Rủi ro nào phía sau một lần quét QR xuyên biên giới?

Một thao tác quét mã QR kéo theo cả chuỗi xử lý giữa người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và các nền tảng công nghệ, đặc biệt khi giao dịch vượt qua biên giới. Điều này mở ra những rủi ro về gian lận, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ từ toàn bộ hệ thống…

Rủi ro phía sau một lần quét QR xuyên biên giới. Ảnh: AI

Khi ranh giới địa lý và vật lý trong thanh toán ngày càng được thu hẹp, một giao dịch chỉ bắt đầu bằng thao tác quét mã QR có thể đồng thời liên quan đến người dùng, điểm bán, ngân hàng, trung gian thanh toán và nhiều nền tảng công nghệ ở các quốc gia khác nhau. Sự thuận tiện này giúp dòng tiền di chuyển nhanh hơn, nhưng cũng khiến phạm vi rủi ro mở rộng, đặc biệt đối với an ninh mạng, gian lận giao dịch và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam, mã QR chỉ là điểm khởi đầu của một giao dịch. Phía sau thao tác quét mã là cả chuỗi hệ thống kết nối giữa điểm bán, ngân hàng và các nền tảng công nghệ để hoàn tất giao dịch. Chỉ cần một mắt xích phát sinh điểm yếu, rủi ro có thể lan sang những khâu khác trong chuỗi.

Các diễn giả tham gia phiên toạ đàm. Ảnh: Xuân Khoa

Một trong những rủi ro dễ nhận diện nhất xuất hiện ngay tại điểm chấp nhận thanh toán. Kẻ gian có thể thay thế hoặc dán đè mã QR của cửa hàng bằng mã do mình kiểm soát. Người mua vẫn thực hiện thao tác quen thuộc, nhưng dòng tiền lại được chuyển tới một tài khoản khác.

Bên cạnh đó, rủi ro cũng có thể xuất phát từ thiết bị của người dùng. Điện thoại bị cài phần mềm độc hại hoặc bị kiểm soát có thể trở thành điểm khởi phát những giao dịch ngoài ý muốn. Khi thiết bị di động ngày càng tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thông tin định danh và nhiều dịch vụ tài chính, bảo vệ điện thoại cũng đồng nghĩa với bảo vệ một phần tài sản của người dùng.

“Về mặt lý thuyết, mỗi thành phần tham gia chuỗi thanh toán đều có thể phát sinh rủi ro về an ninh. Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ đối với người sử dụng mà cả các ngân hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán và nền tảng công nghệ. Khi số lượng giao dịch tăng lên và các hệ thống được kết nối sâu hơn, việc xác định điểm yếu, giám sát giao dịch bất thường và phản ứng khi có sự cố cũng phải được thực hiện đồng bộ”, (Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Việt Nam)

Như vậy, dù hệ thống có nhiều lớp kiểm soát nhưng người dùng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các giao dịch gian lận ngay từ đầu. Trước khi xác nhận thanh toán, người dùng cần kiểm tra tên đơn vị thụ hưởng, đối chiếu với cửa hàng thực tế và quan sát kỹ mã QR được cung cấp.

Theo đó, không nên mặc định rằng một mã QR được đặt tại cửa hàng thì chắc chắn là mã hợp lệ. Việc kiểm tra thông tin hiển thị trên ứng dụng trước khi xác nhận giao dịch là một bước đơn giản nhưng có thể giúp phát hiện trường hợp mã bị thay thế hoặc chuyển hướng.

Bên cạnh đó, việc bảo vệ thiết bị cũng cần được coi là một phần của bảo vệ tài khoản thanh toán. Người dùng không nên cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, hạn chế cấp quyền truy cập không cần thiết và cần duy trì các lớp bảo vệ tài khoản. Khi điện thoại trở thành công cụ thực hiện hầu hết giao dịch tài chính, một lỗ hổng trên thiết bị có thể tạo ra rủi ro lớn hơn nhiều so với một giao dịch đơn lẻ.

Đối với các đơn vị cung cấp hạ tầng, yêu cầu bảo đảm an ninh phải được đặt song song với mục tiêu mở rộng kết nối. Khi số lượng quốc gia, ngân hàng, trung gian thanh toán và điểm bán tham gia mạng lưới càng lớn, số lượng mắt xích cần được giám sát cũng tăng theo.

Theo ông Ngô Tuấn Anh, các hệ thống tài chính, thanh toán có yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về an ninh mạng và dữ liệu cá nhân, các đơn vị tham gia chuỗi thanh toán xuyên biên giới phải tính đến yêu cầu tuân thủ ngay trong quá trình xây dựng và vận hành hệ thống.

Các diễn giả tham gia phiên toạ đàm. Ảnh: Xuân Khoa

Tại Việt Nam, trong năm 2026, một số quy định mới liên quan đến an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân đã được áp dụng gồm Luật An ninh mạng năm 2025 và Nghị định liên quan đến hướng dẫn về đảm bảo an ninh cho hệ thống thông tin. Trong đó, các hệ thống thông tin quan trọng trong lĩnh vực tài chính thuộc cấp độ 3, cấp độ 4 phải đáp ứng thêm những yêu cầu về bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống.

Một điểm khác biệt của thanh toán xuyên biên giới là giao dịch không chỉ làm dịch chuyển tiền mà còn kéo theo quá trình xử lý dữ liệu. Thông tin về người dùng, tài khoản, giao dịch và đơn vị thụ hưởng có thể được truyền qua nhiều hệ thống trước khi giao dịch hoàn tất.

Vì vậy, luồng dữ liệu cần được kiểm soát ngay từ khâu thiết kế hạ tầng. Khi dữ liệu cá nhân được xử lý qua nhiều bên hoặc chuyển sang hệ thống ở quốc gia khác, các chủ thể tham gia phải xác định rõ dữ liệu được thu thập, lưu trữ, chia sẻ và sử dụng như thế nào, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về chuyển dữ liệu ra nước ngoài."

Đây là vấn đề cần lưu ý trong bối cảnh chế tài đối với vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng nghiêm khắc. Theo ông Ngô Tuấn Anh, trong một số trường hợp, mức xử phạt có thể lên tới 5% doanh thu, cho thấy chi phí của một sự cố dữ liệu không chỉ nằm ở giá trị giao dịch bị ảnh hưởng mà còn có thể kéo theo trách nhiệm pháp lý và tổn thất đối với doanh nghiệp.

Khi thanh toán QR xuyên biên giới mở rộng sang mạng lưới nhiều quốc gia, bài toán đặt ra vì thế không chỉ là làm sao để giao dịch nhanh hơn, rẻ hơn hay thuận tiện hơn. Thanh toán xuyên biên giới chỉ có thể phát triển bền vững khi người dùng tin rằng tiền được chuyển đúng nơi, dữ liệu được bảo vệ và quyền lợi của họ được xử lý khi phát sinh sự cố.

Niềm tin đó không hình thành từ một thao tác quét mã đơn lẻ, mà phụ thuộc vào khả năng bảo vệ toàn bộ chuỗi giao dịch, từ mã QR tại điểm bán, thiết bị của người dùng, ngân hàng, trung gian thanh toán đến các nền tảng công nghệ và hệ thống xử lý dữ liệu ở cả hai phía biên giới.