Thiếu cầu đỡ, VN-Index xóa sạch đà tăng, cổ phiếu nhỏ ngược sóng

Thị trường lại có phiên chiều hiếm hoi thanh khoản giảm so với buổi sáng, cổ phiếu giảm giá trên diện rộng và các cổ phiếu trụ thất bại hoàn toàn trong việc nâng đỡ VN-Index dù số khá lớn cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tăng tích cực. VN30-Index chốt phiên giảm 0,31% kéo theo chỉ số VN-Index tăng 0,02 điểm.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường thì duy nhất GAS tăng 1,86% và CTG tăng 0,62%. Độ rộng VN30 không quá xấu, với 11 mã tăng/14 mã giảm nhưng các trụ lớn nhất lại rất yếu: VCB giảm 0,87%, BID giảm 0,51%, VHM giảm 0,48%, VIC giảm 0,35%, HPG giảm 1,23%, TCB giảm 0,42%.

VN30 cũng là chỉ số vốn hóa duy nhất đỏ phiên này, dù các mã vốn hóa tầm trung trong rổ vẫn còn tăng. GVR, BVH, SAB, PLX… vẫn khá tốt nhưng sức ảnh hưởng gần như không đáng kể. Chỉ số này cũng xuất hiện một nhịp trượt giảm dài trong phiên chiều nay và biên độ trượt giá ở các trụ khá lớn. Chẳng hạn ACB lao dốc tới 2,08% trong phiên và đóng cửa giảm 1,33% so với tham chiếu; CTG dù đóng cửa còn tăng 0,62% nhưng cũng là trượt giảm 1,37% trong phiên; HPG trượt tới -1,4%, đóng cửa giảm 1,23% so với tham chiếu; SSI, TCB, TPB, VHM, VRE, MSN, MWG, BID… là các mã khác trượt giảm trên 1% chỉ từ sáng sang chiều.

Hiện tượng trượt giảm giá trong phiên cùng với mức thanh khoản khá thấp cho thấy nhóm blue-chips đang thiếu cầu nghiêm trọng. Tổng giá trị khớp lệnh rổ VN30 phiên này chỉ đạt gần 4.210 tỷ đồng, giảm 21% so với mức trung bình tuần trước. Riêng chiều nay VN30 chỉ khớp được 2.161 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 26 phiên.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang giao dịch kém, hôm nay chỉ có 7/27 mã còn tăng giá, tập trung vào các mã không có tính dẫn dắt như OCB, LPB. Cũng khá may mắn là các trụ không rơi quá sâu. VCB dẫn đầu nhóm khiến VN-Index mất điểm chủ yếu do tác động vốn hóa. ACB là blue-chips duy nhất giảm hơn 1%. Thanh khoản trong nhóm ngân hàng vẫn đang duy trì yếu với hơn 2.400 tỷ đồng, giảm khoảng 22% so với mức trung bình tuần trước.

Thanh khoản thấp đem lại lợi thế cho nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình tới nhỏ. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa còn 187 mã tăng/283 mã giảm thì vẫn có 85 mã tăng trên 1%, tập trung chủ yếu vào hai nhóm này, với thanh khoản chiếm 21,1% tổng khớp của sàn. Tuy không nhiều mã giao dịch lớn nhưng cũng có 10 mã giao dịch trên 100 tỷ đồng. Dẫn đầu là PC1 tăng 1,41% với 267,2 tỷ; DCM tăng 4,05% với 243 tỷ; TCH tăng 3,49% với 186,3 tỷ; DBC tăng 1,56% với 171,8 tỷ; CTD tăng 1,77% với 130,9 tỷ…

Tính về biên độ giá, các mã nhỏ còn khỏe hơn nữa: LHG, HHS, LIX, VFG tăng giá kịch trần. DPR, ITC, CSV, ELC, FRT, TV2 tăng trên 3% dù thanh khoản khá nhỏ. Dĩ nhiên đối với đa số nhà đầu tư cứ giá tăng là tốt, nhưng thanh khoản thấp đồng nghĩa với rất ít nhà đầu tư có thể tham gia, đặc biệt là thiếu vắng nhà đầu tư lớn.

Ở phía giảm, thị trường cũng không có cho thấy có áp lực bán lớn tập trung vào một nhóm cổ phiếu. Dù chỉ có 63/283 mã giảm trên 1% nhưng thanh khoản lại chiếm 28,1% tổng khớp. Nguyên nhân là các mã bị xả rất lớn như HPG với 607 tỷ đồng, giá giảm 1,23%; HSG với 519,1 tỷ giá giảm 2,97%; NKG với 228,3 tỷ giá giảm 2,56%; EIB với 214,9 tỷ giá giảm 1,54%; HCM với 167,8 tỷ giá giảm 1,49%...

Thị trường đang trong trạng thái thanh khoản kém và biến động giá chủ yếu dựa trên áp lực bán có lớn hay không. Hiện tại không nhiều cổ phiếu chịu lực xả đột biến, nhưng bên mua quá kém cũng khiến khả năng tăng giá trên diện rộng là không có. Số ít mã nhận được chú ý của dòng tiền nóng và tăng tốt, nhưng lại không thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia. Đây là bối cảnh rất khó chịu vì xác suất thua lỗ cao hơn xác suất chiến thắng vì khả năng chọn đúng cổ phiếu là rất hẹp.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng quay lại bán ròng khoảng 135,7 tỷ đồng trên HoSE và xấp xỉ 30 tỷ đồng nữa bên HNX và UpCOM. PC1 bất ngờ bị bán ròng cực mạnh 142,4 tỷ đồng, VNM -59,7 tỷ, MSN -34 tỷ, VRE -31,5 tỷ, LPB -27,3 tỷ, MWG -26,9 tỷ. Phía mua có STB +58,3 tỷ, HSG +40,5 tỷ, KBC +34,2 tỷ, GAS +25,7%, VPB +22,2 tỷ.