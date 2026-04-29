Thủ tướng yêu cầu kiểm soát tín dụng bất động sản theo loại hình, áp hạn mức phù hợp

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp…

Sáng 29/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình hoạt động ngân hàng trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời xem xét phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cùng các đề xuất, kiến nghị liên quan.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với các dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia. Việc sửa đổi gắn với yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong kiểm soát chất lượng tín dụng và đánh giá hiệu quả dự án.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu tính toán kỹ, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; trong đó nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và các khu công nghiệp.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nếu các tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ năng lực, điều kiện và tiêu chuẩn thì có thể được thực hiện nghiệp vụ quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; đồng thời, yêu cầu kết nối thông tin dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi các quy định nhằm thúc đẩy phát triển thị trường vốn và Trung tâm tài chính quốc tế, góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống ngân hàng. Việc sửa đổi Nghị định 153 về trái phiếu doanh nghiệp được đặt ra theo hướng quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện minh bạch, công khai, công bằng.

Liên quan đến thị trường vàng, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về cơ chế, chính sách quản lý hiệu quả thị trường vàng, với lộ trình phù hợp theo tình hình thực tế và yêu cầu chính sách qua từng thời kỳ.

"Vàng là mặt hàng, tài sản người dân được quyền nắm giữ nhưng Nhà nước không khuyến khích, vì không tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, do đó chúng ta phải hạn chế tối đa tâm lý găm giữ và tâm lý đầu cơ. Bài toán cuối cùng là nếu chúng ta có nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, hệ thống pháp lý công khai, minh bạch, dễ dự báo, người dân, doanh nghiệp yên tâm thì họ sẽ giảm nắm giữ những tài sản đó, mà yên tâm bỏ tiền ra sản xuất, kinh doanh hoặc ít nhất có thể tăng lượng tiền gửi cho hệ thống ngân hàng, từ đó chúng ta sẽ huy động được nguồn lực cho phát triển". Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Thủ tướng nhấn mạnh: "ổn định kinh tế vĩ mô là móng nhà, phải gia cố vững chắc trước khi xây thêm tầng, cải tạo hay xây mới".

Trên cơ sở đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ động nắm bắt diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực phân tích, dự báo để có phản ứng chính sách phù hợp. Cùng với đó, cơ quan này được giao xây dựng kịch bản điều hành cho cả năm và từng quý, trong đó xác định các phương án, tình huống cụ thể và công cụ chính sách với liều lượng, thời điểm áp dụng phù hợp nhằm đạt mục tiêu đề ra.