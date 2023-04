Thúc đẩy hợp tác công tư, phát triển đô thị thông minh tại Smart City Asia 2023

Sáng 13/4, Diễn đàn và Triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á (Smart City Asia 2023) năm 2023 do Hội Truyền thông số Việt Nam, Exporum, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Hội tự động hóa Việt Nam phối hợp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn – SECC.

CƠ HỘI TRAO ĐỔI CHÍNH SÁCH, THÚC ĐẨY XÂY DỰNG SMART CITY TẠI VIỆT NAM

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định mục tiêu đến năm 2030 TP.HCM trở thành đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại…, trong đó, kinh tế số đóng góp 40% vào GRDP. Vì vậy, TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình như: Chương trình chuyển đổi số, đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, Thành phố đã triển khai nhiều chương trình, đề án quan trọng như Chương trình Chuyển đổi số; Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông; Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.HCM; Đề án Phát triển thương mại điện tử trên địa bàn TP.HCM; Đề án Phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, TP.HCM có nhiều sự chuyển biến tích cực trong thời gian qua. TP.HCM hiện nằm trong top 200 hệ sinh thái năng động nhất toàn cầu; năm 2022, Thành phố ở vị trí 111 tăng 68 bậc so với năm 2021. Thành phố xếp thứ 3 về chuyển đổi số toàn quốc năm 2021 (tăng 2 bậc so với năm 2020). Kinh tế số Thành phố năm 2022 chiếm 15,38% GRDP thành phố (vượt so với chỉ tiêu đặt ra là 15%)…

“Đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng trao đổi về các chính sách thúc đẩy xây dựng và phát triển các thành phố thông minh tại Việt Nam; đồng thời trực tiếp đưa ra những giải pháp giúp xây dựng, phát triển đô thị thông minh cho TP.HCM và các thành phố trên cả nước, giúp giải quyết các vấn đề cấp thiết đang được các thành phố quan tâm như: quản lý giao thông, đô thị, an ninh trật tự, môi trường, giáo dục, y tế... phục vụ cho đời sống nhân dân, an toàn và an sinh xã hội ngày càng tốt hơn”, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

Ngoài ra, sự kiện diễn ra tại TP.HCM sẽ góp phần giúp cho hoạt động chuyển đổi số của Thành phố thêm sôi nổi, đặc biệt thành phố sẽ tiếp thu được nhiều bài học kinh nghiệm thành công của các tỉnh thành, bộ ngành, các quốc gia trên thế giới, từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

Smart City Asia 2023 hướng đến mục tiêu thúc đẩy các quan hệ hợp tác công - tư trong việc triển khai các dự án thành phố thông minh, từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số.

Đồng thời, diễn đàn và triển lãm cũng là nơi các nhà quản lý, các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế gặp gỡ, chia sẻ các định hướng, chiến lược, giải pháp và công cụ quản lý thực tiễn trong phát triển đô thị thông minh. Đây cũng chính là nơi giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

ĐẦU TƯ VÀ ỨNG DỤNG IOT KHÁ HẠN CHẾ

Tại Diễn đàn, các chuyên gia cũng nhận định, tình hình ứng dụng IoT và lượng tiền đầu tư vào IoT tại Việt Nam còn khá hạn chế và chưa có số liệu chính thức được công bố.

Ông Nguyễn Chánh Tính, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Azi Software (Azitech) cho biết, Azitech mong muốn được đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia thông qua việc cung cấp các giải pháp công nghệ cho các cá nhân, doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành, chính phủ. Ngoài ra, Azitech tham gia tư vấn, tập huấn, đào tạo, cung cấp các giá trị hữu hình và vô hình mọi đối tượng, góp phần tạo ra một môi trường, hệ sinh thái phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Azitech luôn cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Theo chia sẻ của ông Allen, Giám đốc điều hành Công ty HyperG, công ty chuyên về lĩnh vực IoT tại Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Tuy ứng dụng IoT và lượng tiền đầu tư vào IoT tại Việt Nam còn khá hạn chế nhưng IoT được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới với tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng và đem lại nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, HyperG cũng rất mong muốn cùng với các doanh nghiệp Việt triển khai các dự án IoT tại thị trường Việt Nam. Các công nghệ IoT từ HyperG sẽ giúp rất nhiều cho doanh nghiệp trong công tác quản lý và vận hành. Đồng thời, giảm thiểu các chi phí thừa thãi, đem lại các lợi ích về môi trường, qua đó tạo ra một môi trường hoạt động bền vững cho tất cả ngành nghề.

Diễn đàn và Triển lãm diễn ra đến ngày 15/4/2023, thu hút sự tham gia của hơn 400 gian hàng và gần 300 đơn vị trưng bày với tỷ lệ 70% các doanh nghiệp quốc tế, về khối nhà nước có UBND Thành phố với 5 sở ngành liên quan và Thành phố Thủ Đức, Thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt, đại diện Việt Nam có sự tham gia của các Tập đoàn công nghệ viễn thông lớn như: FPT, VNPT.

Các chủ đề trưng bày xoay quanh các nhóm giải pháp về công nghệ chiếu sáng công cộng; Các hệ thống bảo mật - An ninh an toàn trong hệ sinh thái thành phố thông minh; Trang thiết bị để xây dựng và quản lý tòa nhà thông minh; Các giải pháp ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất thông minh, tòa nhà - nhà ở và căn hộ thông minh; giải pháp xử lý môi trường, rác thải thông minh, các ứng dụng digitwin –metaverse trong quản lý sản xuất, quy hoạch đô thị và hành chính công sẽ tiếp tục được giới thiệu tại triển lãm.