Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.
Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là Nước đối tác của nhóm BRICS.
Đây cũng là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.
Việt Nam và Pháp thống nhất thúc đẩy triển khai Đối tác chiến lược toàn diện thông qua Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, đồng thời mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ AI, bán dẫn, công nghệ cao đến năng lượng, đường sắt và hạ tầng đến quốc phòng, giáo dục…
Thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và làm chủ các công nghệ chiến lược.
Gặp cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nguồn lực trí tuệ, góp phần phát triển đất nước và vun đắp quan hệ Việt Nam - Pháp.
Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án chiến lược, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đồng thời sớm hoàn tất phê chuẩn EVIPA.
Thăm và làm việc tại các trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu của Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược.
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Khối doanh nghiệp FDI chiếm tới 80,1% giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 8 tháng qua. Theo chuyên gia, con số này thể hiện doanh nghiệp Việt Nam đang càng ngày càng khó khăn hơn khi tham gia vào thị trường quốc tế. Thậm chí, dường như còn tạo thành hai nền kinh tế độc lập.
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