Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres

Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân dịp ông thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Tổng Thư ký António Guterres trở lại Việt Nam, đánh giá chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Liên hợp quốc, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ đổi mới và phát triển hiện nay. Thủ tướng bày tỏ mong muốn Liên hợp quốc tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.

Khẳng định hợp tác với Liên hợp quốc là "truyền thống" của Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức, đồng thời đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình, phát triển và bảo đảm quyền con người trên toàn cầu. Trong bối cảnh cục diện quốc tế đa cực đang hình thành với nhiều diễn biến phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên hợp quốc càng có ý nghĩa then chốt.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Việc đăng cai Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác quốc tế vì an ninh, an toàn mạng và phát triển bền vững.

Thông tin về tình hình phát triển của Việt Nam, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì ổn định chính trị - xã hội, kinh tế phục hồi tích cực, tăng trưởng năm 2025 dự kiến đạt khoảng 8%. Đảng và Nhà nước đang tập trung triển khai các quyết sách chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đổi mới tư duy và thúc đẩy các lĩnh vực then chốt, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, Việt Nam nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của phát triển; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh con người, đặc biệt đối với các nhóm yếu thế. Thủ tướng nhấn mạnh, chỉ khi mỗi quốc gia duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững thì thế giới mới có thể hướng tới hòa bình và tiến bộ chung.

Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở định hướng hợp tác song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba trọng tâm phối hợp giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong thời gian tới.

Thứ nhất, trong ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Việt Nam đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ tiếp cận nguồn tài chính khí hậu ưu đãi, chuyển giao công nghệ sạch thế hệ mới và nâng cao năng lực ứng phó.

Thứ hai, đề nghị Liên hợp quốc thúc đẩy cải cách cấu trúc tài chính quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực ODA và vốn tư nhân, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ phát triển bao trùm, đồng thời hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Thứ ba, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh cần phát huy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, đề cao Hiến chương và luật pháp quốc tế, tăng cường đoàn kết quốc tế để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và xung đột khu vực.

Tổng Thư ký António Guterres cảm ơn và chúc mừng Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký Công ước về phòng, chống tội phạm mạng, coi đây là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ghi nhận những sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác Nam - Nam.

Tổng Thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là trong triển khai các cam kết khí hậu, thúc đẩy SDGs và cải cách tài chính toàn cầu. Đồng thời, đánh giá cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, coi đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng góp vào định hình cấu trúc quan hệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu biến động.

Tổng Thư ký António Guterres mong muốn Việt Nam tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của Liên hợp quốc về triển khai SDGs, cải cách tài chính quốc tế, tăng cường cam kết khí hậu, cũng như tham gia tích cực hơn vào các hoạt động ngoại giao phòng ngừa, trung gian hòa giải và ngăn ngừa xung đột.

Kết thúc cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên toàn thế giới.