Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật. Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng 30/9, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 6 ngày làm việc với 3 đợt họp linh hoạt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thường kỳ tháng 9/2026.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tháng 9 và tháng 10 hằng năm là những tháng cao điểm với khối lượng công việc rất lớn để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội cuối năm.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chuẩn bị nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan; sự tham gia trách nhiệm, chủ động, hiệu quả của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng.

Nhờ đó, gần như toàn bộ nội dung trong chương trình phiên họp đã được hoàn thành đúng kế hoạch. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng kịp thời xem xét, cho ý kiến đối với những nội dung phát sinh khi đủ hồ sơ, tài liệu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết dự kiến tại Kỳ họp thứ 2 này sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Trước khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến đã thống nhất, hoàn thiện các nội dung, bảo đảm chất lượng và gửi tới đại biểu Quốc hội đúng thời gian quy định. Đặc biệt, các dự án luật phải được hoàn thiện, chỉnh lý kỹ lưỡng, bảo đảm quy định chặt chẽ, khoa học, khả thi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật trong bối cảnh cùng lúc sửa đổi, bổ sung nhiều quy định có liên quan trực tiếp với nhau.

Theo đó, mỗi dự án luật phải được đặt trong tổng thể chung của hệ thống pháp luật, tận dụng hiệu quả kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật; rà soát kỹ các quy định giao thoa, liên quan với nhau. Việc sửa đổi một quy định không được làm phát sinh khoảng trống pháp luật, chồng chéo hoặc dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Đối với các báo cáo và nội dung trình Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu rà soát kỹ về chất lượng hồ sơ. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan trình phải được xử lý, thống nhất phương án trước khi trình Quốc hội.

Với Chương trình lập pháp năm 2027, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu triển khai ngay, xác định việc đăng ký dự án vào Chương trình là cam kết của các cơ quan về tiến độ và chất lượng, không phải đơn thuần đưa thêm một nội dung vào danh mục.

Đề cập công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Chủ tịch Quốc hội cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận 17 dự án luật với 78 lượt ý kiến.

Đồng thời, chiều 29/9/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã họp để rà soát, thống nhất về các nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ hai. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội cũng đã có kết luận tại cuộc họp này. Theo đó, bổ sung thêm một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; rút một luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Dự kiến tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội sẽ thông qua 38 luật và 7 nghị quyết có tính chất quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh khối lượng công việc là rất lớn; các cơ quan cần đặc biệt chú ý, chủ động tham mưu, chuẩn bị từ sớm để trình Quốc hội xem xét các nội dung theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hóa những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương.

Đồng thời, đảm bảo các quyết sách của Quốc hội phải bảo đảm đồng bộ, nhất quán với đường lối của Đảng, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước cũng phải được khẩn trương hoàn thiện sau khi tiếp thu ý kiến của Trung ương để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị giữ nghiêm 3 kỷ luật. Đó là “kỷ luật về tiến độ, không để hồ sơ chậm", “kỷ luật về chất lượng, không đưa vấn đề chưa chín, chưa rõ ra trình Quốc hội, “kỷ luật về trách nhiệm, không để việc chung mà không có người chịu trách nhiệm đến cùng”.