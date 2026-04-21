Lộ trình hai bước chuyển hoạt động quốc tế sang sân bay Long Thành

Đan Tiên

21/04/2026, 15:44

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang hoàn thiện phương án chuyển giao khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực TP.HCM...

Công trường thi công Cảng HKQK Long Thành.

Theo đó, ACV cho biết đang triển khai công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đã xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền phương án chuyển giao hoạt động giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo lộ trình hai bước.

Theo phương án, mục tiêu là từng bước chuyển dịch phần lớn và tiến tới toàn bộ các chuyến bay quốc tế sang khai thác tại Long Thành, phù hợp với năng lực hạ tầng và định hướng phát triển trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế.

Cụ thể, giai đoạn 1 tính từ khi bắt đầu khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026 đến ngày 27/3/2027), sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, bao gồm cả vận tải hàng hóa, từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Sản lượng dự kiến chiếm khoảng 19% tổng lượng khách quốc tế khu vực TP.HCM.

Giai đoạn 2, từ lịch bay mùa Hè 2027 đến hết năm 2030 (từ ngày 28/3/2027), sẽ tiếp tục chuyển các chuyến bay quốc tế còn lại, ngoại trừ các chặng ngắn dưới 1.000 km do hãng hàng không Việt Nam khai thác. Mục tiêu đạt trên 90% sản lượng khách quốc tế tại khu vực ngay trong năm 2027.

Sau năm 2030, toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ dự kiến được chuyển sang khai thác tại Cảng HKQT Long Thành, nhằm thiết lập nền tảng hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực TP.HCM theo định hướng tại Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong giai đoạn này, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ chủ yếu khai thác các chuyến bay nội địa, cùng với các chuyến bay quốc tế không thường lệ và các chuyến bay thuê chuyến.

ACV cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện kế hoạch thử nghiệm và chuyển giao khai thác, đồng thời cập nhật dự báo sản lượng theo tình hình thực tế. Ngay sau khi phương án phân chia khai thác giữa hai sân bay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, doanh nghiệp sẽ triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm hoạt động ổn định và hiệu quả.

Muốn tăng trưởng hai chữ số, phải tháo “nút thắt” hiệu quả đầu tư và dẫn vốn

Huế kích hoạt loạt giải pháp để đạt tăng trưởng 10% năm 2026

Đối thoại với doanh nghiệp, Phú Thọ mở “lối ra” cho hoạt động sản xuất và kinh doanh

TP.Hồ Chí Minh cảnh báo 43 điểm sạt lở nguy hiểm, đe dọa hơn 500 hộ dân trên địa bàn

Quảng Trị siết tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

