Thứ Năm, 18/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Hà Lê

18/06/2026, 16:39

Sáng 18/6, tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc - Ảnh: VGP
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đón Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN - Ảnh: VGP/Nhật Bắc - Ảnh: VGP

Tham dự phiên họp có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Trước khi bước vào phiên họp, các trưởng đoàn đại biểu từ 11 quốc gia thành viên ASEAN được chào đón trọng thị và cùng chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu khai mạc, Tổng thống Vladimir Putin chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong quan hệ quốc tế hiện nay. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn cầu; đồng thời đánh giá cao việc ASEAN đã xây dựng được hệ thống hợp tác liên quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP
Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP

Tổng thống Vladimir Putin cho biết chương trình nghị sự của phiên toàn thể tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay; đánh giá kết quả hợp tác Nga - ASEAN trong 35 năm qua; đồng thời thảo luận các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn tới của quan hệ Đối tác Chiến lược Nga - ASEAN.

Trong đó, hợp tác kinh tế là một trọng tâm quan trọng, với yêu cầu bảo đảm tính bao trùm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn cùng tham gia, hưởng lợi từ tiến trình hợp tác.

Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn tới. Các nội dung hợp tác được đặt trong tổng thể ba trụ cột chính gồm chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga - Ảnh: VGP

Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam; đồng thời thể hiện mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ.

Quan hệ ASEAN - Nga khởi đầu từ tháng 7/1991, khi Phó Thủ tướng Liên bang Nga tham dự phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 24 tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời của Chính phủ Malaysia.

Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga - Ảnh: VGP
Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga - Ảnh: VGP

Từ các tiếp xúc ban đầu, Nga chính thức trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 29, tổ chức tại Jakarta vào tháng 7/1996, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.

Một bước phát triển quan trọng trong quá trình thể chế hóa quan hệ là Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ nhất, tổ chức ngày 13/12/2005 tại Kuala Lumpur. Tại hội nghị này, hai bên ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, xác lập định hướng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và phát triển; đồng thời thông qua Chương trình Hành động Toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2005 - 2015 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác.

Quan hệ hai bên tiếp tục được củng cố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai, tổ chức năm 2010 tại Hà Nội. Hội nghị tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, đồng thời tăng cường phối hợp trong cấu trúc khu vực đang định hình tại châu Á - Thái Bình Dương.

Đây cũng là dấu mốc thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga và sự tham gia của Nga vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Cấp cao Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác năng lượng là trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga

15:45, 18/06/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác năng lượng là trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

12:01, 18/06/2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN-EAEU

12:01, 18/06/2026

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN-EAEU

Từ khóa:

Đối tác chiến lược ASEAN - Nga Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga hợp tác kinh tế ASEAN - Nga quan hệ ASEAN - Nga

Đọc thêm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

"Tháng nghe dân nói" là một trong những hoạt động nổi bật trong triển khai Chương trình hành động của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác năng lượng là trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác năng lượng là trụ cột chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo Rosatom và Zarubezhneft, thúc đẩy hợp tác hạt nhân, dầu khí và năng lượng mới...

Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Tô Lâm với tiêu đề "Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số"...

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là một đại sứ của dân tộc Việt Nam

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh kiều bào là bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga.

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN-EAEU

Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN-EAEU

Sáng 17/6, tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga, đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm, nhấn mạnh vai trò kết nối của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN - EAEU.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

eMagazine

Cái được lớn nhất của báo kinh tế là khả năng kiến tạo và lan tỏa giá trị

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

eMagazine

Giữ nỗi đau đáu để không ngừng sáng tạo và phát triển

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

eMagazine

35 năm ấy biết bao nhiêu tình…

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lần đầu tiên công bố giá cơ sở đối với mặt hàng xăng E10

Thị trường

2

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng nghe dân nói"

Tiêu điểm

3

Luật Cạnh tranh (sửa đổi) : Cần làm rõ khái niệm "giúp sức" để tránh hiểu nhầm và lạm quyền

Dân sinh

4

Chủ nghĩa xa xỉ đương đại trong một máy pha cà phê

Nhà

5

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thường quốc tế tại hội nghị sữa toàn cầu 2026

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy