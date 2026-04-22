Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tồn tại kỹ thuật tại các đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2026...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông báo số 161/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà sau khi kiểm tra hiện trường các dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kết quả kiểm tra ngày 14/4, các dự án đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu triển khai, từng bước đưa tuyến chính vào khai thác tạm. Tuy nhiên, đoạn Hậu Giang – Cà Mau hiện phải tạm dừng khai thác để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trên công trường, các đơn vị đang thi công hệ thống đường gom, nút giao, tuyến nối, hệ thống giám sát điều hành giao thông, đồng thời hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như rãnh thoát nước, gia cố mái taluy và bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

Mặc dù Bộ Xây dựng đã nhiều lần đôn đốc, kết quả kiểm tra cho thấy tiến độ triển khai vẫn chậm, việc khắc phục các khiếm khuyết chưa triệt để, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số nhà thầu chưa bố trí đủ nguồn lực, công tác tổ chức thi công chưa bám sát tiến độ, trong khi vai trò điều hành của các nhà thầu đứng đầu liên danh còn hạn chế.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng được đánh giá chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa kịp thời xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, dẫn đến việc hoàn thiện tuyến chính và các thủ tục bàn giao chưa đáp ứng yêu cầu.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ tuyến chính trước ngày 25/4/2026, đủ điều kiện nghiệm thu và đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2026.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ, báo cáo Bộ trước ngày 30/4/2026; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Đối với các hạng mục ngoài tuyến chính, Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành toàn bộ đường gom trong tháng 5/2026; các nút giao IC3, IC4, IC6, IC10 hoàn thành trước 30/6/2026; các tuyến nối và nhánh nút giao tiếp tục được gia tải, hoàn thiện theo lộ trình kỹ thuật.

Dự án cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau là hai hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giữ vai trò kết nối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương trong khu vực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại khu vực cực Nam.