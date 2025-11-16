Thúc đẩy tiêu dùng xanh, phát triển bền vững

Trong hai ngày 15 và 16/11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, Cục Biến đổi Khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), báo Tuổi Trẻ cùng Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) và các đơn vị đồng hành đã tổ chức Ngày hội Việt Nam Xanh 2025…

Ngày hội gồm các không gian trưng bày mô hình, sản phẩm tái chế và tạo cầu nối giúp doanh nghiệp chia sẻ hành trình phát triển xanh đến với công chúng, lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm với môi trường và tiêu dùng bền vững.

TS. Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 không chỉ là một sự kiện truyền thông, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường và phát triển bền vững đến cộng đồng.

Theo ông Quang, tại COP26, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Để hiện thực hóa cam kết này, Chính phủ đã ban hành đề án triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó chuyển đổi năng lượng và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả là trọng tâm, hướng tới nền kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cũng đánh giá tinh thần và nhận thức của giới trẻ Việt Nam trong xu hướng tiêu dùng xanh và hành động bảo vệ môi trường, đang góp phần quan trọng trong hành trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2050.

Dự án Việt Nam Xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và PRO Việt Nam triển khai, là sáng kiến truyền thông mang tính cộng đồng, kết nối các nguồn lực để lan tỏa tinh thần sống xanh và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, để thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh, nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 đã mang đến nhiều không gian trải nghiệm, trưng bày sản phẩm xanh.

Tại ngày hội, người dân tham gia tìm hiểu hơn 40 gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ xanh từ các đơn vị, doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh; cùng nhiều hoạt động trải nghiệm sản phẩm xanh, đổi rác tái chế nhận quà, trò chơi tìm hiểu về sản phẩm xanh…

Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra tọa đàm chuyên đề “Tiêu dùng xanh - phát triển bền vững”. Các chuyên gia đã cung cấp những kiến thức, giải pháp bổ ích để thúc đẩy tiêu dùng xanh và khuyến khích các mô hình sản xuất bền vững.

Thông qua ngày hội, ban tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các sáng kiến xanh, tạo điều kiện nhân rộng các sáng kiến, mô hình xanh; các doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất xanh; người dân cùng thực hành phân loại rác, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên tiêu dùng xanh và thế hệ trẻ hãy là lực lượng tiên phong trong thay đổi thói quen và lan tỏa lối sống xanh.