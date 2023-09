Thu ngân sách tháng 8 ngành thuế quản lý giảm gần 30%

Thông tin từ Hội nghị giao ban công tác tháng 8 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày hôm qua (11/9) cho thấy tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 75.000 tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán pháp lệnh và bằng 71,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 4.400 tỷ đồng, bằng 10,5% so với dự toán, bằng 53,8% so với cùng kỳ. Còn thu nội địa ước đạt 70.600 tỷ đồng, bằng 5,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 72,5% so với cùng kỳ.

Như vậy, lũy kế 8 tháng của năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng cục Thuế, có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (đạt trên 68%); có 6/20 khoản thu đạt dưới mức 68%.

"So sánh với cùng kỳ, có 6/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ. Trong đó, thuế bảo vệ môi trường ước bằng 67,7%; lệ phí trước bạ ước bằng 71,3%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 42,3%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 61,1%". (Báo cáo của Tổng cục Thuế).

Về tiến độ thu ngân sách của các địa phương, có 27/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt cao hơn 68%; có 36/63 địa phương tiến độ thu đạt thấp (dưới 68%).

Về công tác quản lý thuế, theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 8 năm 2023, toàn ngành thuế thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng bằng 102,9% cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023, tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2023 ước thu được 30.108 tỷ đồng

Kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực đến hết tháng 7/2023 ước đạt 37.059 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; Xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị tài liệu để báo cáo tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước giảm sâu, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thuế cần tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua; đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, tạo đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước giai đoạn nước rút, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu toàn ngành thuế tập trung 13 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có một số nhóm nhiệm vụ quan trọng như: (i) tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu ngân sách nhà nước trong tháng 9/2023; (ii) tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài.

Cùng với đó, nghiên cứu rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại các luật, nghị định, thông tư và đề xuất phương án để báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyển xem xét, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.