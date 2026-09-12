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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

H Hà Lê

Sáng 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Trần Anh Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS và là lần thứ hai Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS với tư cách là Nước đối tác của nhóm BRICS.

Đây cũng là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

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Đồ họa VnEconomy - Nguồn dữ liệu: TTXVN

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