Thúc đẩy kỹ năng về khí hậu, chuyển đổi xanh cho thanh niên Việt Nam
Thu Hằng
21/04/2026, 19:14
Chương trình Kỹ năng về khí hậu – Hạt giống cho chuyển đổi xanh nhằm trang bị cho những người trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế carbon cao sang nền kinh tế carbon thấp. Việt Nam là một trong 6 quốc gia tham gia chương trình này...
Ngày 21/4, Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết vừa tổ chức Lễ tổng kết dự án đối thoại thanh niên và triển lãm sáng kiến hành động xã hội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn
khổ Chương trình Kỹ năng về khí
hậu – Hạt giống cho chuyển đổi xanh (Climate Skills – Seeds for Transition), một
chương trình toàn cầu của Hội đồng Anh phối hợp cùng Ngân hàng HSBC triển khai.
Chương trình nhằm trang bị cho những người
trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi
từ nền kinh tế carbon cao sang nền kinh tế carbon thấp. Việt Nam là một trong 6 quốc gia tham gia chương
trình, bên cạnh Brazil, Mexico, Ấn Độ, Indonesia và Vương quốc Anh.
Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hợp
tác với Viện Mekong, Đại học Cần Thơ để cùng hỗ trợ thanh niên đồng bằng sông Cửu
Long gieo hạt giống cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững
và bao trùm.
“Các hợp tác đối tác này sẽ tạo ra các cơ hội
quốc tế để thanh niên phát triển kỹ năng thực tiễn, sự tự tin và kinh nghiệm
trong khởi nghiệp bền vững”, bà
Isobel Cecil, Quản lý toàn cầu, Chương trình Kỹ năng về khí hậu, cho biết.
Biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng
đầu của chính phủ Anh và Việt Nam, Hội đồng Anh và các viện nghiên cứu, tổ chức
giáo dục của Việt Nam.
Báo cáo Nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam của Hội đồng
Anh, cùng chuỗi đối thoại
thế hệ trẻ Việt Nam, đã
phân tích các phát hiện của báo cáo, và làm rõ những vấn đề then chốt mà thanh
niên Việt Nam đang quan tâm, bao gồm việc tham gia các hoạt động xã hội, bình đẳng
giới, ứng phó với biến đổi khí hậu, khởi nghiệp, giáo dục và đào tạo kỹ năng.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu
này, đồng hành cùng thanh niên Việt Nam – lực lượng có mong muốn đóng góp tích
cực vào các lĩnh vực đang nổi lên như kinh tế xanh và kinh tế số, Hội đồng Anh đã triển khai
dự án Kỹ năng về khí hậu
– Hạt giống cho chuyển đổi xanh từ năm 2023. Dự án với mục tiêu trang bị cho những người trẻ dễ bị tổn
thương những kỹ năng cần thiết để tham gia và trở thành một phần tích cực của
quá trình chuyển đổi xanh.
Sau 3 năm triển khai (2023–2026), dự án đã
tăng cường năng lực và nguồn lực cho 142 tập huấn viên nòng cốt đến từ 13 tổ chức
địa phương, thông qua
việc nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu và giáo dục kỹ năng thế kỷ 21 dựa
trên bộ công cụ Kỹ năng về khí hậu của Hội đồng Anh.
Từ đó, kiến thức và kĩ năng được
lan tỏa tới hơn 1.600 thanh niên tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời hỗ trợ
triển khai 15 sáng kiến hành động vì xã hội do thanh niên dẫn dắt.
Các sáng kiến tập trung giải quyết
những thách thức cấp thiết liên quan đến biến đổi khí hậu và cân bằng giới như:
xâm nhập mặn và lũ lụt ven biển ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng
sông Cửu Long, quản lý chất thải và ô nhiễm môi trường ở cấp cộng đồng, nâng
cao kỹ năng và cơ hội việc làm trong nền kinh tế xanh, cải thiện nhận thức của
cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, và các giải pháp năng lượng tái tạo quy mô nhỏ cho hộ gia đình
và cộng đồng.
Trong năm 2026, hành trình Kỹ
năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh tiếp tục trao quyền cho thanh
niên đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt chú trọng tới nữ thanh niên, thanh niên
yếu thế và các cộng đồng ít được đại diện.
Thông qua chương trình học bổng đồng
kiến tạo, dự án tập trung nâng cao kỹ năng khởi nghiệp và kỹ năng xanh, góp phần
mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động kinh tế bền vững. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược
giữa các tổ chức của Vương quốc Anh và các tổ chức giáo dục của Việt Nam, triển
khai các dự án hợp tác và duy trì sự gắn kết lâu dài.
Trang bị kỹ năng số cho các nhóm thanh niên yếu thế
07:00, 21/03/2026
Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên
15:30, 26/03/2026
Hà Nội: Thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
Bộ luật Hình sự (sửa đổi): Bổ sung nhiều hành vi phạm tội mới trên không gian mạng
Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với đề xuất bổ sung thêm các hành vi mới như thao túng dữ liệu mạng xã hội để trục lợi; “phát tán deepfake”, “rửa tiền bằng tiền điện tử”...
Bộ Nội vụ bác đề xuất tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng
Đa phần các ý kiến tham gia đề xuất Bộ Nội vụ điều chỉnh mức tăng lương cơ sở cao hơn 2,53 triệu đồng để phù hợp với tình hình, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng, tránh tình trạng tăng lương nhưng vật giá tăng nhanh hơn, song Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên…
Tuần Du lịch Ninh Bình 2026: Khẳng định thương hiệu điểm đến di sản Cố đô
Tuần Du lịch Ninh Bình năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Hành trình di sản qua các thời đại” sẽ diễn ra trong 10 ngày vào cuối tháng 5/2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn văn hóa - du lịch nổi bật của năm. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô giàu giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của Ninh Bình trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.
Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng lương cơ sở lên mức 2,65 – 2,70 triệu đồng/tháng
Mức 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026 là một bước tăng hợp lý về mặt kỹ thuật, nhưng chưa đủ mạnh để bảo đảm đời sống cho đa số người làm khu vực công...
Đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao
Bộ Y tế đề nghị đa dạng hóa nguồn cung thiết bị y tế, giảm phụ thuộc vào thị trường có rủi ro cao; thúc đẩy sử dụng thiết bị y tế sản xuất trong nước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: