Lộ trình hai bước chuyển hoạt động quốc tế sang sân bay Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang hoàn thiện phương án chuyển giao khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực TP.HCM...

Theo đó, ACV cho biết đang triển khai công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đã xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo lộ trình hai bước.

Theo phương án, mục tiêu là từng bước chuyển dịch phần lớn và tiến tới toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang khai thác tại Long Thành, phù hợp với năng lực hạ tầng và định hướng phát triển trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Cụ thể, giai đoạn 1 tính từ khi bắt đầu khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sản lượng dự kiến chiếm khoảng 19% tổng lượng khách quốc tế khu vực TP.HCM.

Giai đoạn 2, từ lịch bay mùa Hè 2027 đến hết năm 2030 (từ ngày 28/3/2027), sẽ tiếp tục chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, ngoại trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác. Mục tiêu đạt trên 90% sản lượng khách quốc tế tại khu vực ngay trong năm 2027.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ dự kiến được chuyển sang khai thác tại Cảng HKQT Long Thành, nhằm thiết lập nền tảng hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực TP.HCM theo định hướng tại Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn này, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa, cùng với các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

ACV cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm và chuyển giao khai thác, đồng thời cập nhật dự báo sản lượng theo tình hình thực tế. Ngay sau khi phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp sẽ triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và hiệu quả.