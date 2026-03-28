Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô
Vy Vy
28/03/2026, 07:25
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…
Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer
làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chào mừng ông Martin Sommer với cương vị mới là Trưởng đoàn
Điều IV phụ trách đánh giá Việt Nam cùng các thành viên đoàn, Thủ tướng tin tưởng ông Martin Sommer - người đã gắn bó với công tác
đánh giá kinh tế vĩ mô Việt Nam luôn là người bạn chân thành và tin cậy của
Việt Nam.
Cảm ơn đoàn đã làm việc nghiêm túc, xây dựng và chia sẻ các
đánh giá, khuyến nghị chính sách với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận
tinh thần hợp tác, đối thoại thẳng thắn, chuyên nghiệp của IMF trong khuôn khổ
tham vấn Điều IV cũng như trong đợt đánh giá giữa kỳ tại Việt Nam lần này.
Đánh giá cao IMF đã hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam
trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết các đánh giá, khuyến nghị của
đoàn đã cung cấp cơ sở tham chiếu quan trọng, góp phần hỗ trợ Việt Nam hoạch định
và thực thi chính sách tiền tệ, tài khóa một cách chủ động, linh hoạt, qua đó
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Martin Sommer,
Trưởng đoàn Điều IV của IMF chia sẻ về những ảnh hưởng của tình hình xung đột tại
Trung Đông đối với kinh tế thế giới, nhất là về năng lượng, xăng dầu, xuất nhập
khẩu hàng hoá.
Đánh giá cao việc hoạch định chính sách và điều hành phát
triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trước biến động trên thế giới, ông Martin
Sommer bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác, phối hợp rất hiệu quả giữa Việt Nam với
IMF; khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ
trợ của IMF, nhất là sử dụng các khuyến nghị chính sách, góp phần vào phát triển
kinh tế-xã hội của Việt Nam nhanh, bền vững.
Ông Martin Sommer đưa ra các khuyến cáo, đề xuất với Việt
Nam để tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an
ninh tài chính, an ninh năng lượng, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước
ngoài; điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ; đa dạng hoá nguồn lực huy động
cho phát triển đất nước; khắc phục những điểm nghẽn của nền kinh tế; cải cách
thủ tục hành chính… để nền kinh tế Việt Nam chống chịu tốt hơn trước các cú sốc
từ bên ngoài.
Cảm ơn các ý kiến, khuyến nghị của ông Martin Sommer, Thủ tướng
Phạm Minh Chính cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà IMF quan tâm như:
Vấn đề địa chính trị, địa kinh tế; giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô,
thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, trong đó có
an ninh năng lượng; điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong bối
cảnh thế giới có nhiều biến động; vấn đề huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác
công tư trong các công trình, dự án hạ tầng...
Nhấn mạnh tinh thần “lắng nghe với sự chân thành, chia sẻ bằng
trái tim, hành động bằng sản phẩm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp
tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng đối thoại, tham vấn chính sách cho
Việt Nam; tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế
toàn cầu và khu vực, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thể
chế, hiện đại hóa khuôn khổ chính sách tiền tệ-an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ
thống tài chính-ngân hàng, phát triển thị trường vốn, cải thiện hệ thống thống
kê và năng lực dự báo, hỗ trợ cải cách cấu trúc nâng cao năng suất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các cơ quan Chính phủ
Việt Nam sẵn sàng trao đổi sâu, chia sẻ thông tin theo quy định, cùng IMF xây dựng
các đánh giá và khuyến nghị phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển của Việt
Nam; góp phần vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
