Thống đốc yêu cầu ngân hàng khai thác dữ liệu để người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn
PPhan Linh
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Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khai thác dữ liệu để đổi mới cách đánh giá khách hàng, quản trị tín dụng; qua đó giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và người dân có phương án khả thi, dòng tiền minh bạch tiếp cận vốn thuận lợi hơn, với chi phí hợp lý hơn...
Đây là những yêu cầu đáng chú ý được Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn đưa ra tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng
năm 2026, diễn ra ngày 18/8 tại TP. Hà Nội.
BIẾN CÔNG NGHỆ THÀNH NĂNG SUẤT, DỮ LIỆU
THÀNH NGUỒN LỰC
Trong 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giao cho toàn
ngành, Thống đốc yêu cầu xác định chuyển đổi số phải trực tiếp phục vụ người
dân, doanh nghiệp và thúc đẩy tài chính toàn diện.
Theo đó, các ngân hàng cần khai thác dữ liệu tốt
hơn để đổi mới phương thức đánh giá khách hàng, quản trị tín dụng và phát triển
sản phẩm phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã, người
lao động và khu vực nông thôn.
Mục tiêu là tạo điều kiện để khách hàng có
phương án kinh doanh khả thi, dòng tiền minh bạch có thể “tiếp cận vốn thuận lợi
hơn với chi phí hợp lý hơn”.
Yêu cầu này đáng chú ý trong bối cảnh ngành
Ngân hàng đang chuyển từ giai đoạn số hóa sang khai thác dữ liệu, ứng dụng trí
tuệ nhân tạo (AI) và phát
triển hệ sinh thái số.
“Phải làm rõ AI giải quyết vấn
đề gì, tạo ra giá trị gì và rủi ro được kiểm soát như thế nào”, Thống đốc nhấn
mạnh.
Các ngân hàng được yêu cầu nghiên cứu ứng dụng
AI trong phân tích dữ liệu, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm, tối ưu hóa
quy trình và chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, cùng với việc thúc đẩy ứng dụng,
ngành Ngân hàng cần sớm hình thành các nguyên tắc quản trị AI phù hợp, bảo đảm
khả năng kiểm soát, trách nhiệm giải trình, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp
pháp của khách hàng.
Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu
mỗi nhiệm vụ chuyển đổi số phải rõ mục tiêu, sản phẩm, người chịu trách nhiệm,
nguồn lực, thời hạn và có chỉ tiêu đo lường.
“Không làm dàn trải, không làm theo phong trào,
phải đánh giá bằng những vấn đề đã được giải quyết và những giá trị thực tế đã
tạo ra”, Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.
“Biến công nghệ thành năng
suất, biến dữ liệu thành nguồn lực, biến đổi mới sáng tạo thành sản phẩm, dịch
vụ, biến chuyển đổi số thành sự thuận tiện cho người dân, cơ hội cho doanh
nghiệp và năng lực cạnh tranh mới của nền kinh tế.”
Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn
Theo Thống đốc, ngành ngân hàng phải hướng tới “biến công nghệ thành năng suất,
biến dữ liệu thành nguồn lực, biến đổi mới sáng tạo thành sản phẩm, dịch vụ, biến
chuyển đổi số thành sự thuận tiện cho người dân, cơ hội cho doanh nghiệp và
năng lực cạnh tranh mới của nền kinh tế”.
Cùng với khai thác
dữ liệu và AI, Thống đốc đặt an ninh, an toàn và niềm tin số là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm. Các ngân hàng phải chuyển mạnh từ ứng phó sự cố sang chủ động
phòng ngừa từ sớm, từ xa; đầu tư tương xứng cho an ninh mạng, an ninh dữ liệu
và phòng, chống gian lận. Trong bối cảnh tội phạm sử dụng AI, deepfake và các
thủ đoạn công nghệ ngày càng tinh vi, Thống đốc yêu cầu “không đánh đổi an
toàn, quyền riêng tư và niềm tin của người dùng để tăng trưởng về chuyển đổi số”.
Người đứng đầu
Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu xây dựng kiến trúc dữ liệu ngành ngân hàng thống nhất, nâng cao chất lượng dữ liệu theo
hướng “đúng, đủ, sạch, sống”, thống nhất và có khả năng chia sẻ; đẩy mạnh kết nối
với Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.
HƯỚNG TỚI BỘ QUY CHUẨN eKYC THỐNG NHẤT CỦA QUỐC GIA
Từ thực tiễn phối
hợp giữa Bộ Công an và ngành ngân
hàng, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự
xã hội (C06), Bộ Công an cho rằng
dữ liệu dân cư, định danh điện tử và việc kết nối dữ liệu đã tạo ra những thay
đổi quan trọng trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong xác thực giao dịch và
phòng, chống tội phạm.
Tuy nhiên, khi các
biện pháp công nghệ và xác thực được tăng cường, tội phạm cũng thay đổi phương
thức hoạt động. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn lưu ý một vấn đề mới là người dân có thể
tự để lộ, thậm chí bán dữ liệu của mình, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng. Theo ông, giải
pháp công nghệ vì vậy phải đi cùng nâng cao kỹ năng số. Ngành ngân hàng cần tiếp tục đồng hành, giúp người dân có khả
năng tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình.
Trong giai đoạn tiếp
theo, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn đề cập một số nhiệm vụ mà Bộ Công an và ngành ngân hàng cần tiếp tục phối hợp triển khai.
Trước hết là tiếp
tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng thời chú trọng việc đưa các quy định vào
thực tiễn và giám sát hiệu quả thực thi. Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục hoàn
thiện các cơ sở dữ liệu theo hướng không còn tồn tại riêng lẻ mà từng bước hình
thành hệ sinh thái dữ liệu. Mục tiêu là dữ liệu không chỉ được khai thác và
chia sẻ trong ngành ngân hàng mà còn có khả
năng kết nối, chia sẻ với nhiều ngành, lĩnh vực khác.
Một nhiệm vụ cụ thể
khác là xây dựng bộ quy chuẩn về định danh khách hàng điện tử (eKYC) thống nhất.
Theo Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, hiện ngành ngân
hàng, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đang có các bộ quy chuẩn riêng.
Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và
Bộ Khoa học và Công nghệ để xây dựng một bộ quy chuẩn eKYC cho Việt Nam.
“Chúng ta sẽ thống
nhất làm sao đó lấy cái quy chuẩn không những đặc thù của Việt Nam mà chúng ta
sẽ mang những quy chuẩn của thế giới để chúng ta ban hành riêng cho Việt Nam của
chúng ta một bộ quy chuẩn này”, Thiếu tướng Vũ Văn Tấn nói.
Theolãnh đạo C06, chính đặc thù gắn với dòng tiền và giao dịch
thực tế khiến kết quả chuyển đổi số của ngành ngân hàng được phản ánh bằng những hoạt động thực, qua
đó ông bày tỏ kỳ vọng ngân hàng Việt Nam tiếp tục tiên phong và có thể sánh vai
với các ngân hàng trên thế giới trong chuyển đổi số.
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