Thúc đẩy kỹ năng về khí hậu, chuyển đổi xanh cho thanh niên Việt Nam

Ngày 21/4, Hội đồng Anh tại Việt Nam cho biết vừa tổ chức Lễ tổng kết dự án đối thoại thanh niên và triển lãm sáng kiến hành động xã hội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Kỹ năng về khí hậu – Hạt giống cho chuyển đổi xanh (Climate Skills – Seeds for Transition), một chương trình toàn cầu của Hội đồng Anh phối hợp cùng Ngân hàng HSBC triển khai.

Chương trình nhằm trang bị cho những người trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế carbon cao sang nền kinh tế carbon thấp. Việt Nam là một trong 6 quốc gia tham gia chương trình, bên cạnh Brazil, Mexico, Ấn Độ, Indonesia và Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam, Hội đồng Anh hợp tác với Viện Mekong, Đại học Cần Thơ để cùng hỗ trợ thanh niên đồng bằng sông Cửu Long gieo hạt giống cho quá trình chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững và bao trùm.

“Các hợp tác đối tác này sẽ tạo ra các cơ hội quốc tế để thanh niên phát triển kỹ năng thực tiễn, sự tự tin và kinh nghiệm trong khởi nghiệp bền vững”, bà Isobel Cecil, Quản lý toàn cầu, Chương trình Kỹ năng về khí hậu, cho biết.

Biến đổi khí hậu là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Anh và Việt Nam, Hội đồng Anh và các viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục của Việt Nam.

Báo cáo Nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam của Hội đồng Anh, cùng chuỗi đối thoại thế hệ trẻ Việt Nam, đã phân tích các phát hiện của báo cáo, và làm rõ những vấn đề then chốt mà thanh niên Việt Nam đang quan tâm, bao gồm việc tham gia các hoạt động xã hội, bình đẳng giới, ứng phó với biến đổi khí hậu, khởi nghiệp, giáo dục và đào tạo kỹ năng.

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu này, đồng hành cùng thanh niên Việt Nam – lực lượng có mong muốn đóng góp tích cực vào các lĩnh vực đang nổi lên như kinh tế xanh và kinh tế số, Hội đồng Anh đã triển khai dự án Kỹ năng về khí hậu – Hạt giống cho chuyển đổi xanh từ năm 2023. Dự án với mục tiêu trang bị cho những người trẻ dễ bị tổn thương những kỹ năng cần thiết để tham gia và trở thành một phần tích cực của quá trình chuyển đổi xanh.

Sau 3 năm triển khai (2023–2026), dự án đã tăng cường năng lực và nguồn lực cho 142 tập huấn viên nòng cốt đến từ 13 tổ chức địa phương, thông qua việc nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu và giáo dục kỹ năng thế kỷ 21 dựa trên bộ công cụ Kỹ năng về khí hậu của Hội đồng Anh.

Từ đó, kiến thức và kĩ năng được lan tỏa tới hơn 1.600 thanh niên tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời hỗ trợ triển khai 15 sáng kiến hành động vì xã hội do thanh niên dẫn dắt.

Lễ tổng kết dự án sau 3 năm triển khai.

Các sáng kiến tập trung giải quyết những thách thức cấp thiết liên quan đến biến đổi khí hậu và cân bằng giới như: xâm nhập mặn và lũ lụt ven biển ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, quản lý chất thải và ô nhiễm môi trường ở cấp cộng đồng, nâng cao kỹ năng và cơ hội việc làm trong nền kinh tế xanh, cải thiện nhận thức của cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu, và các giải pháp năng lượng tái tạo quy mô nhỏ cho hộ gia đình và cộng đồng.

Trong năm 2026, hành trình Kỹ năng về khí hậu - Hạt giống cho chuyển đổi xanh tiếp tục trao quyền cho thanh niên đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt chú trọng tới nữ thanh niên, thanh niên yếu thế và các cộng đồng ít được đại diện.

Thông qua chương trình học bổng đồng kiến tạo, dự án tập trung nâng cao kỹ năng khởi nghiệp và kỹ năng xanh, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các hoạt động kinh tế bền vững. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa các tổ chức của Vương quốc Anh và các tổ chức giáo dục của Việt Nam, triển khai các dự án hợp tác và duy trì sự gắn kết lâu dài.