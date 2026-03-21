Trang bị kỹ năng số cho các nhóm thanh niên yếu thế

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên – Kỹ năng cho tương lai” (Skills for Future – S4F) đã tổ chức tổng kết năm thứ nhất với nhiều kết quả khả quan.

Dự án thuộc Chương trình Kết nối Thanh niên (Youth Connect) của Hội đồng Anh, được triển khai trong giai đoạn 2025–2028 tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án là mong muốn trao quyền cho nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật, giúp họ phát triển các kỹ năng số, kỹ năng nòng cốt và kiến thức cơ bản về khí hậu nhằm thích nghi với các yêu cầu cần thiết của thế kỷ 21, hướng tới sự nghiệp thành công trong tương lai.

Trong năm đầu tiên (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026), dự án triển khai thí điểm tại Hà Nội và Nghệ An, với sự phối hợp của tổ chức Create Adapt (Vương quốc Anh) và Nghị Lực Sống (Việt Nam).

Trong giai đoạn này, dự án đã hỗ trợ đào tạo cho 123 học viên thuộc các nhóm mục tiêu, trong đó 58% người tham gia là nữ; 64% người khuyết tật; 88% hộ thu nhập thấp.

Tổ chức 4 lớp tập huấn đội ngũ nòng cốt và tập huấn lan tỏa. Phát triển bộ công cụ tập huấn có khả năng nhân rộng cho các địa phương khác. Đồng thời, tạo cơ hội học tập thông qua trải nghiệm với 1 học bổng đi thực tập nghề, 1 học bổng kỹ năng số nâng cao, 1 sáng kiến tập huấn lan tỏa và 3 sáng kiến hành động vì xã hội.

Bà Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nghị Lực Sống - doanh nghiệp xã hội, cho biết năm đầu tiên của dự án đã ghi nhận những thay đổi rõ rệt trong sự tự tin và khát vọng của học viên, phản ánh hiệu quả của phương pháp tiếp cận sáng tạo kết hợp chuyên môn của các chuyên gia Vương quốc Anh và Việt Nam.

Thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng số, đào tạo kỹ năng cốt lõi về bình đẳng, sự thấu cảm và định hướng tương lai, cũng như các cơ hội học tập trải nghiệm từ dự án, các bạn trẻ – đặc biệt là nữ thanh niên có hoàn cảnh kinh tế – xã hội khó khăn và thanh niên khuyết tật đã dần xây dựng được khả năng chống chịu và sự chủ động trong việc định hình con đường tương lai của mình.

Dự án cũng đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nguồn quỹ, trung tâm ươm tạo và các sự kiện kết nối nhằm hỗ trợ các sáng kiến khởi nghiệp.

Ông James Shipton, Giám đốc Quốc gia, Hội đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh, khi được trang bị đúng kỹ năng và được kết nối với những mạng lưới phù hợp, mỗi bạn trẻ đều có thể trở thành tác nhân tạo nên thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Sự hợp tác bền chặt giữa các đối tác chính là nền tảng để tạo ra tác động xã hội lâu dài, và những kết quả của năm đầu tiên đang mở đường cho những sáng kiến mới giúp thanh niên phát triển kỹ năng, kết nối cơ hội và đóng góp thiết thực cho xã hội.

Tại sự kiện tổng kết hành trình 1 năm diễn ra ngày 20/3 còn đánh dấu việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng Anh và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm phối hợp triển khai dự án “Tăng cường khả năng chống chịu và hòa nhập cho thanh niên - Kỹ năng cho tương lai” giai đoạn 2026–2028.

Đồng thời, ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ tạo tác động xã hội thuộc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Việc thành lập câu lạc bộ này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn các mô hình doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong cộng đồng doanh nhân trẻ. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội khởi nghiệp, nâng cao năng lực kinh tế và thúc đẩy sự hòa nhập của các nhóm thanh niên yếu thế trong xã hội.