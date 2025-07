Thúc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án 7.410 tỷ đồng

Ngày 31/8/2025, Bộ Công Thương tổ chức họp trực tuyến với UBND các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ để xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng phạm vi hành lang tuyến của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư; giao cho Ban Quản lý dự án Điện 1 làm đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng; quy mô 468 vị trí móng cột, 202 khoảng néo.

Dự án đi qua các tỉnh Phú Thọ và Lào Cai (mới) với chiều dài toàn tuyến 229,5 km. Trong đó, chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Lào Cai 139,66 km; chiều dài tuyến thuộc phạm vi tỉnh Phú Thọ 89,84 km. Dự án đi qua 31 xã của 2 tỉnh, trong đó 13 xã thuộc tỉnh Lào Cai và 18 xã thuộc tỉnh Phú Thọ.

Đến nay, phạm vi móng cột đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 468/468 vị trí móng cột. Ngoài ra, về tiến độ cung cấp cột thép, đã hoàn thành cung cấp đến công trường 449/468 vị trí cột hoàn chỉnh (95,94%); 19 vị trí cột còn lại đã cấp phần thân dưới, đang cung cấp tiếp phần trên cao, dự kiến hoàn thành không muộn hơn ngày 1/8/2025.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành việc dựng cột trước ngày 10/8/2025; kéo rải dây dẫn trước ngày 15/8/2025; nghiệm thu, đóng điện công trình trước ngày 19/8/2025 theo đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ và Lào Cai đều cam kết sẽ hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công đúng tiến độ, bảo đảm đường dây được đóng điện đúng ngày 19/8/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư để tiến hành thi công. Các xã cũng đang hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định, đến giờ phút này, khối lượng công việc của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cơ bản đã được hoàn thành. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, triển khai trong bối cảnh sáp nhập các bộ, ngành; tổ chức lại bộ máy địa phương theo theo mô hình hai cấp nhưng các bộ, ngành, địa phương liên quan đã nỗ lực để đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị các địa phương xem xét, xử lý nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc còn lại để công trình có thể đóng điện vào ngày 19/8/2025.

Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Vừa hỗ trợ quá trình thi công, vừa đảm bảo an toàn, bảo vệ công trình trong trường hợp cần thiết, nhất là tại các vị trí thi công then chốt.