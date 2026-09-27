Giá mua, bán vàng miếng SJC sụt hơn 2 triệu đồng/lượng trong tuần
MMai Nhi
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Chốt tuần 21-26/9, mức giảm giá vàng miếng SJC dao động phổ biến là 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó, diễn biến vàng nhẫn “4 số 9” không đồng đều giữa các doanh nghiệp, với mức tăng giảm khác nhau tuỳ từng thương hiệu…
Giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn vẫn
giữ xu thế đi ngang trong phiên giao dịch cuối cuối (26/9). Đồng thời, đây cũng
là phiên “bất động” thứ ba liên tiếp trong tuần 21-26/9.
Cập nhật diễn biến thị trường, Công ty SJC
vẫn niêm yết giá mua vàng miếng tại ngưỡng 141,4 triệu đồng/lượng và giá bán là
144,4 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt hôm nay.
So với giá chốt phiên 25/9, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên.
Đóng cửa phiên, các doanh nghiệp khác như
DOJI, PNJ, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng đồng loạt được neo
giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng
(mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 25/9.
Kết tuần 26/9, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá bán giảm mạnh hơn giá mua, lần lượt với 2,2 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và 1,5 triệu đồng/lượng - 1 triệu đồng/lượng tại (mua – bán) tại Ngọc Thẩm. Mức giảm khiêm tốn nhất thuộc về Mi Hồng với 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều
Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng
SJC tại Mi Hồng cũng duy trì ổn định tại ngưỡng 142,9 triệu – 144,4 triệu
đồng/lượng trong suốt phiên, giữ nguyên so với giá chốt phiên 25/9.
Ngược lại, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm
chốt phiên điều chỉnh tăng.
Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở
ngưỡng 140,5 triệu – 144 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua
nhưung giữ nguyên chiều bán. Đây vẫn là doanh nghiệp niêm yết giá vàng miếng thấp
nhất trên thị trường.
Giá vàng miếng SJC trong tuần từ 21 – 26/9 tiếp tục
chịu áp lực điều chỉnh, với mặt bằng giá giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều
mua và bán so với đầu tuần. Giá cuối tuần lùi về mức 141,4 – 144,4 triệu
đồng/lượng, cho thấy xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế sau giai đoạn tăng mạnh
trước đó.
Tuy nhiên, đà giảm có dấu hiệu chững lại về cuối tuần
khi giá duy trì ổn định quanh vùng 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến
này cho thấy lực bán đã có phần hạ nhiệt, song lực cầu chưa đủ mạnh để đưa giá
trở lại vùng cao hơn. Nhìn chung, vàng miếng SJC vẫn đang trong nhịp điều
chỉnh với mặt bằng giá thấp hơn đáng kể so với đầu tuần.
Với vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến phân hoá thể hiện rõ rệt giữa các đơn vị kinh doanh. Trong khi
một số doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn thì cá biệt ba đơn
vị điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn lên tới cả triệu đồng. Tuy nhiên, xu hướng chung trong cả tuần vẫn nằm trong chiều hướng giảm.
Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng nằm trong
xu thế giảm trong phiên cuối tuần.
Giá vàng nhẫn
tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá
chốt phiên 25/9. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại ngưỡng 141,4
triệu – 145,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì ổn định trong suốt phiên
sáng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn giảm
1,2 triệu đồng/lượng
Đóng cửa phiên,
giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải sụt 500 nghìn đồng/lượng
đối với cả hai chiều mua và bán, neo giá mua vàng nhẫn tại 141,4 triệu và giá
bán là 145,4 triệu đồng/lượng. So với phiên đầu tuần (21/9), giá giao dịch vàng
nhẫn tại thương hiệu này không đổi.
Ngược lại, Ngọc
Thẩm là đơn vị duy nhất điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên
26/9 nhưng vẫn giữ mặt bằng giá cạnh tranh nhất. Doanh nghiệp này
niêm yết giá mua vàng nhẫn tại mức 135 triệu đồng/lượng và giá bán là 138,5
triệu đồng/lượng.
Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu bật tăng lần lượt 1,5 triệu
đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 25/9. So với phiên giao dịch
đầu tuần giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này không đổi đối với chiều mua
nhưng giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán.
Trong khi đó, bám
sát theo diễn biến đi ngang trên thị trường vàng miếng SJC, các doanh nghiệp
còn lại như SJC, DOJI, PNJ và Phú Quý vẫn giữ nguyên giá vàng nhẫn trong phiên cuối
tuần.
Mở cửa phiên
sáng, giá vàng nhẫn 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng
140,9 triệu – 143,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong
suốt phiên, không thay đổi so với giá chốt phiên 25/9.
Tại PNJ và Phú Quý, cả hai
doanh nghiệp này đều neo giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên tại ngưỡng
141,4 triệu – 144,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 25/9,
giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp trên không đổi.
Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng không ghi nhận
bất kì nhịp điều chỉnh nào trong phiên. DOJI giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại ngưỡng 141,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây là doanh
nghiệp niêm yết giá cao nhất trong phiên 26/9.
Tính chung cả tuần, giá mua,
bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC, DOJI và PNJ đồng loạt giảm mạnh 2,2 triệu đồng/lượng
mỗi chiều. Trong khi đó, tại DOJI, biên độ giảm chỉ gần bằng một nửa với 1,3 triệu
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối
tuần (25/9),
hợp đồng giá vàng giao ngay tăng 0,24% so với giá chốt phiên 24/9,
tiến lên mốc 4.285 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 7,82 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu,
khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 7,32 triệu – 8,92 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 1,92 triệu đồng/lượng.
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