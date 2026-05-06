Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5

Đan Tiên

06/05/2026, 10:02

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

Công trường thi công sân bay Long Thành.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 229/TB-VPCP ngày 05/5/2026, kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ dự án. Tuy nhiên, yêu cầu hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 vẫn là nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh còn tồn tại nhiều vướng mắc về nhân lực, thanh toán, vật liệu và phát sinh sai phạm trong quá trình triển khai.

Nhấn mạnh tính chất đặc biệt quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra tình trạng đình trệ, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng uy tín quốc gia và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Bộ Tài chính được giao khẩn trương hoàn tất việc kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV theo quy định, hoàn thành trước ngày 7/5/2026; trước mắt thực hiện thủ tục giao quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo phương án nhân sự. Đồng thời, chỉ đạo tổ công tác hỗ trợ ACV tháo gỡ các vướng mắc về thanh toán, tài chính của dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng ngày gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và báo cáo hàng tuần với các cơ quan liên quan.

Trên cơ sở kiện toàn bộ máy, ACV phải khẩn trương hoàn tất thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật; đồng thời rà soát, thanh toán khối lượng đã nghiệm thu cho các nhà thầu theo quy định, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó, doanh nghiệp được yêu cầu chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công; chủ động xử lý các khó khăn theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Đối với các bộ, ngành, Bộ Xây dựng được giao hướng dẫn xử lý vướng mắc liên quan đến điều chỉnh giá vật liệu, bảo đảm nguồn cung phục vụ dự án; Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, xử lý sai phạm, đồng thời hỗ trợ trong công tác thanh toán.

Các địa phương, trong đó có TP.HCM và Đồng Nai, được yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn vật liệu và nhân lực để phục vụ thi công. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc được giao trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ dự án.

Kiên quyết xử lý sai phạm, không để chậm tiến độ sân bay Long Thành

Tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, đưa vào khai thác thương mại trong năm 2026

Lộ trình hai bước chuyển hoạt động quốc tế sang sân bay Long Thành

Hoạt động vận tải tháng 4/2026 tiếp tục tăng trưởng ở cả hành khách và hàng hóa, tuy vậy, sự phân bổ giữa các phương thức vận tải vẫn chưa có thay đổi đáng kể so với những khoảng thời gian trước...

Việt Nam đang được xem như một cửa ngõ chiến lược, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Ấn Độ kết nối sâu hơn với ASEAN và vươn rộng ra toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương....

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là 'thiết yếu' cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Các quỹ đầu tư quốc gia hiện quản lý tổng cộng hơn 13 nghìn tỷ USD tài sản, trở thành một trong những nguồn vốn do chính phủ quản lý lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu...

Dự án mở rộng cao tốc Bắc – Nam, đoạn Cao Bồ – Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15 km, với tổng mức đầu tư trên 1.800 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

