Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48
Hà Lê
08/05/2026, 14:33
Theo chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, truyền tải đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên hợp tác ASEAN, đóng góp vào việc nâng cao khả năng tự cường và ứng phó của khu vực trước các biến động quốc tế.
Sáng 8/5, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Mactan Expo Center, thành phố Cebu (Philippines), với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và đại diện một số tổ chức quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chủ trì lễ đón các trưởng đoàn và phát biểu khai mạc hội nghị.
Với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, Philippines – Chủ tịch ASEAN 2026 – đề ra ba định hướng hợp tác trọng tâm gồm củng cố hòa bình, an ninh; mở rộng các hành lang thịnh vượng; và thúc đẩy trao quyền cho người dân.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh ASEAN đang đứng trước giai đoạn có tính quyết định trong bối cảnh môi trường quốc tế phức tạp, bất ổn, đặc biệt là các tác động từ xung đột tại Trung Đông.
Ông khẳng định ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm, coi thách thức là động lực tăng cường phối hợp và hành động chung nhằm bảo đảm an ninh, ổn định và duy trì tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Cùng ngày, bên lề hội nghị , trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng CampuchiaHun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Trong không khí thân tình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đoàn kết, gắn bó với Campuchia và Lào; trên cương vị mới sẽ cùng hai Thủ tướng thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, biến tình nghĩa truyền thống và lợi thế địa lý thành động lực phát triển, hướng tới tăng trưởng nhanh và bền vững.
Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đảm nhiệm cương vị mới; cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của Việt Nam thời gian qua và khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả.
Ba Thủ tướng ghi nhận quan hệ Việt Nam – Campuchia – Lào tiếp tục được củng cố; nhất trí duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm công nghệ cao; thúc đẩy thương mại, đầu tư và triển khai hiệu quả các dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia và Lào.
Trong bối cảnh kinh tế khu vực chịu tác động từ biến động toàn cầu, ba bên thống nhất đẩy mạnh hợp tác quốc phòng – an ninh; tăng cường kết nối kinh tế, chuỗi cung ứng, giao thông, năng lượng, logistics và thương mại qua biên giới; mở rộng đường bay thẳng, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, đa dạng hóa sản phẩm du lịch; thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược.
Ba Thủ tướng cũng thống nhất phối hợp tổ chức kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 60 năm Việt Nam – Campuchia vào năm 2027; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong; khẳng định ưu tiên vun đắp quan hệ ba nước vì lợi ích nhân dân và hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực.
