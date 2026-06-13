Sau 20 năm, Intel Products Việt Nam cán mốc xuất khẩu 110 tỷ USD

Intel đánh dấu một cột mốc quan trọng tại Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu vượt 110 tỷ USD, minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam, thành tựu kinh tế và khẳng định vai trò chiến lược trong nền kinh tế số…

Từ những ngày đầu tiên vào năm 2006, khi Intel quyết định đầu tư vào Việt Nam, Tập đoàn này đã nhìn thấy tiềm năng của một quốc gia ổn định với dân số trẻ, hiếu học và khát vọng phát triển. Với tổng vốn đầu tư cam kết lên đến 4,1 tỷ USD, Intel đã xây dựng cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình tại Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh. Đây là nơi sản xuất dòng vi xử lý tiên tiến Intel Series 3 dành cho AI PC, dựa trên công nghệ tiến trình Intel 18A hiện đại.

Trong suốt hai thập kỷ qua, Intel Products Việt Nam (IPV) đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Riêng năm 2025, IPV đã đạt giá trị xuất khẩu khoảng 11,67 tỷ USD, chiếm 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn Thành phố. Những con số này không chỉ phản ánh sự lớn mạnh của Intel tại Việt Nam mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của môi trường đầu tư và đội ngũ kỹ sư trong nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Intel cũng như cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cao phát triển lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam.



Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Sự hiện diện của Intel đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy quy mô thị trường bán dẫn Việt Nam đạt trên 21 tỷ USD, thu hút hơn 14 tỷ USD vốn FDI với hơn 240 dự án. Đồng thời, Intel đã góp phần phát triển gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật người Việt và tạo điều kiện cho hơn 600 nhà cung cấp nội địa tham gia vào chuỗi sản xuất tiên tiến toàn cầu. Đây là những bước tiến quan trọng, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, Intel còn chú trọng đến công tác đào tạo và phát triển nhân tài. Thông qua Chương trình Liên minh Giáo dục Đại học ngành Kỹ thuật (HEEAP) phối hợp cùng Đại học Bang Arizona, Intel đã thúc đẩy giáo dục STEM và đào tạo cho hơn 9.000 giảng viên kỹ thuật tại Việt Nam. Đặc biệt, Intel đã trao tặng hơn 30 thiết bị lắp ráp và kiểm định chip cho Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội, hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu bán dẫn.

Tại buổi kỷ niệm 20 năm nhà máy Intel hoạt động tại Việt Nam, chiều 12/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh rằng bán dẫn không chỉ là một ngành công nghiệp mà đã trở thành năng lực chiến lược của mỗi quốc gia. Để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Chính phủ xác định khoa học công nghệ, chuyển đổi số và bán dẫn sẽ là những động lực tăng trưởng cốt lõi nhất.

Trong 20 năm tới, Việt Nam mong muốn cùng Intel thực hiện ba sự chuyển dịch lớn. Đó là, chuyển dịch từ tham gia chuỗi giá trị sang làm chủ ngày càng nhiều công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Các kỹ sư Việt Nam làm việc bên trong nhà máy Intel Products Việt Nam ở Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Ngoài ra, chuyển dịch từ thu hút đầu tư sang đồng sáng tạo công nghệ, cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng tạo ra những sản phẩm công nghệ mới phục vụ thị trường toàn cầu. Đồng thời, chuyển dịch từ đào tạo nhân lực sang phát triển nhân tài, hình thành thế hệ kỹ sư, chuyên gia và nhà khoa học có khả năng dẫn dắt những công nghệ của tương lai.

“Việt Nam không chỉ mong muốn trở thành một trung tâm sản xuất bán dẫn mà còn muốn trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Intel cũng như cộng đồng doanh nghiệp công nghệ cao phát triển lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định.

Dịp này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Intel Products Việt Nam đã đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Cờ truyền thống của UBND Thành phố, nhờ những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế và công nghệ tại Việt Nam nói chung và Thành phố nói riêng.