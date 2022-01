Thủ tướng: Chính phủ sẵn sàng hỗ trợ Samsung tìm địa điểm đầu tư nhà máy pin công nghệ cao

Tại buổi tiếp, Thủ tướng khẳng định quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc đang tiếp tục phát triển tốt đẹp mà hoạt động hợp tác, đầu tư của Samsung là một minh chứng cụ thể.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh có hiệu quả của Tập đoàn tại Việt Nam trong bối cảnh khó khăn vừa qua do dịch bệnh, đặc biệt tổng doanh thu trong năm 2021 từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu tăng khoảng 14% so với cùng thời điểm năm 2020, đạt hơn 74 tỷ USD.

Thủ tướng cũng đánh giá cao việc Samsung coi Việt Nam là cứ điểm toàn cầu với chiến lược đầu tư nghiêm túc, lâu dài, các dự án của Samsung nằm trong số các dự án FDI có tiến độ triển khai nhanh tại Việt Nam và chiếm tỉ trọng lớn trong doanh thu, lợi nhuận của Samsung trên toàn cầu; việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lớn nhất khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội của Tập đoàn, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và không ngừng tăng tỉ lệ nội địa hóa.

"Chính phủ Việt Nam coi Samsung là một hình mẫu đầu tư thành công tại Việt Nam và luôn sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có Samsung tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh, khép kín "chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện, điện tử" (gồm 3 lĩnh vực thế mạnh là thiết bị di động; sản phẩm bán dẫn; điện tử gia dụng) của tập đoàn tại Việt Nam. Đồng thời, sẵn sàng hỗ trợ Samsung tìm kiếm địa điểm phù hợp nhất để đầu tư dự án nhà máy sản xuất pin công nghệ cao", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết năm 2021, trong lúc chưa có đủ vaccine, thuốc chữa bệnh, chưa hiểu hết về biến chủng mới, chưa có nhiều kinh nghiệm ứng phó, năng lực y tế còn hạn chế, Việt Nam bắt buộc phải áp dụng các biện pháp hành chính trên diện rộng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, làm nhiều hoạt động kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng.

Trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, các chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp, trong đó có Samsung; Samsung cũng đã tích cực hỗ trợ Việt Nam và thúc đẩy Chính phủ Hàn Quốc cùng các đối tác khác hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch.

Thủ tướng thông báo, Chính phủ vừa phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022, trong đó tập trung vào các đối tượng công nhân trong các khu công nghiệp để quản lý rủi ro tốt hơn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục hỗ trợ trên diện rộng để tăng cường năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung và các hoạt động nghiên cứu, phát triển tại Việt Nam; tăng nhanh hơn nữa tỉ lệ nội địa hóa; tiếp tục kết nối đưa các doanh nghiệp đối tác đến Việt Nam đầu tư trong bối cảnh dòng vốn FDI trên thế giới đang tái định vị lại chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị.

Ông nhắc lại mong muốn sớm có người Việt Nam tham gia đội ngũ lãnh đạo cao nhất của Tổ hợp Samsung cũng như tại các nhà máy, cơ sở của Samsung và đề nghị Samsung có chiến lược đào tạo cho việc này.

Tại buổi tiếp, ông Choi Joo Ho đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Chính phủ, những kết quả phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong năm 2021, nhất là kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng tới 23%.

Ông cho biết, nhờ việc chuyển hướng kịp thời của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và các biện pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, Samsung nói riêng, Samsung đã nhanh chóng khắc phục các khó khăn rất lớn do dịch bệnh, xuất khẩu đạt gần 65,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với 2020.

Ông cũng thông báo về tiến độ các dự án của Samsung tại Việt Nam, khẳng định Trung tâm R&D sẽ được khai trương sớm hơn trong năm 2022, đồng thời nêu một số đề xuất, kiến nghị.

Thủ tướng ghi nhận các ý kiến của Samsung và giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ để có các giải pháp phù hợp, hài hòa, khẩn trương giải quyết các đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp lý.

Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác sẽ tiếp tục đạt được những thành quả, thắng lợi mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo.