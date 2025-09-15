Thủ tướng biểu dương các tập thể, cá nhân trên công trường trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 164/CĐ-TTg, biểu dương các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tại các công trình trọng điểm quốc gia.

Theo Công điện, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, hạ tầng giao thông giữ vai trò trụ cột, tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực lớn cho phát triển hạ tầng giao thông với nhiều công trình hiện đại được đưa vào khai thác như 2.476 km đường bộ cao tốc, các cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên, hệ thống cảng biển Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, hay các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong không khí thi đua kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thủ tướng gửi lời chúc mừng, nhiệt liệt biểu dương hàng chục nghìn kỹ sư, công nhân, cán bộ quản lý, nhà thầu đã làm việc xuyên ngày đêm trên các công trường.

Mặc dù là kỳ nghỉ lễ, song tại các dự án như cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các tuyến cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, các dự án giao thông đô thị lớn ở TP.HCM và Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cũng như nhiều dự án năng lượng, hạ tầng điện tại miền Nam, lực lượng thi công vẫn duy trì “3 ca, 4 kíp” để bảo đảm tiến độ.

Thủ tướng đánh giá những nỗ lực này đã khẳng định tinh thần “đã nói là làm, nói ít làm nhiều”, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành trên 3.000 km đường cao tốc, hơn 1.700 km đường ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và nhiều công trình hạ tầng chiến lược khác.

Để tiếp tục phát huy thành tích, bảo đảm các công trình, dự án trọng điểm kịp khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo tại Công điện 158/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu phát huy tinh thần “thần tốc, táo bạo, hiệu quả”, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, an toàn, tiết kiệm, môi trường và phòng chống tiêu cực, lãng phí. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả.

Công điện giao Bộ Xây dựng với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình trọng điểm ngành xây dựng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình và báo cáo Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì giải quyết khó khăn về bồi thường, tái định cư, nguồn vật liệu. Bộ Tài chính bảo đảm cân đối, giải ngân vốn kịp thời, đồng thời sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu mới. Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức khen thưởng kịp thời vào dịp 19/12/2025.

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh đưa tin, phóng sự về tinh thần lao động trên công trường, qua đó động viên lực lượng kỹ sư, công nhân, đồng thời tạo động lực và truyền cảm hứng cho toàn xã hội. Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng theo dõi sát sao tình hình, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Thủ tướng.

Công điện nhấn mạnh yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm quốc gia, hướng tới mục tiêu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.