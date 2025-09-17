Thương hiệu thời trang Việt xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York

Tại Tuần lễ Thời trang New York, các buổi trình diễn thân mật và quy mô nhỏ đang ngày càng được ưa chuộng. Đồng thời, màn ra mắt quốc tế đầu tiên của một thương hiệu thời trang Việt Nam đã gây sự chú ý lớn…

Tuần lễ thời trang New York (NYFW) đã chính thức khởi động, với lịch trình dày đặc các sự kiện chính thức lẫn bên lề. Và IVY moda, thương hiệu thời trang Việt Nam có tuổi đời 20 năm, đã có một màn ra mắt đầy ấn tượng với các tín đồ thời trang quốc tế tại tuần lễ thời trang danh giá này.

THAY ĐỔI NGOẠN MỤC ĐỂ BỨT PHÁ

Dưới tầm nhìn táo bạo và hiện đại của giám đốc sáng tạo 24 tuổi Vy Nguyễn, IVY moda đã kỷ niệm 20 năm thành lập bằng cách viết lại di sản của mình với màn ra mắt quốc tế đầu tiên.

Nổi tiếng tại Việt Nam với những thiết kế trang phục công sở thanh lịch và đầm dạ hội sang trọng, phong cách thời trang của thương hiệu đã từng được nhận xét có phần hơi “đứng tuổi”, không quá hợp thời. Nhưng sự chuyển mình của IVY moda lên sàn diễn NYFW không chỉ là một bước tiến về địa lý, mà còn là sự chuyển giao thế hệ và bước ngoặt trong phong cách.

Tạp chí Forbes nhận định rằng giám đốc sáng tạo trẻ tuổi Vy Nguyễn, khi tiếp quản thương hiệu gia đình, đã mang đến không chỉ sự trẻ trung mà còn cả một tư duy toàn cầu. Khả năng sáng tạo và kỹ năng thiết kế của Vy Nguyễn đã được tôi luyện qua gần một thập kỷ trải nghiệm trong hệ sinh thái thời trang New York. Kết quả là một bộ sưu tập vừa mang bản sắc thời trang Việt, vừa mạnh dạn khai phá những lãnh địa mới, chinh phục thế hệ người yêu thời trang mới.

Vy Nguyễn - nữ giám đốc sáng tạo trẻ tuổi của IVY moda

Bộ sưu tập Xuân 2026 của IVY moda, được xây dựng trên bảng màu đơn sắc, đã mang đến một cách diễn giải mới mẻ về trang phục thường ngày của người Việt qua lăng kính quốc tế. Những chiếc blazer cắt may gọn gàng và áo sơ mi trắng bất đối xứng được đặt cạnh những váy maxi xuyên thấu, áo resin tạo khối điêu khắc, và những dải vải dài tung bay theo chuyển động.

Lựa chọn màu sắc chủ đạo là đen, điểm xuyết bằng tông trung tính, gợi nên cảm giác tinh gọn, rõ ràng và tối giản hiện đại. Tuy vậy, các thiết kế lại không hề đơn giản. Những chi tiết điêu khắc, đặc biệt là ở các mẫu áo resin tạo khuôn, đã phá vỡ giới hạn của trang phục công sở, thổi vào đó tinh thần thời trang cao cấp đầy sáng tạo.

Bên cạnh đó, váy slip dress và chân váy xếp ly mini mang lại năng lượng trẻ trung, nữ tính, kết hợp với phong cách cắt may chỉn chu là dấu ấn của thương hiệu trong lĩnh vực thời trang công sở nữ.

Forbes nhận xét rằng màn trình diễn của thương hiệu thời trang Việt Nam tại NYFW không phô trương hay quá đà. Sức mạnh tinh tế của bộ sưu tập đã tự lên tiếng. “Từng thiết kế mang nét sạch sẽ, chuẩn xác, đầy dụng ý và được kết hợp hoàn hảo. Bộ sưu tập như một cuộc đối thoại giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và đổi mới, giữa các thế hệ phụ nữ – những người hiểu rõ cách ăn mặc, và cả cách dẫn đầu,” tạp chí này cho biết.

Trước đây, các thương hiệu thời trang Việt như Đỗ Mạnh Cường, L.Soul cũng đã có màn ra mắt ấn tượng lại tuần lễ thời trang Thượng Hải. Với tài năng và tiềm lực hiện tại, chắc chắn trong tương lai sẽ còn có nhiều thương hiệu Việt khác xuất hiện tại các tuần lễ thời trang danh giá trên thế giới.

TẬP TRUNG VÀO ĐƠN GIẢN VÀ TINH TẾ

Trong khi các thương hiệu mỗi mùa đều mang đến những buổi trình diễn với nhiều định dạng và quy mô khác nhau, thì NYFW năm nay lại chứng kiến xu hướng cắt giảm sự phô trương trong khâu dàn dựng của các thương hiệu.

Derek Lam 10 Crosby – thương hiệu womenswear cao cấp đương đại – là một ví dụ tiêu biểu. Dưới sự dẫn dắt của tân chủ tịch Danielle Alalu, người tiếp quản vào năm ngoái, thương hiệu đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 70% lên 60 triệu USD trong ba năm tới nhờ các chiến lược như màn ra mắt tại NYFW mùa trước.

Mùa này, bộ sưu tập mới được giới thiệu chỉ trong một căn phòng tại trụ sở Derek Lam 10 Crosby, với 10 thiết kế được chọn lọc kỹ lưỡng từ toàn bộ sưu tập, tạo thành một bức tranh thị giác tinh tế để khách mời có thể chiêm ngưỡng toàn bộ chỉ trong một khung cảnh. Cách làm này cũng giúp tiết kiệm chi phí dàn dựng và hạn chế phát sinh thêm chi phí.

“Chúng tôi đã có đầy đủ hệ thống bảng hiệu rồi,” Yana Popov, giám đốc thiết kế của thương hiệu, chia sẻ. “Không gian này vốn đã phản ánh bản sắc thương hiệu, chúng tôi không cần phải biến một địa điểm mới thành đại diện của thương hiệu nữa. Người mua cũng đã quen thuộc với nơi này vì họ thường đến đây trong những buổi hẹn mua sắm (market appointments).”

Các thương hiệu khác như Milly, Tibi và Markarian tổ chức các buổi trình diễn ngay tại cửa hàng và showroom của họ. Adeam và Sergio Tacchini lại chọn hình thức tổ chức bữa tối thân mật để ra mắt bộ sưu tập mới, còn 3.1 Phillip Lim thì tổ chức buổi bán hàng lưu trữ (archive sale) chỉ dành cho khách mời tại cửa hàng.

Những hình thức và địa điểm này giúp giảm thiểu các khoản chi phí nhỏ lẻ – vốn có thể cộng dồn và khiến NYFW trở nên không có lợi nhuận. Thực tế, các show quy mô nhỏ trở nên đáng chú ý trong bối cảnh toàn ngành thời trang đang tìm cách thắt chặt chi tiêu trước tình hình thuế quan và những bất ổn của thị trường.

Tuy nhiên, không phải thương hiệu nào cũng thu hẹp quy mô. Ví dụ L’Agence, thương hiệu đã tổ chức một buổi trình diễn lớn tại Celeste Bartos Forum, căn phòng rộng lớn trong tòa nhà lịch sử Stephen A. Schwartzman Building ở Bryant Park, New York.

Âm nhạc sôi động, quả cầu disco xoay lấp lánh cùng hàng trăm khách mời – trong đó có cả diễn viên Lindsay Lohan – đã tạo nên một màn trình diễn hoành tráng, thuộc kiểu dần hiếm gặp ở NYFW ngày nay.

“Chúng tôi không biết làm quy mô nhỏ sẽ như thế nào,” Ashley Bryan, Giám đốc Marketing (CMO) của L’Agence, chia sẻ.

Điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của thời trang toàn cầu: một bên là xu hướng tinh gọn, tiết chế chi phí nhưng vẫn giữ được bản sắc thương hiệu, một bên là những màn trình diễn hoành tráng, đậm tính biểu tượng.