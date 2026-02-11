Thủ tướng Việt Nam – Singapore điện đàm thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu

Chiều 10/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong nhằm tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore. Hai bên trao đổi nhiều định hướng hợp tác cụ thể, từ kinh tế, tài chính, năng lượng sạch đến quốc phòng – an ninh và hợp tác khu vực.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và Đảng, Nhà nước Việt Nam cảm ơn Thủ tướng Singapore đã gửi thư chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng Năm mới hạnh phúc và thịnh vượng của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đến Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore cùng các lãnh đạo và nhân dân Singapore.

Thủ tướng Singapore trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc mừng Năm mới Bính Ngọ tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao và nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Nhân Dân

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu một số đề xuất hợp tác giữa hai nước, theo đó, tiếp tục ưu tiên mở rộng và nâng cấp mạng lưới các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) sang thế hệ thứ 2, không chỉ là khu công nghiệp, mà kết hợp cả dịch vụ, công nghệ cao và đô thị sinh thái; phấn đấu đạt 30 VSIP trong năm 2026, tròn 30 năm thành lập mô hình thành công này ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kim ngạch thương mại hai nước năm 2025 tiếp tục đà tăng trưởng tích cực, tăng 12% so với 2024, đề nghị Singapore tiếp tục tăng nhập khẩu các mặt hàng nông sản; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo, đảm bảo an ninh lương thực.

Thủ tướng Chính phủ đã chia sẻ với Thủ tướng Singapore về quyết định xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, trên tinh thần hợp tác thực chất, cùng có lợi, phát huy thế mạnh của mỗi bên, liên kết, bổ trợ lẫn nhau, góp phần thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển chung của khu vực ASEAN.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam tham dự điện đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm, tư vấn cho Chính phủ Việt Nam; hai nước tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng tài chính – ngân hàng, đặc biệt là hạ tầng số, hệ thống thanh toán, thanh toán xuyên biên giới, định danh số và an ninh mạng; thúc đẩy kết nối hệ sinh thái tài chính, khuyến khích các ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ tài chính của Singapore mở rộng đầu tư và hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Đánh giá cao hai nước tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên khẩn trương triển khai công tác khảo sát dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam để xuất khẩu điện sang Singapore, cùng phối hợp đưa dự án này vào Chương trình hợp tác liên chính phủ, nhằm tạo cơ sở pháp lý, góp phần hiện thực hóa Lưới điện ASEAN (APG). Bên cạnh đó, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực trao đổi tín chỉ các-bon, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác kinh tế xanh – kinh tế số Việt Nam – Singapore.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác quốc phòng – an ninh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là ma túy, lừa đảo, tội phạm tài chính, tội phạm mạng; đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược, tăng học bổng các cấp cho Việt Nam; tăng cường giao lưu nhân dân, nghiên cứu mở thêm các chuyến bay thẳng từ Singapore đến các thành phố lớn của Việt Nam, thúc đẩy du lịch.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong giải quyết các vấn đề khu vực.

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh Singapore tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới và khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam, trong đó có tăng số lượng các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore.

Nhất trí cao với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore nhấn mạnh một số lĩnh vực hợp tác hai nước cần tiếp tục thúc đẩy. Chúc mừng Việt Nam thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế, Thủ tướng Singapore cho rằng việc phát triển trung tâm không chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng mà còn cần hoàn thiện thể chế và khuôn khổ pháp lý, khẳng định Singapore tiếp tục là đối tác tin cậy, ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế một cách hiệu quả.

Thủ tướng Singapore nhất trí tích cực hợp tác về năng lượng sạch và cho rằng ngoài lĩnh vực thương mại, cũng mở rộng các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có quốc phòng – an ninh.

Thủ tướng Singapore khẳng định tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực, khuyến khích các trường đại học Singapore tăng cấp học bổng, tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Thủ tướng Singapore nhất trí cao với việc cùng phối hợp để củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm ASEAN để xây dựng một ASEAN mạnh mẽ và đoàn kết hơn, thúc đẩy sáng kiến liên kết ASEAN.

Hai bên tái khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả trong năm 2027 khi Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà Năm APEC và Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Singapore sẽ tiếp tục phối hợp đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Singapore ngày càng thực chất, hiệu quả.