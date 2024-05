Thương mại song phương phi dầu mỏ Việt Nam và Dubai đạt 8,6 tỷ USD, tăng 12,2%

Sáng 9/5, Diễn đàn kinh doanh gặp gỡ các doanh nghiệp địa phương B2B trong roadshow Đông Nam Á “Kinh doanh tại Việt Nam” (Doing business in Vietnam) do Phòng Thương mại Quốc tế Dubai tổ chức với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán UAE tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư (ITPC).

Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định, chính quyền Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư UAE đến đầu tư, kinh doanh tại TP.HCM. Hiện, UAE đứng thứ 42/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Thành phố với 27 dự án.

“Tính đến cuối năm 2023, bất chấp những thách thức của toàn cầu, giá trị xuất khẩu của TP.HCM sang UAE đạt gần 340 triệu USD, tăng hơn 4% so với năm 2022. Con số này minh chứng sống động cho những nỗ lực của Thành phố và các đối tác UAE trong việc góp phần phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa mối quan hệ Việt Nam – UAE”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.

Ngoài ra, diễn đàn “Doing business in Vietnam” lần này khẳng định sự ghi nhận và mong muốn của UAE, tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Ông Mohammad Ali Rashed Lootah, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Dubai Chambers, khẳng định: Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng lớn mạnh nhờ các chính sách kinh tế thuận lợi, cơ sở hạ tầng vững chắc, lực lượng lao động lành nghề và có vị thế mang đầy tính chiến lược.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Dubai Chambers cũng kỳ vọng, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện sắp tới của UAE với Việt Nam sẽ thúc đẩy đáng kể quan hệ thương mại chung. Thỏa thuận này sẽ mở rộng hơn khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Bởi lẽ, Dubai có vị trí trung tâm thương mại quốc tế quan trọng, cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung.

Theo Phòng Thương mại Quốc tế Dubai, trong năm 2023, có 118 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký làm thành viên của Phòng và giá trị thương mại song phương đạt 8,6 tỷ USD, tăng 12,2%... Cụ thể, lĩnh vực mang lại cơ hội xuất khẩu tiềm năng cao từ Việt Nam sang Dubai gồm có: đồ nội thất, các loại hạt, trái cây nhiệt đới và cà phê. Trong khi đó, các lĩnh vực có nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư Dubai tại Việt Nam được xác định là nông nghiệp bền vững, xây dựng, du lịch và công nghiệp thực phẩm.

Diễn đàn kinh doanh cũng mang đến bức tranh về thông tin kinh tế của Dubai, đồng thời, cũng cho thấy lợi thế cạnh tranh mà Tiêu Vương quốc này mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc mở rộng thị trường qua Trung Đông và các khu vực khác. Đây cũng là dịp cho các doanh nghiệp của Việt Nam và Dubai gặp gỡ, trao đổi song phương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh…

Trước đó, Văn phòng đại diện mới của Phòng Quốc tế Dubai tại Việt Nam được khai trương vào tháng 7/2023, là một trong những bước đi quan trọng của UAE nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước. Phái đoàn thương mại được tổ chức như một phần của dự án “Chân trời mới” do Phòng Thương mại Quốc tế Dubai khởi xướng, nhằm mục đích thúc đẩy sự mở rộng quốc tế của các doanh nghiệp có trụ sở tại Dubai và tăng cường kết nối với các thị trường đầy hứa hẹn trên toàn cầu và Việt Nam là một trong số đó.