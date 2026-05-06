Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 05/5/2026, kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án. Tuy nhiên, yêu cầu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 vẫn là nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh còn tồn tại nhiều vướng mắc về nhân lực, thanh toán, vật liệu và phát sinh sai phạm trong quá trình triển khai.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng uy tín quốc gia và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao khẩn trương hoàn tất việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV theo quy định, hoàn thành trước ngày 7/5/2026; trước mắt thực hiện thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo phương án nhân sự. Đồng thời, chỉ đạo tổ công tác hỗ trợ ACV tháo gỡ các vướng mắc về thanh toán, tài chính của dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng ngày gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và báo cáo hàng tuần với các cơ quan liên quan.

Trên cơ sở kiện toàn bộ máy, ACV phải khẩn trương hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật; đồng thời rà soát, thanh toán khối lượng đã nghiệm thu cho các nhà thầu theo quy định, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, doanh nghiệp được yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động xử lý các khó khăn theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các bộ, ngành, Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến điều chỉnh giá vật liệu, bảo đảm nguồn cung phục vụ dự án; Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm, đồng thời hỗ trợ trong công tác thanh toán.

Các địa phương, trong đó có TP.HCM và Đồng Nai, được yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn vật liệu và nhân lực để phục vụ thi công. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án.