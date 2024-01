Thời trang đã qua sử dụng vẫn sẽ đắt hàng trong năm 2024?

Theo khảo sát, người tiêu dùng vài năm trở lại đây rất ưa chuộng việc mua sắm sản phẩm đã qua sử dụng. Lí do hàng đầu là “tiết kiệm tiền”, sau đó là “tìm được những món hàng độc đáo”. Với lí do “tiết kiệm tiền” thì trong năm kinh tế khó khăn như năm 2023, mô hình bán lại đồ cũ vẫn tiếp tục phát triển là điều dễ hiểu. Hàng loạt các thương hiệu mở ra chương trình bán đồ cũ của riêng mình.

Điều ấn tượng là có khá nhiều thương hiệu chỉ mới tung các chương trình bán đồ cũ nhưng đã nhanh chóng có mặt trong bảng xếp hạng. Trong tháng 11/2023, thương hiệu bán đồ cũ nhiều nhất là Madewell, với 28.623 mặt hàng. Theo sau là “lính mới” American Eagle với 25.667, Tea Collection với 24.200 và Athleta với 23.010…

Bà Emily Gittins, đồng sáng lập kiêm CEO Archive, đơn vị hợp tác triển khai chương trình bán đồ cũ cho các thương hiệu như The North Face và Oscar de la Renta, chia sẻ rằng mọi đối tác của họ đều kiếm được lợi nhuận từ bán đồ cũ. Đặc biệt một số thương hiệu còn ghi nhận tỷ suất lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2023. Có những thương hiệu lâu đời sở hữu tỷ suất lợi nhuận từ bán đồ cũ còn cao hơn tỷ suất từ tổng thể hoạt động kinh doanh, thậm chí còn gấp đôi.

Theo bảng xếp hạng mới nhất của hãng bán lẻ đồ cũ ThreadUp, trong năm 2023 có đến 39 thương hiệu gia nhập cuộc đua bán đồ cũ.

Tháng trước, thương hiệu Zara của Inditex (Tây Ban Nha) cũng đã mở rộng dịch vụ Pre-Owned ra 14 nước ở châu Âu bao gồm thị trường quê nhà. Dịch vụ này cho phép người tiêu dùng bán lại hoặc sửa chữa cũng như hiến tặng quần áo của thương hiệu Zara. Trước đó, Zara đã triển khai dịch vụ Pre-Owned ở Anh và Pháp thông qua cửa hàng trực tiếp, trang web và ứng dụng di động của thương hiệu này.

Theo WSJ, các nhà bán lẻ thời trang nhanh khác cũng đang đặt cược vào xu hướng kinh doanh hàng second-hand. Thương hiệu H&M của Thụy Điển đã xây dựng nền tảng Rewear nhằm bán và mua quần áo đã qua sử dụng từ bất kỳ thương hiệu nào. Theo nhà phân tích Anne Critchlow của ngân hàng Société Générale, các nhà bán lẻ thời trang muốn tham gia mang tính thăm dò vào thị trường đồ cũ để có thể theo dõi những xu hướng trên thị trường này. “Điều đó cho phép họ hiểu người tiêu dùng muốn gì từ quần áo cũ, mức độ phổ biến của thị trường đồ second-hand và liệu họ có nên nhập cuộc hay không”, bà Critchlow nói.

Thương hiệu thời trang Zalando cũng nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng kể từ khi bổ sung mảng mua bán đồ cũ vào nền tảng thương mại điện tử của công ty, đặc biệt là nhu cầu từ nhóm khách hàng ở độ tuổi 18-29. “Chúng tôi đang mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm cả đồ cũ và đồ mới trên cùng một nền tảng”, Zalando cho biết.

Mới đây nhất, lần đầu tiên “ông lớn” trong ngành thời trang thường ngày của Nhật Bản Uniqlo cũng đã mở một cửa hàng pop-up bán áo quần đã qua sử dụng tại Tokyo. Cô Aya Hanada, một nhân viên làm ở bộ phận tái chế của Uniqlo, cho biết 10 ngày mở cửa hàng tạm thời tại quận Harajuku district, cho thấy quần áo đã qua sử dụng được bán với mức giá chỉ bằng 1/3 giá gốc, và nhiều mặt hàng còn được nhuộm lại để mang màu sắc cổ điển (vintage) hơn.

Xu hướng mua thời trang đã qua sử dụng đã lan cả tới Nhật Bản.

