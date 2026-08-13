Đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, điều hành các công cụ chính sách chủ động, linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng...

Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, đúng thời điểm, đúng liều lượng (Ảnh: VGP)

Sáng 13/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống các tổ chức tín dụng, đánh giá tình hình điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động của các tổ chức tín dụng trong 7 tháng đầu năm; phân tích kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nêu rõ tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường, tác động rất lớn, nhanh, cả trực tiếp và gián tiếp đến nền kinh tế nước ta, trong đó có tỷ giá, mặt bằng lãi suất, thanh khoản, huy động vốn, tín dụng cho nền kinh tế.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng phân tích những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế liên quan đến tính chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong điều hành chính sách; việc bảo đảm vốn cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững trên nền tảng ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; những bất cập trong thể chế, chính sách; hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giám sát; chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng; thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; rủi ro tội phạm công nghệ cao, gian lận trực tuyến và lừa đảo tài chính.

“Bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng; tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro; chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu; hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế”. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Định hướng thời gian tới, Thủ tướng cho biết Chính phủ xác định hệ thống tiền tệ, ngân hàng và các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Ưu tiên đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là mọi cơ chế, chính sách và hoạt động điều hành phải hướng tới củng cố ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu, bảo đảm hệ thống ngân hàng an toàn, lành mạnh, minh bạch, hiệu quả, vận hành theo nguyên tắc thị trường; tập trung khơi thông và phân bổ hiệu quả nguồn vốn cho nền kinh tế; bảo đảm người dân, doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi với tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Phạm Đức Ấn báo cáo tại cuộc họp (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh điều hành chính sách tiền tệ phải bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hệ thống và hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trên cơ sở đánh giá, dự báo và dữ liệu chính xác với kịch bản cụ thể.

“Muốn tăng trưởng 2 con số, nhanh, bền vững trong nhiều năm thì càng phải gia cố nền móng ổn định kinh tế vĩ mô, củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp vào năng lực điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, Thủ tướng nêu rõ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải lượng hóa và thường xuyên đánh giá “điểm cân bằng” giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, theo đó cập nhật các giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ: lãi suất, tỷ giá, cung tiền, thanh khoản, tín dụng với kịch bản cụ thể; xác định ngưỡng cảnh báo; phản ứng chính sách phải kịp thời, nhanh, hiệu quả, đề xuất chính sách phải cụ thể, các giải pháp điều hành phải linh hoạt, chủ động, hài hòa, đúng thời điểm, đúng liều lượng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp (Ảnh: VGP)

Về điều hành lãi suất, tỷ giá và tín dụng, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hệ thống ngân hàng hành động với tinh thần trách nhiệm cao, quyết liệt hơn nữa trong huy động nguồn lực cho tăng trưởng trên nền tảng ổn định vĩ mô, đặc biệt phải chia sẻ trách nhiệm với người dân, doanh nghiệp thông qua các biện pháp cụ thể về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đưa tín dụng vào đúng lĩnh vực, phục vụ tăng trưởng và kiểm soát chặt chẽ rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam duy trì các mức lãi suất điều hành và tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, qua đó hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí thấp; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ và linh hoạt can thiệp thị trường nhằm ổn định thị trường ngoại tệ. Tiếp tục quản lý chặt chẽ thị trường vàng. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất, giảm thực chất lãi suất cho vay.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là “trần cứng” trong mọi thời điểm; việc điều hành phải chủ động, linh hoạt theo diễn biến thực tế, bảo đảm vốn phải đến đúng lĩnh vực, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng mục đích với chi phí hợp lý.

Tín dụng được yêu cầu tập trung vào sản xuất, xuất khẩu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, hạ tầng thiết yếu, các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung hoàn thiện đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoàn thành trong tháng 8/2026; khẩn trương đổi mới mạnh mẽ phương thức thanh tra, giám sát, tăng cường giám sát từ sớm, từ xa, cảnh báo sớm và thanh tra chuyên đề.

Thủ tướng nêu rõ, bước vào giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành ngân hàng không chỉ là phát triển về quy mô mà phải an toàn hơn, hiệu quả hơn, hiện đại hơn. Quy mô phải đi đôi với chất lượng; tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát rủi ro; chuyển đổi số phải đi đôi với an toàn dữ liệu; hội nhập quốc tế phải đi đôi với năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế.