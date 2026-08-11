Thuế TP.HCM mở rộng ứng dụng AI, ACB tăng thêm giải pháp số đồng hành cùng hộ kinh doanh

Tại Lễ Công bố triển khai Tổng đài ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thông tin thuế qua nền tảng thanh toán số ngày 08/08/2026, Thuế TP.HCM chính thức giới thiệu giải pháp mới, hướng đến giúp người nộp thuế tiếp nhận thông tin kịp thời, theo dõi nghĩa vụ và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế thuận tiện hơn.
Với Tổng đài AI, hệ thống có thể tự động thực hiện hàng nghìn cuộc gọi mỗi ngày, thông tin số tiền còn nợ và thời hạn hoàn thành nghĩa vụ thuế. Khi có thắc mắc, người nộp thuế được cung cấp thông tin về căn cứ tính thuế và hướng dẫn nộp thuế trực tuyến qua các liên kết tích hợp trên điện thoại. Hệ thống cũng hỗ trợ cảnh báo sớm các trường hợp liên quan đến tạm hoãn xuất cảnh, giúp người nộp thuế chủ động kiểm tra và hoàn tất nghĩa vụ trước khi ảnh hưởng đến lịch trình. Các cuộc gọi, thông báo được định danh thương hiệu Thuế TP.HCM, giúp nhận diện nguồn thông tin chính thống và tăng thêm lớp bảo vệ trước các thủ đoạn giả mạo, mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo trên không gian mạng.
Tại sự kiện, các đại biểu được trực tiếp nghe AI thực hiện cuộc gọi thử, theo dõi cách hệ thống tiếp nhận và xử lý các tình huống phản hồi, đồng thời kết nối trực tuyến với các điểm cầu Thuế Cơ sở để cùng trải nghiệm.
Trong khuôn khổ chương trình, Thuế TP.HCM đồng thời ký kết các văn bản ghi nhớ hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số. ACB là một trong những đơn vị tham gia ký kết, qua đó tiếp tục phối hợp đưa các giải pháp tài chính và công nghệ đến gần hơn với người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh, hướng đến kết nối thuận tiện hơn giữa thực hiện nghĩa vụ thuế, thanh toán và quản lý dòng tiền trong hoạt động hằng ngày.
Việc mở rộng ứng dụng AI được kỳ vọng giúp người nộp thuế có thêm những điểm chạm hỗ trợ nhanh chóng, từ chủ động tiếp nhận thông tin đến tra cứu và xử lý các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế.
Đến cuối quý 2/2026, hệ sinh thái của ACB đã phục vụ khoảng 1,3 triệu khách hàng kinh doanh, trong đó nhóm hộ kinh doanh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh và ngày càng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hệ sinh thái.
Một trong những cập nhật gần đây là khả năng mở tài khoản Hộ kinh doanh online qua ACB ONE, giúp chủ hộ thực hiện thủ tục mà không cần đến quầy. ACB cũng triển khai các ưu đãi gắn với nhu cầu sử dụng thực tế. Khách hàng Hộ kinh doanh lần đầu kết nối, thanh toán eTax thành công và đáp ứng điều kiện chương trình có cơ hội nhận tổng ưu đãi lên đến 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, khi khách hàng duy trì số dư bình quân CASA và thỏa các điều kiện sẽ có cơ hội nhận iPhone 17 Promax, 01 chỉ vàng 9999, voucher trị giá 2 triệu đồng.
Các giải pháp này nằm trong hệ sinh thái rộng hơn mà ACB đã xây dựng cho hộ kinh doanh, từ SmartPOS, SoftPOS, QR, phần mềm bán hàng đến chữ ký số, hóa đơn điện tử và các giải pháp tín dụng. Trước đó, ngân hàng triển khai gói hỗ trợ trị giá 30 triệu đồng kết hợp công cụ số hóa, đào tạo và quảng bá; cùng gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với mức giảm thêm 1% lãi suất vay. ACB cũng phối hợp với cơ quan thuế tổ chức chuỗi “Vững Thuế - Vững Lợi Nhuận”, hướng dẫn hộ kinh doanh về kê khai, eTax Mobile và ứng dụng công nghệ trong quản lý hoạt động.
Từ việc AI ngày càng tham gia sâu hơn vào quy trình quản lý thuế đến sự kết nối giữa cơ quan thuế, ngân hàng và các nhà cung cấp giải pháp số, hộ kinh doanh đang có thêm nhiều công cụ để đơn giản hóa những đầu việc phía sau hoạt động bán hàng. Với ACB, việc tiếp tục tham gia các chương trình hợp tác và bổ sung giải pháp số cũng hướng đến mục tiêu này: để công nghệ, tài chính và quản lý thuế được kết nối thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.
Tiếp nối hành trình đưa công nghệ đến gần hơn với khách hàng, ACB sẽ tham gia Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026, thực hiện theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phối hợp cùng Thời Báo Ngân hàng, diễn ra ngày 18-19/8 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên Dữ liệu và AI”, tại không gian ACB, khách tham dự, trong đó có hộ kinh doanh, có thể trực tiếp trải nghiệm các giải pháp số hỗ trợ giao dịch, thanh toán, quản lý dòng tiền và số hóa vận hành.
* Thông tin chi tiết:
Website: https://acb.com.vn/uu-dai/mo-tai-khoan-ho-kinh-doanh-nhan-ngay-den-12-trieu-san-iphone-17-promax-cuc-de
Hotline: (028) 38 247 247.
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