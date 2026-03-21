Trang bị kỹ năng số cho các nhóm thanh niên yếu thế
Nhật Dương
21/03/2026, 07:00
Dự án "Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho tương lai" với mục tiêu phát triển các kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm thích nghi với các yêu cầu cần thiết để phát triển sự nghiệp...
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và
hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho tương lai” (Skills for Future – S4F) đã tổ chức tổng kết năm thứ nhất với nhiều kết quả khả
quan.
Dự án thuộc Chương trình Kết nối
Thanh niên (Youth Connect) của Hội đồng Anh, được triển khai trong giai đoạn
2025–2028 tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án là mong muốn trao quyền cho nữ thanh
niên có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật, giúp họ
phát triển các kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm
thích nghi với các yêu cầu cần thiết của thế kỷ 21, hướng tới sự nghiệp thành
công trong tương lai.
Trong năm đầu tiên (từ tháng
4/2025 đến tháng 3/2026), dự án triển khai thí điểm tại Hà Nội và Nghệ An, với
sự phối hợp của tổ chức Create Adapt (Vương quốc Anh) và Nghị Lực Sống (Việt
Nam).
Trong giai đoạn này, dự án đã hỗ trợ đào tạo cho 123 học
viên thuộc các nhóm mục tiêu, trong đó 58% người tham gia là nữ; 64% người khuyết
tật; 88% hộ thu nhập thấp.
Tổ chức 4 lớp tập huấn đội ngũ nòng cốt
và tập huấn lan tỏa. Phát
triển bộ công cụ tập huấn có khả năng nhân rộng cho các địa phương khác. Đồng thời, tạo cơ hội học tập
thông qua trải nghiệm với 1 học bổng đi thực tập nghề, 1 học bổng kỹ năng số
nâng cao, 1 sáng kiến tập huấn lan tỏa và 3 sáng kiến hành động vì xã hội.
Bà Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám
đốc Công ty cổ phần Nghị Lực Sống - doanh nghiệp xã hội, cho biết năm đầu tiên của dự án đã ghi nhận những thay đổi rõ rệt trong sự
tự tin và khát vọng của học viên, phản ánh hiệu quả của phương pháp tiếp cận
sáng tạo kết hợp chuyên môn của các chuyên gia Vương quốc Anh và Việt Nam.
Thông qua các hoạt động phát triển
kỹ năng số, đào tạo kỹ năng cốt lõi về bình đẳng, sự thấu cảm và định hướng
tương lai, cũng như các cơ hội học tập trải nghiệm từ dự án, các bạn trẻ – đặc
biệt là nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn và thanh niên khuyết
tật đã dần xây dựng được khả năng chống chịu và sự chủ động trong việc định
hình con đường tương lai của mình.
Dự án cũng đồng thời mở ra cơ hội
tiếp cận nguồn quỹ, trung tâm ươm tạo và các sự kiện kết nối nhằm hỗ trợ các
sáng kiến khởi nghiệp.
Ông James Shipton, Giám đốc Quốc
gia, Hội đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh, khi được trang bị đúng kỹ năng và được kết nối với những mạng
lưới phù hợp, mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành tác nhân tạo nên thay đổi tích cực
cho cộng đồng.
Sự hợp tác bền chặt giữa các đối
tác chính là nền tảng để tạo ra tác động xã hội lâu dài, và những kết quả của
năm đầu tiên đang mở đường cho những sáng kiến mới giúp thanh niên phát triển kỹ
năng, kết nối cơ hội và đóng góp thiết thực cho xã hội.
Tại sự kiện tổng kết hành trình 1 năm diễn ra ngày 20/3 còn
đánh dấu việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng Anh và Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam nhằm phối hợp triển khai dự án “Tăng cường khả năng chống chịu
và hòa nhập cho thanh niên - Kỹ năng cho tương lai” giai đoạn 2026–2028.
Đồng thời, ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động
xã hội thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Việc thành lập câu lạc bộ này được kỳ
vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn các mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong
cộng đồng doanh nhân trẻ. Qua đó,
góp phần mở rộng cơ hội khởi nghiệp, nâng cao năng lực kinh tế và thúc đẩy
sự hòa nhập của các nhóm thanh niên yếu thế trong xã hội.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
