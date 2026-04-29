Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

Tùng Thư

29/04/2026, 16:50

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp…

Thủ tướng khẳng định nền tảng vĩ mô ổn định sẽ khiến người dân tin tưởng rót vốn vào sản xuất, kinh doanh; giảm găm giữ vàng và đầu cơ tài sản.
Thủ tướng khẳng định nền tảng vĩ mô ổn định sẽ khiến người dân tin tưởng rót vốn vào sản xuất, kinh doanh; giảm găm giữ vàng và đầu cơ tài sản.

Sáng 29/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời xem xét phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia. Việc sửa đổi gắn với yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả dự án.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp. 

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nếu các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ năng lực, điều kiện và tiêu chuẩn thì có thể được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đồng thời, yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi các quy định nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn và Trung tâm tài chính quốc tế, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng. Việc sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp được đặt ra theo hướng quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng. 

Theo chỉ đạo, các tổ chức tín dụng nếu đáp ứng đầy đủ năng lực, điều kiện và tiêu chuẩn được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đồng thời, yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác kiểm soát, giám sát.

Liên quan đến thị trường vàng, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, với lộ trình phù hợp theo tình hình thực tế và yêu cầu chính sách qua từng thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Bài toán cuối cùng là nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển".

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng nhấn mạnh: "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ động nắm bắt diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để có phản ứng chính sách phù hợp. Cùng với đó, cơ quan này được giao xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý, trong đó xác định các phương án, tình huống cụ thể và công cụ chính sách với liều lượng, thời điểm áp dụng phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề ra.

Ngân hàng Nhà nước có thể giảm chỉ tiêu tín dụng nếu rủi ro gia tăng

Một ngân hàng tạm ngừng cấp tín dụng mới đối với bất động sản

Một ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng 35% trong năm 2026

Khảo sát cho thấy giới phân tích tin rằng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran giảm xuống, giá vàng sẽ phục hồi mạnh mẽ...

Theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP vừa ban hành, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm chưa bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, trong khi nhóm vượt ngưỡng phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Câu chuyện kế nhiệm tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giờ đây phụ thuộc vào một quyết định mà chỉ Chủ tịch Fed Jerome Powell có thể đưa ra…

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, trình Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính trong quý II/2026, nhằm tạo nền tảng huy động hiệu quả các nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường ghi nhận giá vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm thấp thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 10 - 11 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra). Ngược lại, tại Bảo Tín Minh Châu (với nhẫn tròn trơn 999.9) và Mi Hồng (vàng 999), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn gần như không có chênh lệch. Trong khi đó, tại DOJI, PNJ và Phú Quý, giá vàng miếng SJC nhỉnh hơn vàng nhẫn khoảng 400 đến 500 ngàn đồng/lượng…

