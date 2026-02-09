Thiên Long muốn tái cấu trúc đầu tư, thoái vốn tại Pega Holdings

HĐQT TLG cho biết đã xem xét và đánh giá lại mảng kinh doanh phát hành sách, bán lẻ và kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) nhằm đảm bảo phù hợp với phương hướng hoạt động của TLG trong giai đoạn tới.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về các quyết định liên quan tới công ty liên kết.

Cụ thể: HĐQT TLG cho biết đã xem xét và đánh giá lại mảng kinh doanh phát hành sách, bán lẻ và kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) nhằm đảm bảo phù hợp với phương hướng hoạt động của TLG trong giai đoạn tới.

Do đó, Thiên Long muốn giải thể Công ty Clever World và giao ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT và cũng đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH TMV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam tại Clever World.

Đồng thời, TLG cũng sẽ chuyển nhượng toàn bộ 4 triệu cổ phần tại Pega Holdings, chiếm 40% vốn tại Pega Holdings với giá bán không dưới 35 tỷ đồng.

Được biết động thái thoái vốn tại Pega Holdings là do cuối tháng 12/2025, HĐQT TLG ghi nhận thông tin từ cổ đông lớn là CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh, sở hữu 46,82% tại TLG là các cổ đông của Thiên Long An Thịnh đang trong quá trình đàm phán, thống nhất và ký kết giao dịch dự kiến với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Thiên Long An Thịnh cho Tập đoàn Kokuyo.

Theo thông tin từ HĐQT Thiên Long An Thịnh cung cấp, Tập đoàn Kokuyo dự kiến sẽ tiến hành chào mua công khai tới 18,19% cổ phiếu của TLG, nhằm đạt được tỷ lệ sở hữu khoảng 65% vốn điều lệ của TLG sau khi hoàn tất toàn bộ các giao dịch liên quan.

Theo nhận định từ VCSC, Kokuyo có kế hoạch mua lại 100% Thiên Long An Thịnh (TLAT) – pháp nhân hiện đang nắm giữ 46,82% cổ phần TLG, và thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần. Sau khi hoàn tất, Kokuyo sẽ sở hữu tổng cộng 65,01%, chính thức đưa TLG trở thành công ty con.

Theo VCSC, giá trị thương vụ là 27,6 tỷ JPY (4,7 nghìn tỷ đồng), tương ứng mức giá 82.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn 28% so với giá đóng cửa ngày 4/12/2025 là 64.200 đồng/cổ phiếu).

Việc mua lại TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, tiếp theo sau là quy trình chào mua công khai từ tháng 10–11/2026, tùy thuộc vào các phê duyệt của cơ quan quản lý.

Theo VCSC cho biết, Kokuyo – tập đoàn Nhật Bản 100 năm tuổi trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng và thiết kế không gian làm việc với sự hiện diện rộng khắp tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường châu Á khác – đã là đối tác lâu năm của TLG. Thông qua năng lực sản xuất, vị thế thị trường dẫn đầu và mạng lưới phân phối toàn quốc của TLG, Kokuyo kỳ vọng thương vụ sẽ hỗ trợ chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của tập đoàn - trong khi đó, TLG có thể tận dụng chuyên môn, sản phẩm và năng lực thương hiệu của Kokuyo để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ hơn.

VCSC đánh giá thông tin này là tích cực về mặt chiến lược dài hạn cho TLG, được hỗ trợ bởi các sự cộng hưởng tiềm năng trong sản xuất, thương hiệu và mở rộng kênh xuất khẩu. Theo ban lãnh đạo công ty, hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn dự kiến sẽ duy trì ổn định mặc dù chúng tôi tin rằng tin tức này có thể thúc đẩy việc tái định giá hướng tới vùng giá chào mua.

Cuối cùng, TLG muốn tái cấu trúc và thoái vốn tại Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam - Nhà sách Phương Nam (mã PNC-HOSE). Qua đó, thông qua cổ đông lớn là Công ty Tân Lực Miền Nam, sẽ thành lập một công ty mới với tỷ lệ sở hữu 99,9% vốn. Sau đó, phía Thiên Long sẽ chuyển nhượng 5.344.877 cổ phần, chiếm 49,49% vốn tại Phương Nam sang công ty mới này. Cuối cùng, Thiên Long sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại công ty mới. Giá chuyển nhượng mục tiêu dự kiến không thấp hơn 144 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo công ty, phương án chuyển nhượng này không chỉ giúp tối ưu hóa lợi ích tài chính mà còn tăng tính linh hoạt trong giao dịch, cho phép đối tác thanh toán theo nhiều đợt và mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư phù hợp.

Được biết ngày 3/6/2026, Công ty Tân Lực Miền Nam đã mua 5.166.277 cổ phiếu, chiếm 47,84% tại PNC. Qua đó, nâng số lượng nắm giữ lên 5.344.877 cổ phiếu, chiếm 49,49%.

Về kết quả kinh doanh, PNC ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuế 70% từ lãi hơn 3,33 tỷ năm 2024 thành lỗ 2,33 tỷ đồng là do doanh thu thuần quý 4/2025 giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, kéo theo lợi nhuận gộp giảm tương ứng. Mặc dù chi phí hoạt động kinh doanh, bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, đã được kiểm soát và giảm lần lượt 10% và 3% so với cùng kỳ, tuy nhiên mức lợi nhuận gộp tạo ra vẫn chưa đủ bù đắp các chi phí hoạt động.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm do các khoản chiết khấu thanh toán giảm mạnh. Do các nguyên nhân nêu trên, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 4/2025 ghi nhận âm khoảng 6 tỷ đồng. Mặc dù hoạt động khác phát sinh lợi nhuận hơn 3,8 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4/2025 của công ty vẫn âm. Lũy kế cả năm 2025, PNC ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh từ hơn 10,2 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Vừa qua công ty đã nhận được quyết định của Trưởng thuế Tp.HCM về việc phát các hành vi vi phạm hành chính trong kỳ kiểm tra thuế từ 2016-2024 đối với TLG với tổng số tiền truy thu là hơn 4 tỷ đồng. Theo đó, TLG cho biết công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ số tiền tuy thu, phạt, tiền chậm nộp thuế theo đúng quyết định trên.