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng. Hiện nhiều nhóm cổ phiếu đã có mức giá hấp dẫn và đang có vẻ tạo đáy. Nhóm vốn hóa lớn như ngân hàng (đặc biệt nhóm ngân hàng big 3 có thông tin hỗ trợ tích cực), chứng khoán, thép có thể sẽ cân bằng được khi nhóm trụ (đã tăng khá mạnh) có sự điều chỉnh.

Tôi kỳ vọng khá cao giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026 khi kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng, tiến trình nâng hạng đang trở nên rõ ràng hơn. Ông Nguyễn Thế Hoài

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Độ rộng thị trường cải thiện trong tuần là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định nhóm cổ phiếu đang đi ngược thị trường có thể hoàn toàn tách biệt khỏi biến động của chỉ số chung. Thanh khoản vẫn thấp cho thấy dòng tiền chủ động chưa thực sự mạnh, vì vậy nếu kịch bản xấu xảy ra và các trụ điều chỉnh sâu, tâm lý chung nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng và nhóm cổ phiếu này khó tránh khỏi nhịp rung lắc.

Theo tôi điểm khác biệt sẽ nằm ở mức độ phản ứng: những mã có câu chuyện riêng, nền tảng cơ bản tốt hoặc hưởng lợi từ dòng tiền đầu cơ ngắn hạn có thể giảm ít hơn và phục hồi sớm hơn, nhưng sẽ khó “đứng yên” khi chỉ số chung chịu áp lực.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Thị trường vẫn tiếp tục phân hoá rõ rệt là điều chúng ta dễ dàng thấy được xuyên suốt sóng tăng của VN-Index từ đầu chu kỳ cho tới thời điểm này. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp do lãi suất vẫn cao và nhóm chứng khoán tiếp tục tìm đáy. Đa phần các cổ phiếu midcap đều chiết khấu tương đối lớn từ đỉnh vì vậy trong kịch bản thị trường điều chỉnh nhóm này cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Các cổ phiếu họ Vin tôi cho rằng đang bước vào giai đoạn phân phối, nhóm cổ phiếu này điều chỉnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm số của VN-Index.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Tôi cho rằng diễn biến tăng điểm sẽ dần bớt phụ thuộc vào những nhóm cổ phiếu lớn tăng “ít được ưa chuộng” trước đó mà mức độ biến động tăng sẽ lan tỏa sang những cổ phiếu chưa tăng, nhóm cổ phiếu blue-chips nằm ngoài VN30. Thị trường sẽ ổn định hơn về mặt bằng giá, các cổ phiếu tăng giảm đang xen biên độ hẹp tích lũy. Nhà đầu tư cũng sẽ chấp nhận mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu.

Đây cũng là pha hồi phục và tích lũy bình thường trong một xu hướng tăng hứa hẹn vượt đỉnh ở đầu năm tới. Thanh khoản chưa cải thiện nhiều có lẽ sẽ đến sau – cần những thông tin hỗ trợ mạnh, tâm lý đầu tư, dòng tiền đồng thuận tham gia. Điều này có thể đến ở giai đoạn đầu năm tới chứ có thể chưa đến ngay trong các tuần cuối tháng 12.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đón nhận thêm những thông tin rõ ràng hơn về tiến trình nâng hạng và có vẻ như đợt đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 tới đây sẽ thuận lợi. Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua cũng đã quay lại mua ròng hơn 4.000 tỷ. Anh chị đánh giá thế nào về cơ hội hội tụ kỳ vọng giữa kết quả kinh doanh cả năm 2025 và thời điểm xác nhận nâng hạng thị trường?

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng tương đổi tích cực trong tuần qua do hầu hết các cổ phiếu đều đang ở mức giá chiết khấu sâu. Tôi kỳ vọng khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng lớn hơn vào quý 1/2026 khi tỷ giá ổn định hơn và đánh giá thăng hạng thị trường giữa kỳ 3/2026 thuận lợi. Đó có thể là thời điểm thị trường đã kết thúc điều chỉnh và bước vào sóng mới với sự đồng thuận của dòng tiền. Kết quả kinh doanh 2025 tôi nhận định sẽ có sự tăng trưởng tốt so với 2024 đồng thời kì vọng kết quả kinh doanh 2026 sẽ bùng nổ hơn giúp thị trường có thể bứt phá mạnh hơn nữa.

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Tôi kỳ vọng khá cao giai đoạn cuối năm 2025 và đầu 2026 khi kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng, tiến trình nâng hạng đang trở nên rõ ràng hơn (những điều kiện nâng hạng đang dần đáp ứng đầy đủ). Và thêm nữa là khối ngoại có dấu hiệu mua ròng trở lại sau thời gian dài bán ròng khá mạnh cũng là nhân tố hỗ trợ thị trường.

Ngân hàng nhà nước vừa thông báo tăng lãi suất OMO lần đầu tiên sau 14 tháng, từ mức 4% lên 4.5%. Tôi cho rằng việc thị trường hạ nhiệt là động thái kỹ thuật giúp củng cố và kiểm định lại đà phục hồi. Nguyễn Thị Mỹ Liên

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, dù câu chuyện nâng hạng ngày càng sáng sủa và khối ngoại đã quay lại mua ròng trong tuần, thị trường vẫn phải đối mặt với một số lực cản ngắn hạn. Tăng trưởng quý 4 có thể chậm lại, đặc biệt khi tác động của bão lũ và gián đoạn hoạt động sản xuất, nhu cầu tiêu dùng đã bắt đầu phản ánh vào số liệu vĩ mô. Đồng thời, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao cho thấy thanh khoản hệ thống đang căng thẳng, khiến tâm lý dòng tiền trở nên thận trọng. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng kết quả kinh doanh 2025 và tiến trình nâng hạng (nhiều khả năng thuận lợi vào kỳ rà soát tháng 3/2026) sẽ đóng vai trò cân bằng lẫn nhau. Tôi cho rằng thị trường vẫn có điểm tựa, nhưng mức hưởng lợi sẽ mang tính chọn lọc, ưu tiên những doanh nghiệp có nền tảng ổn định và định giá còn hợp lý.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Một đợt đánh giá giữa kỳ chưa có trong tiền lệ cũng là bài thuốc thử cuối cùng đánh giá việc Việt Nam đã đáp ứng mọi tiêu chí nâng hạng của FTSE Fussel. Theo tôi điều gì đến cũng phải đến, nhà đầu tư ngoại sẽ quay lại, triển vọng vĩ mô, dòng tiền tham gia thị trường, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết... khối ngoại rồi cũng sẽ phải quay lại mua, đặc biệt là các quỹ ETF, các quỹ đầu tư ở các thị trường mới nổi. Xu thế mua ròng của khối ngoại trên thị trươgnf Việt Nam từ cuối năm 2025 và giai đoạn 2026 là điều mà chúng ta không bất ngờ.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Mặc dù động thái mua ròng trở lại của khối ngoại chưa nói lên nhiều điều, kết quả kinh doanh năm 2025 của nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt ở nhóm hưởng lợi từ đầu tư công và tiêu dùng đang cho thấy sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Nếu xu hướng này tiếp tục được duy trì đến cuối năm, thời điểm đánh giá giữa kỳ tháng 3/2026 - đang có những tiền đề tích cực, sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, vừa củng cố niềm tin vào nền tảng cơ bản, vừa mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế lớn hơn. Sự đồng pha giữa kết quả kinh doanh và tiến trình nâng hạng có thể tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường, nhưng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng với biến động vĩ mô, đặc biệt là yếu tố tỷ giá và lãi suất.

Tôi kỳ vọng khối ngoại sẽ quay trở lại mua ròng lớn hơn vào quý 1/2026 khi tỷ giá ổn định hơn và đánh giá thăng hạng thị trường giữa kỳ 3/2026 thuận lợi. Đó có thể là thời điểm thị trường đã kết thúc điều chỉnh và bước vào sóng mới với sự đồng thuận của dòng tiền. Ông Nguyễn Việt Quang

