Thiếu khí đốt ở EU gián tiếp đẩy giá than trộn trong nước tăng cao?

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật ngành điện với điểm nhấn mức chênh lệch giá bán điện giữa điện khí và điện than ngày càng thu hẹp.

Cụ thể, nhu cầu điện năng trên toàn quốc ghi nhận mức tăng trưởng 14,7% so với cùng kỳ trong tháng 8/2022 và 6,5% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2022, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,8% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Tăng trưởng nhu cầu điện năng trong tháng 8/2022 phản ánh mức cơ sở so sánh thấp trong nửa cuối năm 2021 và đồng thời cũng dẫn dắt bởi mức tăng trưởng 15,6% so với cùng kỳ của chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 8/2022 tăng 9,4% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2022.

SSI Research dự báo nhu cầu điện trên toàn quốc năm 2022 có thể tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo NOAA, điều kiện thủy văn có thể kém thuận lợi hơn vào năm 2023. Hiện tượng La Nina kéo dài khoảng 30 tháng nếu tính tới cuối năm 2022 và tương đương với thống kê trong giai đoạn 1950-2019, ngoại trừ giai đoạn La Nina kéo dài 42 tháng từ tháng 7/1998 đến tháng 12/2001. Trong trường hợp điều kiện thủy văn kém thuận lợi và giá khí điều chỉnh vào năm 2023, các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là nhiệt điện khí có thể được huy động cao hơn.

Trong khi đó, theo EIA, tình trạng thiếu khí gần đây ở EU đã làm tăng nhu cầu nhiệt điện than và đang thúc đẩy giá than tăng lên. Giá than trộn của Vinacomin đã tăng khoảng 30~35% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022. Trao đổi với Genco2 & Genco3, QTP & HND thì chưa thấy việc điều chỉnh tăng thêm về giá than trộn; nhưng SSI Research cho rằng giá than trộn trong nước có thể sẽ tiếp tục tăng do giá than trong khu vực tăng cao.

Giả định giá FO năm 2022 và năm 2023 lần lượt là 500 USD/tấn tăng 28% so với cùng kỳ và 430 USD/tấn giảm14% so với cùng kỳ. Được biết, công thức tính giá khí cho các nhà máy điện khí là bình quân gia quyền 46%*giá FO và giá khí của mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt. Như vậy, giá khí năm 2022 và năm 2023 cho NT2 được giả định lần lượt ở mức 9,04 USD/mbtu (tăng 17% so với cùng kỳ) và 8,53 USD/mbtu (giảm 6% so với cùng kỳ).

Giá khí điều chỉnh sẽ giúp thu hẹp chênh lệch giá bán bình quân giữa nhiệt điện khí và nhiệt điện than. Với đà giảm của giá khí, các nhà máy nhiệt điện khí sẽ trở nên cạnh tranh hơn so với nhiệt điện than.

Về giá điện trên thị trường cạnh tranh (giá CGM), theo ước tính có thể vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước. Giá CGM trong tháng 8/2022 ước tính vào khoảng 1.390 đồng/kwh (tăng 4% so với tháng trước và tăng 39% so với cùng kỳ). Mức giá CGM trong 8 tháng đầu năm 2022 là 1.427 đồng/kwh (tăng 35% so với cùng kỳ).

Với việc giá than đầu vào cho nhiệt điện than tăng lên và nhu cầu điện trên toàn quốc tiếp tục phục hồi, giá CGM có thể duy trì mức giá của tháng 8/2022 trong 4 tháng tới và giá CGM trung bình cả năm 2022 có thể đạt 1.400 đồng/kwh (tăng 41% so với cùng kỳ). Do đó, SSI Research điều chỉnh tăng 5% cho dự báo giá CGM năm 2022, lên mức 1.370 đồng/kwh.

Xu hướng giảm giá khí có thể là động lực lớn nhất cho cổ phiếu NT2, theo SSI Research. Do đó, công ty chứng khoán này điều chỉnh tăng 7% dự báo sản lượng tiêu thụ và 5% dự báo giá CGM, và qua đó tăng 12% đối với ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2022 của NT2 lên mức 835 tỷ đồng (tăng 58% so với cùng kỳ). Công ty có thể ghi nhận khoản chênh lệch tỷ giá 240 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2022.

Ngoài ra NT2 có tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức thấp nhất so với các công ty cùng ngành, điều này có thể đảm bảo an toàn cho NT2 trong bối cảnh rủi ro lãi suất cho vay tăng lên. Giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu NT2 là 31.950 đồng/cổ phiếu (tương đương với tiềm năng tăng giá là 15%), tương ứng với tổng mức sinh lời đạt 22% đã gồm tỷ suất cổ tức.

Với mức giá mục tiêu này thì tỷ lệ EV/EBITDA năm 2022 của NT2 tương ứng 5,9 lần & vẫn thấp hơn 33% so với các công ty cùng ngành trong khu vực. Do đó, SSI Research nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu NT2 từ trung lập lên khả quan.