Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Hà Lê
18/06/2026, 16:39
Sáng 18/6, tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga.
Tham dự phiên họp có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn và Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Trước khi bước vào phiên họp, các trưởng đoàn đại biểu từ 11 quốc gia thành viên ASEAN được chào đón trọng thị và cùng chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu khai mạc, Tổng thống Vladimir Putin chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong quan hệ quốc tế hiện nay. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn cầu; đồng thời đánh giá cao việc ASEAN đã xây dựng được hệ thống hợp tác liên quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.
Tổng thống Vladimir Putin cho biết chương trình nghị sự của phiên toàn thể tập trung vào các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay; đánh giá kết quả hợp tác Nga - ASEAN trong 35 năm qua; đồng thời thảo luận các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ trong giai đoạn tới của quan hệ Đối tác Chiến lược Nga - ASEAN.
Trong đó, hợp tác kinh tế là một trọng tâm quan trọng, với yêu cầu bảo đảm tính bao trùm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn cùng tham gia, hưởng lợi từ tiến trình hợp tác.
Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN - Nga trong giai đoạn tới. Các nội dung hợp tác được đặt trong tổng thể ba trụ cột chính gồm chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội.
Việc Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng của hợp tác ASEAN - Nga đối với Việt Nam; đồng thời thể hiện mong muốn của Việt Nam trong phát huy vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN - Nga phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ.
Quan hệ ASEAN - Nga khởi đầu từ tháng 7/1991, khi Phó Thủ tướng Liên bang Nga tham dự phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 24 tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời của Chính phủ Malaysia.
Từ các tiếp xúc ban đầu, Nga chính thức trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 29, tổ chức tại Jakarta vào tháng 7/1996, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.
Một bước phát triển quan trọng trong quá trình thể chế hóa quan hệ là Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ nhất, tổ chức ngày 13/12/2005 tại Kuala Lumpur. Tại hội nghị này, hai bên ký Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, xác lập định hướng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và phát triển; đồng thời thông qua Chương trình Hành động Toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2005 - 2015 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác.
Quan hệ hai bên tiếp tục được củng cố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga lần thứ hai, tổ chức năm 2010 tại Hà Nội. Hội nghị tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Tiến bộ và Toàn diện, đồng thời tăng cường phối hợp trong cấu trúc khu vực đang định hình tại châu Á - Thái Bình Dương.
Đây cũng là dấu mốc thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nga và sự tham gia của Nga vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Cấp cao Đông Á và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng.
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