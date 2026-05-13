Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ

Chiều ngày 12/5/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ, trao đổi về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững...

Trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian qua, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, góp phần củng cố tin cậy chính trị và tăng cường định hướng chiến lược cho quan hệ hai Đảng, hai nước.

Bày tỏ vinh dự được đến chào Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Hà Vĩ chuyển lời chúc mừng của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc tới Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Toàn cảnh buổi tiếp - Ảnh: VGP

Đại sứ cho biết quan hệ hai nước tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với các cuộc tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên; thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng; đầu tư chuyển dịch mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; hợp tác du lịch tiếp tục phát triển khi hai nước là thị trường gửi khách hàng đầu của nhau.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ của Trung Quốc dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong phát triển đất nước hiện nay; khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao, duy trì trao đổi, tiếp xúc lãnh đạo; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, trong đó ưu tiên hợp tác đường sắt; phát triển các hành lang kinh tế, trung tâm logistics, khu kinh tế cửa khẩu và đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn – Xuất khẩu Trung Quốc”, mở rộng tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông, thủy sản; tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo; xây dựng kế hoạch triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2026 – 2027; đẩy mạnh hợp tác y tế, trong đó có y dược học cổ truyền.

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Trung Quốc coi trọng và ưu tiên cao phát triển quan hệ với Việt Nam; sẵn sàng cùng Việt Nam triển khai tốt các thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác thực chất, xây dựng chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất ổn định, tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam, tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Đại sứ cho biết Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế; đẩy mạnh hợp tác đường sắt, bao gồm công nghệ, kỹ thuật và mở rộng kết nối đường sắt hai nước tới lục địa Á – Âu; tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an ninh năng lượng.