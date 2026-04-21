Công chức cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành

Phúc Minh

21/04/2026, 10:23

Chính phủ đặt mục tiêu đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định 700/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026 - 2031.

Đề án đặt mục tiêu đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành.

Về mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2026 - 2028, tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành để có đủ năng lực cơ bản thực thi nhiệm vụ, công vụ, cụ thể:

Căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm (mới) đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành.

Bảo đảm đến hết năm 2028, 100% cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành.

Bảo đảm 50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bảo đảm 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực; bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Hết năm 2031, 100% cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ mới

Giai đoạn 2029 - 2031, tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; trang bị kỹ năng bổ trợ, chuyên sâu phục vụ quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã.

Bảo đảm 50% công chức chuyên môn ở cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bảo đảm đến hết năm 2031, 100% cán bộ, công chức cấp xã được bổ sung kiến thức và kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, năng lực phát triển trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Về nội dung bồi dưỡng, giai đoạn 2026 - 2028, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành đối với cán bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm (mới) được bố trí tại cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian thực hiện là 3 tháng.

Bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đối với công chức chuyên môn ở cấp xã, thời gian bồi dưỡng 2 tuần.

Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian bồi dưỡng, tập huấn mỗi khóa từ 2 đến 5 ngày.

Cụ thể, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các nội dung mới, khó, trọng tâm theo ngành, lĩnh vực (nhất là các nội dung về lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý dự án đầu tư công; tài chính; đấu thầu; đất đai; trật tự xây dựng; chính sách an sinh xã hội; du lịch cộng đồng; quản trị rủi ro xã hội; kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; khiếu nại, tố cáo...).

Chú trọng bồi dưỡng theo chức danh và theo vấn đề; năng lực xử lý tình huống; bồi dưỡng theo thực tiễn của địa phương.

Giai đoạn 2029 - 2031, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Ưu tiên bồi dưỡng các nội dung về kỷ nguyên mới, về phương thức sản xuất số, về tư duy, kỹ năng quản trị công hiện đại; xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cấp xã. Thời gian bồi dưỡng, tập huấn mỗi khóa từ 2 đến 5 ngày.

Đối với công chức chuyên môn, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đối với công chức chuyên môn ở cấp xã.

Thực hiện bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ mới và nghiệp vụ chuyên sâu để thực hiện thành thạo, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao.

Ưu tiên các nội dung như: Kiến thức pháp luật; đạo đức công vụ; văn hóa công sở, liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, công nghệ số hỗ trợ hoạt động công vụ; tập trung bồi dưỡng về phục vụ doanh nghiệp, kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, quản trị rủi ro xã hội... Thời gian bồi dưỡng, tập huấn mỗi khóa từ 2 đến 5 ngày.

Chi tiết danh mục vị trí việc làm cấp xã mới nhất

07:06, 11/01/2026

Chi tiết danh mục vị trí việc làm cấp xã mới nhất

Quy định mới với công chức chưa từng được xếp lương theo bảng lương Nhà nước

15:45, 03/03/2026

Quy định mới với công chức chưa từng được xếp lương theo bảng lương Nhà nước

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

13:57, 26/01/2026

Thông tin tiền lương, tài sản của cán bộ, công chức sẽ được quản lý online

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục 43 vị trí sạt lở bờ sông, kênh, rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn sau sáp nhập, qua đó phát đi cảnh báo mạnh mẽ về rủi ro thiên tai đang hiện hữu trong lòng đô thị lớn nhất cả nước...

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Đề xuất nâng mức phạt tiền đối với một số nhóm tội danh kinh tế

Bộ Công an cho rằng mức phạt tiền với một số tội danh chưa phù hợp như các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế…

Hà Nội sẽ vận hành

Hà Nội sẽ vận hành "bộ não AI" để khai thác dữ liệu việc làm, thị trường lao động

Thành phố Hà Nội đặt ra nhiệm vụ chuẩn hoá dữ liệu về lao động, doanh nghiệp; thiết lập "kho dữ liệu sống", vận hành "bộ não AI" để khai thác dữ liệu việc làm, thị trường lao động trên địa bàn...

Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Bảo đảm 100% người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Bộ Y tế đề nghị các địa phương triển khai thực hiện bảo đảm 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định của Chính phủ…

Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

Quy định về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp linh hoạt tối đa 1% thay vì quy định cứng như trước, sẽ giúp doanh nghiệp và người lao động có thể điều chỉnh mức đóng tùy theo tình hình thực tế, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn...

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vợ Chủ tịch KDC Trần Kim Thành đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

2

Công nghệ phục hồi “lên ngôi” trong kỷ nguyên trường thọ

Sức khỏe

3

Quý 1/2026, tổng tài sản SHS tăng 47%, doanh số môi giới tăng 86%

Chứng khoán

4

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

Đầu tư

5

Các điểm đến biển đảo “cháy phòng” dịp nghỉ lễ 30/4

Du lịch

