Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...

Ngày 26/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026, nhằm tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho rằng bối cảnh thị trường việc làm hiện nay đang có những thay đổi rất mạnh mẽ, bao gồm cả những tác động tiêu cực song hành cơ hội. Vì thế, hoạt động hướng nghiệp, kết nối việc làm cho sinh viên đã được nhà trường kết nối chặt chẽ với trung tâm dịch vụ việc làm, nhằm tạo kênh thông tin tuyển dụng việc làm hiệu quả giữa sinh viên với các doanh nghiệp.

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết việc tổ chức phiên giao dịch việc làm là cầu nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – đơn vị cung cấp dịch vụ việc làm, góp phần gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, trong đó có Học viện Phụ nữ Việt Nam để triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên thực tập, đào tạo nâng cao kỹ năng, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối việc làm cho sinh viên vào làm việc tại các doanh nghiệp.

Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên hôm nay là cơ hội để sinh viên, người lao động được tiếp cận thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, được tư vấn kết nối việc làm, định hướng các kỹ năng, chính sách pháp luật.

Không chỉ tạo môi trường kết nối các doanh nghiệp, đây còn là dịp để thanh niên, sinh viên được trải nghiệm thực tế, từ đó trau dồi, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động.

Sinh viên tham gia phiên giao dịch việc làm ngày 26/3. Ảnh: T.H.

36 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.866 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Ngoài ra còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin…

Một số doanh nghiệp, nhãn hàng tham gia tuyển dụng nhiều chỉ tiêu như: Công ty Cổ phần A25 Hotel; Công ty TNHH Phát triển và Viễn thông Sao Việt, Công ty Luật TNHH Đại Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị Big C Thăng Long, Công ty TNHH Jollibee Việt Nam...Các chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng ở nhiều ngành nghề: Kinh doanh – marketing, nhà hàng – khách sạn, nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán, công nghệ thông tin…

Mức thu nhập tùy thuộc vị trí việc làm, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc, từ 7 – 10 triệu đồng/tháng; 10 – 15 triệu đồng; trên 15 triệu đồng.

Các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống; sinh viên có thể lựa chọn được công việc làm thêm và cơ hội thực tập để tích luỹ kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp sau khi ra trường.

Tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm, bà Lê Thị Kim Thoa, Bộ phận tuyển dụng của Công ty TNHH Phát triển và Viễn thông Sao Việt, cho biết đơn vị đang cần tuyển nhiều vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng cho đối tác Tập đoàn Viettel. Các chỉ tiêu không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, song cần có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt, thái độ nghiêm túc. Ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

Ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm còn có 100 chỉ tiêu học bổng Chương trình “Du học đại học và cao học hệ tiếng Anh tại Hàn Quốc" năm học 2025 – 2026..., sẽ mang lại thêm những lựa chọn cho các bạn sinh viên.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thông qua phiên giao dịch việc làm, góp phần tạo môi trường để các doanh nghiệp tiếp cận, tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng, qua đó góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.