Bên cạnh Uniqlo với nỗ lực biến đồ cũ thành các sản phẩm mới, công ty chuyên về hàng áo quần đã qua sử dụng 2nd Street đã mở được 800 cửa hàng trên khắp Nhật Bản. Doanh số áo quần cũ được bán qua hình thức trực tuyến giữa các cá nhân với nhau, chủ yếu thông qua nền tảng Mercari, cũng gia tăng. Mercari là nơi diễn ra 1/3 lượng giao dịch các mặt hàng thời trang tại Nhật Bản tính theo giá trị.

Ông Michael Causton, người đồng sáng lập công ty nghiên cứu thị trường JapanConsuming, cho biết quần áo cũ của Nhật Bản rất được ưa chuộng ngay cả ở Trung Quốc và các nơi khác, vì người Nhật nổi tiếng với thói quen giữ gìn đồ đạc cẩn thận và hàng Nhật thường có chất lượng tốt. Tại “đất nước Mặt Trời mọc”, 34% lượng quần áo bỏ đi được tái chế hoặc tái sử dụng, theo Bộ Môi trường nước này. JapanConsuming ước tính phân khúc áo quần đã qua sử dụng mới chỉ chiếm chưa đến 6% thị trường thời trang trị giá 75 tỷ USD của nước này, dù ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Trên toàn cầu, theo dữ liệu từ Statista, thị trường quần áo cũ dự kiến sẽ đạt giá trị 351 tỷ đô la vào năm 2027, gần gấp đôi so với mức 177 tỷ đô la vào năm ngoái. Con số này không hề nhỏ so doanh thu ước tính trên thị trường may mặc trên toàn thế giới là 1,74 nghìn tỷ đô la trong năm nay. “Thị trường thời trang second-hand toàn cầu đã tăng gấp bốn lần kể từ năm 2017 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở Đức, Anh, Ý và Pháp, chủ yếu nhờ nhu cầu của thế hệ trẻ”, Achim Berg, cố vấn về thời trang và hàng xa xỉ toàn cầu của hãng tư vấn quản lý McKinsey, nhận xét.

Một số khảo sát gần đây đã chứng thực xu hướng này. Người dân ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Pháp, đã đang chuyển dần sang xu hướng mua đồ cũ dịp cuối năm 2023, vừa để tiết kiệm chi phí, vừa góp phần bảo vệ một trường. Theo khảo sát của eBay, khoảng 54% số người tiêu dùng sẽ chuyển qua mua các món đồ đã qua sử dụng để giảm bớt chi phí. Theo nghiên cứu mới, 71% người tiêu dùng trên khắp Anh, Mỹ, Pháp và Đức đã mua hoặc bán hàng đã qua sử dụng trong năm 2023, với 63% mua hàng đã qua sử dụng ít nhất mỗi tháng một lần.

Còn một khảo sát khác trên 6.000 hộ gia đình ở khắp Vương quốc Anh, Mỹ, Pháp và Đức vào tháng 11/2023 thì cho thấy 9,4 triệu người trưởng thành ở Anh mua đồ cũ thường xuyên hơn trong 12 tháng qua. 84% thế hệ millennials (những người trong độ tuổi 30 - 44) cho biết họ đang tham gia vào thị trường hàng hóa đã qua sử dụng, với 50% thực hiện ít nhất một lần mua hàng đã qua sử dụng mỗi tháng. Báo cáo cũng cho thấy các mặt hàng đồ cũ được mua bán phổ biến nhất là thời trang, công nghệ và đồ gia dụng. Trong đó, thời trang chiếm 37% tổng số giao dịch mua đồ cũ ở Anh và 45% ở Mỹ.

Có quan điểm ngược lại, nhà phân tích Critchlow của Société Générale cho rằng sự xuất hiện của các công ty thời trang lớn tạo ra nhiều cạnh tranh hơn trên thị trường đồ cũ và đây là dấu hiệu tốt cho tính bền vững. Tuy nhiên, các nhà bán lẻ thời trang lớn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và khả năng sinh lời vẫn là một thách thức. “Doanh thu từ đồ cũ bị giới hạn, vì về cơ bản, các nhà bán lẻ kiếm hoa hồng cho các sản phẩm có giá trị thấp hơn thay vì bán nguyên giá”, bà Critchlow nói.

Bà nhận định, các nhà bán lẻ thời trang có thể hòa vốn hoặc có lợi nhuận nhẹ ở mảng kinh doanh đồ cũ ở giai đoạn này vì họ có thể tận dụng mạng lưới hậu cần sẵn có, như kho hàng và dịch vụ giao hàng. “Mảng bán đồ cũ có thể hữu ích đôi chút cho các nhà bán lẻ, nhưng sẽ không trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của họ trong vài năm tới”, bà Critchlow nói.