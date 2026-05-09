Thủ tướng yêu cầu điều động cấp phó vượt quy định từ tỉnh về xã

Nội dung được đề cập tại Chỉ thị số
18/CT-TTg về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp
xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới vừa được ban hành.
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo xây dựng kế hoạch,
giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã
phù hợp với đặc thù của địa bàn, vùng, miền, khu vực, đáp ứng yêu cầu linh hoạt
trong tổ chức thực thi công vụ, hoàn thành trong tháng 5/2026.
Rà soát, đánh giá tổng thể chất
lượng, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương
cấp xã; hoàn thiện tiêu chuẩn, tiêu chí theo yêu cầu vị trí việc làm được quy định
tại các văn bản của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Luật Cán bộ, công chức,
các Nghị định của Chính phủ và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành
trong tháng 6/2026.
Đồng thời, tham mưu cấp ủy cùng cấp bố
trí, sắp xếp cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã bảo đảm "đúng
người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng địa bàn" và phát huy năng lực thực
tiễn, sở trường và kinh nghiệm công tác.
Thủ tướng yêu cầu triệt để phân công, điều
động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan,
đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cấp xã.
Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức
có bản lĩnh, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm xử lý tình huống về công tác tại
các địa bàn phức tạp, khối lượng công việc lớn, nhất là các lĩnh vực đòi hỏi
năng lực, trình độ chuyên môn chuyên sâu, như đất đai, xây dựng, dân tộc, tôn
giáo, khiếu nại, tố cáo... Kiên quyết không để xảy ra tình trạng phân công cán
bộ, công chức không phù hợp với năng lực, sở trường công tác.
Việc triển khai việc đánh giá chất lượng
thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã cũng được nhấn mạnh, dựa trên
cơ sở tiến độ, chất lượng xử lý công việc, năng lực phối hợp, tinh thần trách
nhiệm, thái độ phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, thực hiện tinh giản
biên chế đối với những người năng lực yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm,
không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Cùng với đó, thực hiện việc tuyển dụng để
bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ quan, đơn vị tại chính quyền địa phương cấp
xã, ưu tiên người có tài năng và kinh nghiệm công tác đáp ứng ngay yêu cầu công
việc.
Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương xây
dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức
chính quyền địa phương cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm, gắn với thực tiễn của
địa bàn.
Chú trọng bồi dưỡng năng lực thực
thi công vụ, năng lực phát triển, năng lực xử lý tình huống; tăng cường hướng dẫn
tại chỗ. Thực hiện chế độ, chính sách và tạo điều kiện để cán bộ, công chức vừa
học, vừa làm, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Bố trí kinh phí, đầu tư bảo đảm
cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng số, trang thiết bị làm việc của cơ quan, đơn
vị, cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã theo quy định.
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tập
trung xây dựng các chính sách nhà ở xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức
có khó khăn về nhà ở, hoàn thành trong quý 3/2026.
Bộ Tài chính được giao chủ
trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, bố trí kinh phí bảo đảm
cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ, chính sách và kinh phí đào tạo, bồi dưỡng
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp
xã.
Bộ Nội vụ hướng dẫn các hình
thức đặc thù tuyển dụng để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã, hoàn
thành trong quý 2 năm nay.