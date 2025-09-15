Thứ Hai, 15/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Minh Kiệt

15/09/2025, 15:00

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg, biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Công điện, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, hạ tầng giao thông giữ vai trò trụ cột, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực lớn cho phát triển hạ tầng giao thông với nhiều công trình hiện đại được đưa vào khai thác như 2.476 km đường bộ cao tốc, các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên, hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, hay các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong không khí thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng gửi lời chúc mừng, nhiệt liệt biểu dương hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân, cán bộ quản lý, nhà thầu đã làm việc xuyên ngày đêm trên các công trường.

Mặc dù là kỳ nghỉ lễ, song tại các dự án như cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, các dự án giao thông đô thị lớn ở TP.HCM và Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cũng như nhiều dự án năng lượng, hạ tầng điện tại miền Nam, lực lượng thi công vẫn duy trì “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng đánh giá những nỗ lực này đã khẳng định tinh thần “đã nói là làm, nói ít làm nhiều”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành trên 3.000 km đường cao tốc, hơn 1.700 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Để tiếp tục phát huy thành tích, bảo đảm các công trình, dự án trọng điểm kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo tại Công điện 158/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phát huy tinh thần “thần tốc, táo bạo, hiệu quả”, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, an toàn, tiết kiệm, môi trường và phòng chống tiêu cực, lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả.

Công điện giao Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và báo cáo Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết khó khăn về bồi thường, tái định cư, nguồn vật liệu. Bộ Tài chính bảo đảm cân đối, giải ngân vốn kịp thời, đồng thời sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới. Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng kịp thời vào dịp 19/12/2025.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh đưa tin, phóng sự về tinh thần lao động trên công trường, qua đó động viên lực lượng kỹ sư, công nhân, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng cho toàn xã hội. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi sát sao tình hình, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chốt thời gian bay hiệu chuẩn, đếm ngược thời gian hoàn thành sân bay Long Thành

17:45, 13/09/2025

Chốt thời gian bay hiệu chuẩn, đếm ngược thời gian hoàn thành sân bay Long Thành

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

16:35, 12/09/2025

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

09:12, 12/09/2025

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng thủ tướng Tiêu điểm

Đọc thêm

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp

Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xác định là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án lớn còn gặp khó khăn. Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư tìm giải pháp để bảo đảm tiến độ...

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xử lý vướng mắc trong dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã chính thức được đưa vào khai thác từ ngày 19/5/2023. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công ban đầu, dự án này vẫn đang đối mặt với nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục còn lại...

Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Hà Nội ủy quyền cho xã, phường điều chỉnh kế hoạch đầu tư công

Việc trao quyền cho UBND xã, phường trong việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn tạo dựng cơ chế quản lý linh hoạt, phù hợp hơn với thực tiễn...

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc

Vietjet đón tàu bay thân rộng mới, nâng đội bay lên 121 chiếc

Ngày 14/9, Vietjet chính thức đón thêm tàu bay A330 thân rộng mang số hiệu VN-A820, nâng tổng đội bay của hãng, bao gồm Vietjet Thái Lan và Vietjet Kazakhstan, lên 121 chiếc.

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh, sau khi sáp nhập, đã được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, tỉnh cần tập trung đầu tư vào từng tiêu chí và khắc phục những khó khăn hiện tại…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

eMagazine

Giữ vững “mạch sống” nông nghiệp trước thách thức toàn cầu

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Doanh nghiệp

2

Chân dung Larry Ellison, người đang tranh ngôi giàu nhất thế giới với Elon Musk

Thế giới

3

Đồng rupee Ấn Độ suy yếu vì thuế quan Mỹ

Thế giới

4

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ hai Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

5

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: