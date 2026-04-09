Hà Nội: Thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh
Thu Hằng
09/04/2026, 15:22
Việc tăng cường năng lực cho các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội nhằm thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh...
Nhằm tăng cường năng lực cho các
tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thúc đẩy năng suất và việc làm thỏa
đáng thông qua chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
phối hợp với Cục Phát
triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính tổ chức khóa đào tạo diễn ra từ ngày 9 –10/4 tại Hà Nội.
Đây là khóa đào tạo thứ hai trong
chuỗi 5 khóa đào tạo dành cho các tổ chức và doanh nghiệp tại các tỉnh khu vực
phía Bắc. Chương trình là sáng kiến của ILO được đồng tài trợ bởi Tổng
cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Chính phủ Na Uy.
Khóa đào tạo quy tụ hàng trăm cán
bộ, chuyên gia, tư vấn viên trong lĩnh vực năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi
xanh cùng đại diện các tổ chức hiệp hội, và doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất.
Các nội dung đào tạo bao quát
toàn diện từ lý luận đến thực tiễn, bao gồm: mối liên kết giữa năng suất – chuyển
đổi số – chuyển đổi xanh – điều kiện làm việc; vai trò của đánh giá nhu cầu
trong thiết kế chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; giới thiệu các bộ công cụ đánh giá.
Nội dung đào tạo còn bàn thảo đến xu hướng
thị trường và yêu cầu mới trong tăng trưởng xanh và phát triển bền vững: tiếp cận
từ yêu cầu pháp lý, chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế; các giải pháp chuyển đổi
xanh trọng tâm và khả thi giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên liệu, giảm hao hụt;
tăng hiệu quả sử dụng năng lượng; quản lý chất thải, sản xuất sạch hơn; cách thức
huy động các nguồn lực (tài chính, con người, công nghệ,…); thách thức trong
thiết lập mạng lưới doanh nghiệp địa phương…
Bên cạnh việc trang bị kiến thức,
công cụ và kinh nghiệm thực tiễn, khóa đào tạo còn là không gian kết nối hiệu
quả giữa các đơn vị hỗ trợ, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp – thúc đẩy sự
hợp tác cần thiết để triển khai những thay đổi thực chất và bền vững.
Giám đốc Quốc gia ILO tại Việt
Nam, bà Sinwon Park, cho biết điều quan trọng là quá trình chuyển đổi phải lấy con
người làm trung tâm.
“Công
nghệ và các phương thức sản xuất xanh hơn không nên được coi là mục tiêu tự
thân. Chúng phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời cải
thiện điều kiện làm việc, an toàn và vệ sinh lao động, hợp tác tại nơi làm việc,
cũng như cơ hội phát triển cho cả người lao động và người quản lý”, bà Sinwon Park nhấn mạnh.
Đây cũng chính là logic của
phương pháp tiếp cận Hệ sinh thái Năng suất vì việc làm thỏa đáng của ILO, kết
nối cải thiện năng suất với điều kiện làm việc tốt hơn và phát triển doanh nghiệp
có trách nhiệm.
Ông Nguyễn Xuân Thọ, Phó Cục trưởng
Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cũng thông tin thêm, Việt Nam là quốc
gia với hơn 1 triệu doanh nghiệp và 5,2 triệu hộ kinh doanh, cá nhân
kinh doanh đang hoạt động, trong đó 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa – lực lượng nòng
cốt của nền kinh tế quốc gia. Đây
cũng là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
Do đó Đảng, Nhà nước đã ban hành
những chính sách quan trọng như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển
khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW;
Nghị quyết số 198/2025/QH15. Trong đó, các cá nhân, cán bộ trong các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp
cùng các chuyên gia, tư vấn viên trong lĩnh vực năng suất, chuyển đổi số, chuyển
đổi xanh, đóng vai trò then chốt và không thể thay thế.
Đồng thời, là cầu nối quan trọng giữa
chính sách nhà nước với thực tiễn doanh nghiệp, là người thiết kế, triển khai
và quản lý các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn và định hướng
địa phương giúp các doanh nghiệp vượt qua thách thức, hội nhập sâu hơn vào chuỗi
giá trị toàn cầu.
Từ kinh nghiệm của Na Uy, bà Mette Møglestue,
Phó Đại sứ Na Uy tại Việt Nam nhấn
mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên ngành và liên tổ chức. Bà cho rằng khóa đào tạo đã quy tụ đúng
hệ sinh thái cần thiết để tạo nên những bước tiến thực chất – bao gồm các cơ
quan nhà nước, đội ngũ chuyên gia, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh
nghiệp cùng học hỏi và chia sẻ lẫn nhau.
Chính sự hợp tác chặt chẽ này là
yếu tố then chốt để mở rộng quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh một cách
hiệu quả, đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
