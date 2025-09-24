ThuDuc House công bố thắng kiện cơ quan thuế

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trường Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - ThuDuc House (mã TDH-HOSE) thông báo kết quả phiên tòa phúc thẩm ngày 23/9/2025 xét xử vụ án hành chính “Khiếu kiện quyết định hành chính” giữa TDH và Cục Thuế TP HCM (nay là Cục Thuế Khu vực II).

Cụ thể: tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo của Chi cục thuế Khu vực II và Chi cục trường Chi cục thuế Khu vực II; giữ nguyên bản án sơ thẩm số 133/2025/HCST ngày 24/4/2025.

Theo đó, hủy các quyết định hành chính của Chi cục thuế Khu vực II liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng gần 366 tỷ đồng và số tiền lãi chậm nộp 74,72 tỷ (tính đến ngày 25/12/2020).

Đồng thời, hủy các quyết định phái sinh từ các quyết định hành chính trên bao gồm quyết định ngừng sử dụng hóa đơn; dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, cả bản án phúc thẩm và bản án sơ thầm của Hội đồng xét xử vụ án “Khiếu kiện quyết định hành chính” đều đã khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của ThuDuc House là không chịu trách nhiệm liên quan đến số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng và số tiền lãi chậm nộp trên.

Đại diện ThuDuc House cho rằng phán quyết này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, mà còn thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng, góp phần tháo gỡ những rào cản hành chính vốn đã gây nhiều khó khăn trong quá khứ.

TDH cũng nhấn mạnh, “Phán quyết của Tòa án giúp chúng tôi tháo gỡ vướng mắc kéo dài, đồng thời tạo động lực để ThuDuc House từng bước phục hồi, phát triển ổn định trong thời gian tới”.

Được biết, HOSE đã có quyết định về việc chuyển cổ phiếu TDH từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 8/9/2025.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 18,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 và điểm b khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 18/4/2025 của HĐTV Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Trước đó, cổ phiếu TDH bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 9/4/2025 là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất (2023 và 2024) của Thuduc House là số âm (-62,753 tỷ đồng và -304,703 tỷ đồng).

Theo TDH công bố, lợi nhuận sau thuế bán niên 2025 trên báo cáo tài chính riêng là âm gần 28 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 18 tỷ), còn trên báo cáo tài chính bán niên 2025 hợp nhất lỗ hơn 33,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi hơn 18,9 tỷ đồng).

Năm 2025, TDH lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt hơn 139,3 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 61,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã đạt được 18,5% kế hoạch doanh thu và 30,9% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025 tăng, chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do: Một là, khoản thu nhập từ việc thu hồi được khoản thi hành án trong vụ án Trần Hoàn Tiên và đồng phạm số tiền là 18 tỷ đồng.

Hai là, công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc sắp xếp lại công nợ phải trả trên 10 năm.

Và cuối cùng là chi phí quản lý doanh nghiệp giảm trong kỳ (17,5 tỷ đồng trên báo cáo riêng và hơn 21 tỷ đồng trên báo cáo hợp nhất) là kết quả của chiến lược tái cấu trúc hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và cắt giảm các chi phí không cần thiết.

Ngoài ra, công ty cũng không trích lập các khoản dự phòng, phản ánh tình hình tài chính cải thiện tích cực hơn so với các kỳ trước.

Chốt phiên ngày 24/9, giá cổ phiếu TDH tăng 6,89% lên 5.120 đồng/cổ phiếu, mức giá cao nhất trong 1 năm qua.