Hà Nội: Giới thiệu gần 2.000 cơ hội việc làm cho thanh niên
Thu Hằng
26/03/2026, 15:30
Phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026 diễn ra ngày 26/3 kết nối trực tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 cơ hội việc làm...
Ngày 26/3, Trung tâm Dịch vụ
việc làm Hà Nội phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức Phiên giao dịch
việc làm chuyên đề Tháng Thanh niên năm 2026, nhằm tạo điều kiện kết nối trực
tiếp giữa sinh viên, thanh niên, người lao động với các doanh nghiệp, đơn vị
tuyển dụng.
PGS.TS Trần Quang Tiến, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho rằng bối cảnh thị trường việc làm
hiện nay đang có những thay đổi rất mạnh mẽ, bao gồm cả những tác động tiêu cực
song hành cơ hội. Vì thế, hoạt động hướng nghiệp, kết nối việc làm cho sinh viên
đã được nhà trường kết nối chặt chẽ với trung tâm dịch vụ việc làm, nhằm tạo kênh
thông tin tuyển dụng việc làm hiệu quả giữa sinh viên với các doanh nghiệp.
Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm
Hà Nội, cho biết việc tổ chức phiên giao dịch việc làm là cầu nối giữa nhà
trường – doanh nghiệp – đơn vị cung cấp dịch vụ việc làm, góp phần gắn đào tạo
với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.
Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
đã phối hợp với các cơ sở đào tạo, trong đó có Học viện Phụ nữ Việt Nam để triển
khai các chương trình hỗ trợ sinh viên thực tập, đào tạo nâng cao kỹ năng, tổ
chức các phiên giao dịch việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, kết
nối việc làm cho sinh viên vào làm việc tại các doanh nghiệp.
Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề Tháng
Thanh niên hôm nay là cơ hội để sinh viên, người lao động được tiếp cận thông
tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, được tư vấn kết nối việc làm, định
hướng các kỹ năng, chính sách pháp luật.
Không chỉ tạo môi trường kết nối các doanh nghiệp, đây
còn là dịp để thanh niên, sinh viên được trải nghiệm thực tế, từ đó trau dồi, trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng
cần thiết trước khi tham gia thị trường lao động.
36 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng 1.866 chỉ
tiêu tại phiên giao dịch việc làm, chủ yếuhoạt động trong lĩnh
vực thương
mại - dịch vụ. Ngoài ra còn các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực khác như: Sản xuất, nhà hàng - khách sạn,
công nghệ thông tin…
Một số doanh nghiệp, nhãn hàng tham
gia tuyển dụng nhiều chỉ tiêu như: Công ty Cổ phần A25
Hotel; Công ty TNHH Phát triển và Viễn thông Sao Việt, Công
ty Luật TNHH Đại Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế và Dịch vụ Siêu thị
Big C Thăng Long, Công ty TNHH Jollibee Việt Nam...Các chỉ
tiêu tuyển dụng đa dạng ở nhiều ngành nghề: Kinh doanh – marketing, nhà hàng –
khách sạn, nhân viên chăm sóc khách hàng, kế toán, công
nghệ thông tin…
Mức thu nhập tùy thuộc vị trí việc làm, kỹ năng,
kinh nghiệm làm việc, từ 7 – 10 triệu đồng/tháng; 10 – 15 triệu đồng; trên 15 triệu
đồng.
Các chỉ tiêu có chất lượng cùng quyền lợi và mức
thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống; sinh viên có thể
lựa chọn được công việc làm thêm và cơ hội thực tập để tích luỹ kinh nghiệm,
đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp sau khi ra trường.
Tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm, bà
Lê Thị Kim Thoa, Bộ phận tuyển dụng của Công ty TNHH Phát triển và
Viễn thông Sao Việt, cho biết đơn vị đang cần tuyển nhiều vị trí nhân
viên chăm sóc khách hàng cho đối tác Tập đoàn Viettel. Các chỉ tiêu không đòi hỏi
nhiều kinh nghiệm, song cần có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề tốt,
thái độ nghiêm túc. Ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ
khách hàng là một lợi thế.
Ngoài các chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm còn có 100 chỉ tiêu học bổng Chương trình “Du
học đại học và cao học hệ tiếng Anh tại Hàn Quốc" năm học 2025 – 2026..., sẽ mang
lại thêm những lựa chọn cho các bạn sinh viên.
Theo
đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thông qua phiên giao dịch việc làm,
góp phần tạo môi trường để các doanh nghiệp tiếp cận, tuyển dụng nguồn nhân lực
trẻ, chất lượng, qua đó góp phần hỗ trợ giải quyết việc làm cho sinh viên sau
tốt nghiệp.
Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động
Thay đổi quan trọng về điều kiện hưởng chế độ ốm đau của người lao động
Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, chế độ ốm đau được quy định chi tiết và linh hoạt hơn, đặc biệt giải quyết vướng mắc về việc nghỉ không trọn ngày; hay điều chỉnh chế độ ốm đau dài ngày nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động...
Lần đầu tiên có quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu
Trong bối cảnh thiếu giáo viên cục bộ và khó thu hút nhân lực chất lượng cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự thảo Thông tư về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm và nâng cao chất lượng giáo dục...
Tiếp tay cho ổ nhóm lừa đảo tại Campuchia, 4 bị cáo lĩnh án 13-15 năm tù
Mở tài khoản ngân hàng, cung cấp OTP và xác thực sinh trắc học để "phục vụ công việc" tại Campuchia, nhóm bị cáo ở Hải Phòng đã trở thành mắt xích tiếp tay cho đường dây lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng, chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng của 23 bị hại...
"Kinh tế bạc" là một giải pháp chiến lược để Việt nam phát triển
Trong bối cảnh Việt Nam già hóa dân số nhanh, "kinh tế bạc" được nhìn nhận không chỉ là dư địa tăng trưởng mới mà còn liên quan trực tiếp đến an ninh y tế, an ninh tài chính và an ninh xã hội. Nhiều chuyên gia cho rằng cần sớm hoàn thiện thể chế, phát triển hệ sinh thái dịch vụ và phát huy người cao tuổi như một nguồn lực quốc gia...
Hà Nội: Xét xử vụ lừa đảo góp vốn đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt tiền tỷ
Bị cáo đưa ra thông tin có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lợi nhuận cao để rủ nạn nhân cùng tham gia góp vốn; song thực chất là cách thức để chiếm đoạt tiền tinh vi.
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
