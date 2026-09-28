Đà giảm của giá vàng trong nước chỉ bằng 30% so với vàng thế giới

Trong phiên 28/9, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm thấp hơn hẳn mặt chung nhưng chênh lệch cao nhất, giữ ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch giá mua, bán phổ biến là 3 triệu đồng/lượng
Sau ba phiên “dậm chân tại chỗ” liếp tiếp (24-26/9/2026), giá vàng miếng SJC sụt mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (28/9). Các thương hiệu kinh doanh đồng loạt ghi nhận từ 2 – 3 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên.
Mở cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 140,4 triệu đồng/lượng và giá bán là 143,4 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (26/9). Mức giá trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.
Ở phiên chiều, giá mua, bán vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giao dịch tại ngưỡng 139,4 triệu – 142,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, Công ty SJC vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Trong phiên 28/9, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm thấp hơn hẳn mặt chung nhưng chênh lệch cao nhất, giữ ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, mức chênh lệch giá mua, bán phổ biến là 3 triệu đồng/lượng
Thời điểm trên, các doanh nghiệp khác như DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,4 triệu – 142,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), sụt 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/9.
Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này điều chỉnh tăng/giảm tới 7 nhịp trong sáng nay. Tính đến 14 giờ, Mi Hồng cũng neo giá bán vàng miếng SJC tại 142,4 triệu đồng/lượng còn giá mua là 140,9 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ngọc Thẩm là đơn vị giảm giá vàng miếng SJC mạnh nhất trong phiên hôm nay, với mức giảm tới 3 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng với chiều bán, giá mua bán niêm yết tại 138 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng
Đà giảm cũng bao trùm trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” trong sáng nay sau ba phiên liên tiếp đi ngang. Giá vàng nhẫn giảm từ 1,6 triệu – 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng 28/9, giá vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 139,9 triệu – 142,9 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.
Trong phiên 28/9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm phổ biến 2 triệu triệu đồng/lượng, tương đương 1,38% so với giá chốt phiên 26/9. So với mức giảm của vàng thế giới, biên độ giảm của giá vàng trong nước chỉ bằng 30%
Tính đến 14 giờ ngày 28/9, mức giá giao dịch trên tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn tại 138,9 triệu – 141,9 triệu đồng/lượng
Tại PNJ và Phú Quý, cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 139,4 triệu – 142,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 26/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp trên cùng sụt 2 triệu đồng/lượng
Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn mạnh nhất, đi kèm ngưỡng giá giao dịch thấp nhất trên thị trường. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 132 triệu đồng/lượng và giá bán là 135,5 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 26/9.
DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều là bao doanh nghiệp neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn khiêm tốn nhất trong phiên 28/9.
Tính đến 14 giờ, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139,9 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng.
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 139,9 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 26/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp cùng giảm 1,5 triệu đồng/lượng.
So với doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị tường là Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cao hơn tới 8,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường thế giới, tính đến 14 giờ ngày 28/9 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay sụt 3,1% so với giá chốt phiên 25/9, quay về ngưỡng 4.153,9 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 9,6 triệu – 11,6 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 3,2 triệu đồng/lượng.
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