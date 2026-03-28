Thủ tướng đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…

Chiều 27/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn cán bộ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) do ông Martin Sommer làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng ông Martin Sommer với cương vị mới là Trưởng đoàn Điều IV phụ trách đánh giá Việt Nam cùng các thành viên đoàn, Thủ tướng tin tưởng ông Martin Sommer - người đã gắn bó với công tác đánh giá kinh tế vĩ mô Việt Nam luôn là người bạn chân thành và tin cậy của Việt Nam.

Cảm ơn đoàn đã làm việc nghiêm túc, xây dựng và chia sẻ các đánh giá, khuyến nghị chính sách với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tinh thần hợp tác, đối thoại thẳng thắn, chuyên nghiệp của IMF trong khuôn khổ tham vấn Điều IV cũng như trong đợt đánh giá giữa kỳ tại Việt Nam lần này.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VGP.

Đánh giá cao IMF đã hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết các đánh giá, khuyến nghị của đoàn đã cung cấp cơ sở tham chiếu quan trọng, góp phần hỗ trợ Việt Nam hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ, tài khóa một cách chủ động, linh hoạt, qua đó giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, ông Martin Sommer, Trưởng đoàn Điều IV của IMF chia sẻ về những ảnh hưởng của tình hình xung đột tại Trung Đông đối với kinh tế thế giới, nhất là về năng lượng, xăng dầu, xuất nhập khẩu hàng hoá.

Đánh giá cao việc hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trước biến động trên thế giới, ông Martin Sommer bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác, phối hợp rất hiệu quả giữa Việt Nam với IMF; khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng hiệu quả nhất sự hỗ trợ của IMF, nhất là sử dụng các khuyến nghị chính sách, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam nhanh, bền vững.

Ông Martin Sommer đưa ra các khuyến cáo, đề xuất với Việt Nam để tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an ninh tài chính, an ninh năng lượng, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; điều hành chính sách tài khoá, tiền tệ; đa dạng hoá nguồn lực huy động cho phát triển đất nước; khắc phục những điểm nghẽn của nền kinh tế; cải cách thủ tục hành chính… để nền kinh tế Việt Nam chống chịu tốt hơn trước các cú sốc từ bên ngoài.

Cảm ơn các ý kiến, khuyến nghị của ông Martin Sommer, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung mà IMF quan tâm như: Vấn đề địa chính trị, địa kinh tế; giải pháp đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, trong đó có an ninh năng lượng; điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động; vấn đề huy động nguồn lực, thúc đẩy hợp tác công tư trong các công trình, dự án hạ tầng...

Nhấn mạnh tinh thần “lắng nghe với sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng đối thoại, tham vấn chính sách cho Việt Nam; tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực thể chế, hiện đại hóa khuôn khổ chính sách tiền tệ-an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính-ngân hàng, phát triển thị trường vốn, cải thiện hệ thống thống kê và năng lực dự báo, hỗ trợ cải cách cấu trúc nâng cao năng suất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các cơ quan Chính phủ Việt Nam sẵn sàng trao đổi sâu, chia sẻ thông tin theo quy định, cùng IMF xây dựng các đánh giá và khuyến nghị phù hợp với thực tiễn và mục tiêu phát triển của Việt Nam; góp phần vì hoà bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.