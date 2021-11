Thúc đẩy hợp tác giữa 20.000 doanh nhân nữ Hàn Quốc với doanh nghiệp do nữ làm chủ Việt Nam

Đó là nội dung trao đổi giữa bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và ông Shin Baik Sun, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Đối tác KOH – Đại diện cho Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz (Hàn Quốc).

Cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai tổ chức chuyên về doanh nhân nữ với kỳ vọng kết nối các doanh nghiệp do nữ làm chủ thuộc hội viên của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz (Hàn Quốc), qua đó thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp nữ hai nước.

Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz thuộc Hiệp hội đổi mới doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc. Innobiz hiện có hơn 20.000 thành viên, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh.

Tại cuộc gặp, ông Shin Baik Sun cho biết, các doanh nghiệp thuộc Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz rất mong được hợp tác với doanh nhân nữ Việt Nam trong lĩnh vực nuôi trồng dược liệu, xây dựng bệnh viện, giáo dục, công nghệ thông tin.

Ngoài ra, việc xây nhà vệ sinh công cộng, trung tâm dưỡng lão… cũng là những lĩnh vực mà các thành viên Innobiz quan tâm hợp tác với doanh nhân nữ Việt Nam. Các lĩnh vực trên sẽ được phía doanh nghiệp Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại.

Không chỉ vậy, các doanh nghiệp do nữ làm chủ tại Hàn Quốc còn đặc biệt bày tỏ sự ưu tiên hỗ trợ đối với những doanh nghiệp Việt Nam do nữ doanh nhân làm chủ có cuộc sống đơn thân, li hôn hoặc nuôi con một mình.

Bày tỏ vui mừng trước các đề xuất trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch VWEC mong muốn nhận được thêm nhiều thông tin về hồ sơ năng lực, nhu cầu hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam để thuận tiện hơn trong việc thẩm định.

“Việc nhận được thông tin đầy đủ sẽ giúp cho vai trò kết nối của VWEC và Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz đối với các doanh nghiệp hai bên sẽ đạt hiệu quả cao nhất”, bà Minh nhận định.

Ông Shin Baik Sun - đại diện Ủy ban doanh nhân nữ INNOBIZ tặng quà lưu niệm cho Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam

Nhấn mạnh về việc tăng cường sự kết nối, bà Minh cho rằng trong thời gian tới hai bên nên tăng cường hơn nữa sự giao lưu để doanh nghiệp hai nước có cơ hội học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Đặc biệt, VWEC kỳ vọng đưa sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam do nữ làm chủ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc nhất là đối với mặt hàng may mặc. Mặt khác, VWEC sẽ là cầu nối để kết nối Innobiz với các doanh nghiệp do nữ làm chủ trong khối ASEAN.

Đồng tình với quan điểm của bà Minh, ông Shin Baik Sun, Giám đốc Tài chính Công ty TNHH Đối tác KOH – Đại diện cho Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz cho biết, trong thời gian tới Ủy ban doanh nhân nữ Innobiz sẽ tổ chức giải golf tại Đà Nẵng, nên rất mong các hội viên thuộc VWEC tham dự.

Cũng để mở màn cho sự giao lưu này, bà Minh chia sẻ, nhân sự kiện lớn của doanh nhân nữ Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 3/2022, VWEC sẽ mời các doanh nhân nữ Hàn Quốc tham dự nếu đoàn sang Việt Nam khớp với thời gian trên và trong trường hợp dịch Covid-19 được kiểm soát tốt.