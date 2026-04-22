Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, yêu cầu hoàn thành trước 30/4

22/04/2026, 10:08

Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tồn tại kỹ thuật tại các đoạn cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, bảo đảm hoàn thành, đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2026...

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông báo số 161/TB-BXD kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà sau khi kiểm tra hiện trường các dự án thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo kết quả kiểm tra ngày 14/4, các dự án đã được Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà thầu triển khai, từng bước đưa tuyến chính vào khai thác tạm. Tuy nhiên, đoạn Hậu Giang – Cà Mau hiện phải tạm dừng khai thác để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Trên công trường, các đơn vị đang thi công hệ thống đường gom, nút giao, tuyến nối, hệ thống giám sát điều hành giao thông, đồng thời hoàn thiện các hạng mục phụ trợ như rãnh thoát nước, gia cố mái taluy và bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

Mặc dù Bộ Xây dựng đã nhiều lần đôn đốc, kết quả kiểm tra cho thấy tiến độ triển khai vẫn chậm, việc khắc phục các khiếm khuyết chưa triệt để, chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do một số nhà thầu chưa bố trí đủ nguồn lực, công tác tổ chức thi công chưa bám sát tiến độ, trong khi vai trò điều hành của các nhà thầu đứng đầu liên danh còn hạn chế.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng được đánh giá chưa quyết liệt trong chỉ đạo, chưa kịp thời xử lý các nhà thầu chậm tiến độ, dẫn đến việc hoàn thiện tuyến chính và các thủ tục bàn giao chưa đáp ứng yêu cầu.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các hạng mục còn lại. Mục tiêu là hoàn thành toàn bộ tuyến chính trước ngày 25/4/2026, đủ điều kiện nghiệm thu và đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2026.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm tiến độ, báo cáo Bộ trước ngày 30/4/2026; chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng công trình và an toàn giao thông.

Đối với các hạng mục ngoài tuyến chính, Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thành toàn bộ đường gom trong tháng 5/2026; các nút giao IC3, IC4, IC6, IC10 hoàn thành trước 30/6/2026; các tuyến nối và nhánh nút giao tiếp tục được gia tải, hoàn thiện theo lộ trình kỹ thuật.

Dự án cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau là hai hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giữ vai trò kết nối trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương trong khu vực, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng giao thông tại khu vực cực Nam.

Tuyến cao tốc ven biển miền Tây sẽ kéo dài đến Đất Mũi

Đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 21/4/2026 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4–1/5...

Giải ngân đầu tư công dù đạt tỷ lệ cao nhưng chậm trễ kéo dài ở nhiều bộ, ngành. Thực tế này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn mà còn trở thành "nút thắt" dai dẳng, cản trở mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và huy động các nguồn lực...

Sáng 21/4, tại Hà Tĩnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hương, dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại từ cuộc đời, sự nghiệp của nhà lãnh đạo tiền bối...

Bộ Xây dựng có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai thực hiện Công điện số 30/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác vận tải và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4–1/5...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

