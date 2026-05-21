Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác toàn diện với Anh, Cuba và New Zealand

Chiều 20/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew và Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, nhấn mạnh thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh và củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Tại buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam Iain Frew, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời cảm ơn Thủ tướng Anh Keir Starmer đã gửi thư chúc mừng nhân dịp được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ cương vị mới; đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ và Đại sứ quán Anh trong thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 10/2025.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Anh, Thủ tướng nhấn mạnh hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo và quốc phòng - an ninh. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao; sớm xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Anh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Vương quốc Anh và Bắc Ireland Iain Frew. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mốc 15 tỷ USD trong thời gian tới thông qua mở rộng thị trường cho hàng hóa của nhau; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Anh, đầu tư lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng đề nghị phía Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện thể chế, xây dựng khung pháp lý, phát triển các sản phẩm và công cụ tài chính nhằm huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược.

Thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Anh hội nhập tốt, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Anh cũng như quan hệ hai nước.

Về phía Anh, Đại sứ Iain Frew đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2026; khẳng định Anh sẵn sàng phối hợp với Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại song phương và quốc tế.

Đại sứ cho biết các nhà đầu tư Anh đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và chuyển đổi xanh; nhấn mạnh Anh mong muốn là đối tác lâu dài của Việt Nam trong triển khai Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, thúc đẩy quan hệ ASEAN - Anh, đề cao đối thoại, hợp tác, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh:TTXVN

Cùng ngày, tiếp Đại sứ Cuba Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi đến Lãnh tụ Cách mạng Cuba Raúl Castro; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel; Thủ tướng Manuel Marrero và các đồng chí lãnh đạo Cuba; cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Cuba đã gửi thư, thông điệp chúc mừng kết quả Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Thủ tướng khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục đóng góp vào việc mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, tương xứng với tiềm năng, mức độ quan hệ và tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Cuba.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes cho biết quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024 và chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel tháng 9/2025. Hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, tư pháp, công nghệ sinh học tiếp tục được thúc đẩy; các dự án hợp tác trồng lúa, thủy sản, sản xuất lương thực tại Cuba đạt nhiều kết quả thiết thực.

Khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình, thủy chung mà Cuba dành cho Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các thỏa thuận cấp cao; thúc đẩy trao đổi đoàn và hợp tác bền vững; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes khẳng định Cuba luôn coi Việt Nam là người anh em, người đồng chí thân thiết và là hình mẫu trong sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là các bài học từ 40 năm triển khai chính sách Đổi mới của Việt Nam, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu, đặc biệt là nông nghiệp và công nghệ sinh học.