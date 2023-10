Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng đến giá trị bền vững

ArtTech Fusion 2023 với chủ đề “Cảm hứng cho mọi người hành động bền vững-Inspiration for People to Act on Sustainability" diễn ra từ ngày 13-15/10/2023.

Ra đời từ năm 2022, ArtTech Hub trực thuộc UEH, đánh dấu sự khởi đầu của hành trình giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ. Từ đó, khơi nguồn cảm hứng về sự phát triển bền vững, kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề của xã hội hiện đại và nâng cao chất lượng cuộc sống một cách toàn diện.

Chuỗi hoạt động quốc tế ArtTech Fusion 2023 bao gồm: 16 triển lãm nghệ thuật như digital art in 3D mapping, hologram, nghệ thuật thị giác (visual digital art exhibition), triển lãm nghệ thuật NFT, triển lãm thời trang ảo chủ đề “suối nguồn tưởng tượng”, triển lãm tương tác người và máy (You & Machine), triển lãm kỹ xảo chuyển động (human motion tracking), thực tế ảo sáng tạo (creative VR), thực tế ảo chánh niệm (mindfulness VR), trò chơi thực tế ảo (games VR), nghệ thuật tương tác (interactive art),...

Ngoài ra, còn có 05 hội thảo quốc tế như: Giáo dục số bền vững, khám phá sự giao thoa giữa công nghệ và sáng tạo của con người; Nghệ thuật Holographic; Sáng tạo trải nghiệm ứng dụng ArtTech để cải thiện chất lượng cuộc sống; Phá vỡ các rào cản, bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ, giáo dục, văn hoá và môi trường…

Theo GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng UEH, hiện nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy thách thức như môi trường ô nhiễm, nóng lên toàn cầu, những vấn đề về văn hóa, bất bình đẳng và phân tầng xã hội… Trong bối cảnh này, nghệ thuật và công nghệ vẫn không ngừng phát triển, mở rộng ranh giới và tạo ra những cơ hội mới để giải quyết các vấn đề chung của nhân loại.

“ArtTech là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ trong thời đại số. Với sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, ArtTech đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phát triển bền vững. Nghệ thuật có khả năng thể hiện những khía cạnh tinh tế và phức tạp của cuộc sống, môi trường. Qua đó, người nghệ sĩ có thể truyền tải thông điệp thú vị và mạnh mẽ, nâng cao ý thức về các vấn đề bền vững như biến đổi khí hậu, bảo vệ động vật, sử dụng nguồn tài nguyên bền vững”, Hiệu trưởng UEH cho hay.

GS.TS. Sử Đình Thành cũng dẫn chứng, các ứng dụng thực tế ảo (virtual reality-VR) hoặc thực tế tăng cường (augmented reality-AR) có thể đưa người dùng vào môi trường mô phỏng để họ hiểu sâu hơn các vấn đề về môi trường và xã hội. Ngoài ra, sự sáng tạo trong nghệ thuật và công nghệ có thể kết hợp để tạo ra các sự kiện, triển lãm và trải nghiệm tương tác xã hội; từ đó, nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động ủng hộ phát triển bền vững.

Năm nay, ArtTech Fusion 2023 có sự tham gia của 07 trường đại học quốc tế như: Saint Joseph (Macau), Sains Malaysia, Yunlin (Đài Loan), Kwangwoon (Hàn Quốc), Chulalongkorn (Thái Lan), Học viện Mỹ thuật Tây An (Trung Quốc), Bảo tàng Nghệ thuật Ulsan và đại học Dongseo (Hàn Quốc), Viện Công nghệ Patheon (Ý).

Được biết, ngày 4/10 vừa qua, Thủ tướng Chính Phủ đã ký quyết định về việc chuyển Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) thành Đại học Kinh tế TP.HCM và là một trong bảy cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam hoạt động theo mô hình “Đại học đa ngành, đa lĩnh vực”, đồng nhất và hội nhập với hệ thống các đại học tiên tiến trên thế giới.