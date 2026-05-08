Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt mục tiêu 74,2 tỷ USD
Chu Khôi
08/05/2026, 16:54
Ngày 8/5/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, giữ vững đà tăng trưởng và phấn đấu hoàn thành mục tiêu kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt trên 74,2 tỷ USD trong năm 2026.
Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp
với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên đoàn Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các địa phương, hiệp hội ngành hàng phối
hợp tổ chức.
NHIỀU NGÀNH HÀNG CHỦ LỰC TIẾP TỤC DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG
Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi
trường Võ Văn Hưng cho biết xuất khẩu nông lâm thủy sản trong quý 1 và tháng
4/2026 tiếp tục tăng trưởng khả quan ở nhiều ngành hàng chủ lực. Trong đó, rau
quả đạt gần 2,06 tỷ USD, thủy sản khoảng 3,7 tỷ USD, hồ tiêu và gia vị khoảng
760 triệu USD. Nhiều mặt hàng ghi nhận tăng trưởng cả về sản lượng lẫn giá trị
xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiều nhiệm vụ trọng
tâm trong thời gian tới. Trong đó, ưu tiên tăng cường dự báo thị trường, theo
dõi sát biến động thương mại quốc tế, thiên tai và biến đổi khí hậu để kịp thời
tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng
và ùn ứ nông sản.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn
trong sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu; đồng thời đề xuất giải pháp
tháo gỡ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường.
Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), cho biết xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2026
đạt khoảng 3,7 tỷ USD, tăng gần 15% so với cùng kỳ. Ngành thủy sản
đang phục hồi rõ nét sau giai đoạn khó khăn của thị trường thế giới và hoàn toàn
có thể hướng tới mục tiêu trên 12 tỷ USD trong năm nay nếu tiếp tục được hỗ trợ
về tín dụng, logistics và mở rộng thị trường.
Trong lĩnh vực rau quả, ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Chủ tịch
Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) nhận định ngành hàng này đang có nhiều
tín hiệu tích cực khi kim ngạch xuất khẩu đạt gần 2,06 tỷ USD trong 4 tháng đầu
năm. Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng cần tiếp tục mở rộng vùng trồng đạt
chuẩn, nâng cao năng lực bảo quản sau thu hoạch và tăng cường truy xuất nguồn gốc.
Đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, cho biết
xuất khẩu hồ tiêu và gia vị đạt khoảng 760 triệu USD, trong đó riêng hồ tiêu đạt
khoảng 625 triệu USD, tăng mạnh tại các thị trường Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Đối với ngành cà phê, đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao
Việt Nam (VICOFA), cho rằng giá cà phê thế giới biến động mạnh đang gây áp lực lớn
cho doanh nghiệp và người trồng cà phê. Hiệp hội kiến nghị có giải pháp hỗ trợ
tín dụng, ổn định nguồn nguyên liệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Trong khi đó, ngành gỗ và lâm sản tiếp tục đối mặt với
nhiều sức ép do chi phí đầu vào tăng cao, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng
khắt khe và áp lực chuyển đổi xanh từ các thị trường nhập khẩu lớn. Đại diện Hiệp
hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam kiến nghị cần có cơ chế tín dụng ưu đãi, hỗ trợ
doanh nghiệp chuyển đổi xanh và phát triển vùng nguyên liệu trong nước.
GỠ KHÓ TÍN DỤNG, LOGISTICS ĐỂ THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU
Ông Bạch Khánh Nhựt - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt
Nam (VINACAS), cho biết ngành điều trong quý 1/2026 vẫn duy trì tăng trưởng với
gần 140 nghìn tấn nhân điều xuất khẩu, đạt hơn 953 triệu USD. Tuy nhiên, ngành
đang chịu tác động mạnh từ biến động địa chính trị, đặc biệt là chiến sự Trung
Đông khiến hoạt động xuất khẩu sang khu vực này suy giảm nghiêm trọng.
Theo ông Nhựt, ngành điều đang gặp nhiều khó khăn như chi
phí logistics tăng cao, rủi ro vận tải qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, áp lực tín dụng và
các yêu cầu ngày càng khắt khe về môi trường, truy xuất nguồn gốc. VINACAS kiến
nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, logistics, xúc tiến thương mại,
chuyển đổi số trong kiểm dịch và thúc đẩy phát triển bền vững vùng nguyên liệu
trong nước.
Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho rằng dù Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với
hơn 8 triệu tấn trong năm 2025, nhưng thu nhập của người trồng lúa vẫn còn thấp.
Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt khoảng 3,33 triệu tấn nhưng giá
xuất khẩu giảm mạnh do tác động tâm lý thị trường và việc doanh nghiệp bán ra ồ
ạt khi xuất hiện thông tin Philippines giảm nhập khẩu.
Hiệp hội ngành hàng lúa gạo Việt Nam cũng cảnh báo nguy
cơ “siêu” El Nino có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất lúa tại Đồng bằng
sông Cửu Long trong thời gian tới. Việc triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng
cao, giảm phát thải được xem là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao khả năng
thích ứng và giữ vững năng lực cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị rà soát, hoàn thiện
cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính; thúc đẩy chuyển đổi
số trong quản lý và thương mại nông sản.
Một nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm là chính
sách tín dụng. Hội nghị đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín
dụng triển khai hiệu quả các chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp,
tạo điều kiện để người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận vốn cho sản xuất,
thu mua, chế biến và xuất khẩu. Đồng thời nghiên cứu giải pháp giảm lãi suất
phù hợp, ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông
lâm thủy sản trong giai đoạn cao điểm thu hoạch hoặc khi thị trường gặp khó
khăn.
Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến
thương mại, tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường cho các sản phẩm chủ
lực và phát huy vai trò của hệ thống thương vụ, tham tán thương mại, tham tán
nông nghiệp trong việc kết nối thị trường, cung cấp thông tin và cảnh báo sớm rủi
ro.