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Một trong những thay đổi lớn trong cơ cấu dòng tiền trên thị trường gần đây là dòng vốn của tổ chức trong nước (ngoài khối tự doanh). Thống kê cho thấy nhóm này đã mua ròng 20 tuần liên tiếp và cùng với dòng tiền cá nhân trở thành đối trọng với áp lực rút vốn của khối ngoại. Có thể nhận diện nguồn lực này như thế nào, đến từ các doanh nghiệp có đầu tư tài chính hay các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Dù duy trì đà mua ròng nhiều phiên nhưng những giao dịch lớn của Tổ chức trong nước giai đoạn này lại tập vào các mã riêng lẻ như VIC, GEX, VIX. Đáng chú ý như tuần vừa qua, tổ chức trong nước mua ròng VIC hơn 4600 tỷ đồng. Vậy nên, có thể nhìn nhận dòng vốn này khả năng đến từ các doanh nghiệp hoặc nhóm nhà đầu tư đang tham gia những thương vụ riêng, hơn là dòng tiền của các tổ chức đầu tư thuần túy. Việc mua ròng tập trung vào các mã cụ thể cho thấy động cơ gắn với giao dịch chiến lược, tái cơ cấu sở hữu, tăng vốn hoặc chuẩn bị cho các thỏa thuận hợp tác. Khác với việc phân bổ dàn trải nhiều mã, đây phù hợp với dấu hiệu của dòng tiền mang tính thương vụ (deal riêng) hơn.

Ông Nghiêm Sỹ Tiến – Chuyên viên chiến lược đầu tư, Chứng khoán KBSV

Hoạt động mua ròng liên tiếp từ các tổ chức trong nước ngoài khối tự doanh cho thấy sự tham gia ngày càng rõ nét của các định chế tài chính chuyên nghiệp, bao gồm quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và một số doanh nghiệp lớn có chiến lược phân bổ vốn vào chứng khoán. Bên cạnh đó, các quỹ mở và quỹ hưu trí nội địa cũng đang gia tăng tỷ trọng, tạo nguồn lực ổn định và dài hạn. Khác với dòng tiền cá nhân thường mang tính ngắn hạn, nhóm này có xu hướng đầu tư theo chiến lược cơ bản, tập trung vào cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp cân bằng áp lực bán ròng từ khối ngoại và nâng cao độ bền cho thị trường.

Thanh khoản chưa cải thiện nhiều có lẽ sẽ đến sau – cần những thông tin hỗ trợ mạnh, tâm lý đầu tư, dòng tiền đồng thuận tham gia. Điều này có thể đến ở giai đoạn đầu năm tới chứ có thể chưa đến ngay trong các tuần cuối tháng 12. Ông Lê Đức Khánh

Ông Nguyễn Thế Hoài - Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Chứng khoán Rồng Việt

Khi lãi suất tiền gửi giảm, các công ty có lượng tiền mặt lớn sẽ chuyển vốn nhàn rỗi sang chứng khoán, chưa kể các vụ M&A với dòng tiền lớn và ổn định. Ngoài ra các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp như quỹ nội, các công ty quản lý quỹ, các công ty bảo hiểm, các tổ chức dài hạn với dòng tiền cực lớn. Đây là nhóm có dòng tiền ổn định, bền vững và chiến lược đầu tư dài hạn.

Ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS

Quy mô của thị trường ngày càng gia tăng, nhiều tài khoản, nhà đầu tư đang đầu tư cũng mua gom tích lũy. Theo tôi xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục cho dù các chỉ số chứng khoán biến động thế nào. Dòng tiền đến từ các nhà đầu tư cá nhân, bộ phận nhà đầu tư mới mở tài khoản, một số tổ chức đầu tư chuyên nghiệp. Khi thị trường không có diễn biễn tệ hoặc tích lũy tốt và nhất là lại có tín hiệu tăng trở lại thì việc mua nhiều hơn bán ra sẽ diễn ra, thời gian mua và nắm giữ sẽ càng ngày sẽ dài hơn hơn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội

Sức mạnh hiện tại của thị trường có động lực chủ yếu đến từ dòng tiền nội bất chấp khối ngoại đã bán ròng trong suốt cả năm 2025 nhưng thị trường vẫn tìm những đỉnh mới. Nguồn lực này đến từ cả các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp và thậm chí là các doanh nghiệp kinh doanh truyền thống, giống như giai đoạn 2021 cổ phiếu ANV mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong mảng kinh doanh truyển thống do dịch bệnh thì doanh nghiệp sử dụng vốn để đầu tư chứng khoán giúp cổ phiếu này tăng rất mạnh do khoản đầu tư thành công.