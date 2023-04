Thưởng tiền cho nhà thầu rút ngắn thời gian xây dựng 15 dự án giao thông trong chương trình phục hồi

Nghị định này quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội.

NGUYÊN TẮC THƯỞNG HỢP ĐỒNG

Danh mục dự án được áp dụng quy định về thí điểm thưởng hợp đồng kèm theo nghị định này có 15 dự án: dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1...

Một số dự án trong danh mục các dự án giao thông thuộc chương trình phục hồi được thí điểm thưởng hợp đồng.

Việc thưởng hợp đồng phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng; phải được quy định rõ trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và được thể hiện trong hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Việc thưởng hợp đồng được áp dụng cho từng gói thầu cụ thể. Số tiền thưởng không vượt nguồn tiền thưởng quy định.

Về nguyên tắc thưởng, công trình, hạng mục công trình phải được thực hiện theo đúng hợp đồng về số lượng, khối lượng, chất lượng, đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và phải được nghiệm thu, bàn giao theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Việc thưởng hợp đồng chỉ áp dụng đối với nhà thầu tuân thủ pháp luật trong thực hiện gói thầu và có nguồn tiền thưởng thực tế.

"Không áp dụng thưởng đối với các trường hợp xác định giá gói thầu, lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và ký kết hợp đồng không theo quy định pháp luật về xây dựng nhằm trục lợi tiền thưởng", Nghị định 15 nêu rõ.

Tiền thưởng hợp đồng được sử dụng từ số tiền dư sau đấu thầu, bao gồm cả chỉ định thầu.

Về phương pháp tính số tiền thưởng, Nghị định 15 nêu rõ công thức sau đây: số tiền thưởng (T) = TD x TG x K.

Trong đó, TD là số tiền dư sau đấu thầu = giá gói thầu theo dự toán được duyệt (không tính dự phòng); giá trúng thầu (không tính dự phòng).

Còn TG là tỷ lệ thời gian rút ngắn (%) = thời gian rút ngắn (ngày)/thời gian thực hiện theo hợp đồng (ngày). Trường hợp TG > 20% thì TG được lấy giá trị bằng 20%.

Nghị định 15 nêu rõ thời gian thực hiện theo hợp đồng là thời gian được xác định cụ thể trong hợp đồng được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu, không tính thời gian gián đoạn do các yếu tố chủ quan từ phía chủ đầu tư, yếu tố khách quan vì các lý do bất khả kháng được hai bên thỏa thuận. Còn thời gian rút ngắn được tính bằng chênh lệch giữa thời gian thực hiện theo hợp đồng so với thời gian thực hiện gói thầu thực tế.

K là hệ số khuyến khích = 5.

THU HỒI TIỀN THƯỞNG TRONG VÒNG 30 NGÀY NẾU VI PHẠM

Nghị định 15 cũng chỉ rõ việc điều chỉnh, thu hồi tiền thưởng thực hiện trong trường hợp phát sinh các sai lệch do cách tính tiền thưởng hoặc vi phạm các nguyên tắc thưởng theo kết luận thanh tra, kiểm tra.

"Trong thời gian 30 ngày kể từ khi kết luận thanh tra, kiểm tra có hiệu lực, chủ đầu tư ban hành quyết định thu hồi tiền thưởng tương ứng với số tiền sai lệch theo kết luận thanh tra, kiểm tra và yêu cầu nhà thầu nộp vào Kho bạc Nhà nước theo văn bản cam kết của nhà thầu tại hồ sơ xét thưởng hợp đồng". Nghị định 15/2023/NĐ-CP.

Nội dung quyết định thu hồi tiền thưởng hợp đồng bao gồm: tên nhà thầu, tên gói thầu, lý do thu hồi, số tiền thu hồi cụ thể, hình thức thu hồi và thời điểm thu hồi.

Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả số tiền bị thu hồi vào ngân sách nhà nước trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi tiền thưởng có hiệu lực.

"Quá thời gian trên, nhà thầu chịu lãi phạt bổ sung theo tỷ giá của liên ngân hàng tại thời điểm hoàn trả", Nghị định 15 nêu.

Các gói thầu xây lắp thuộc các dự án trong phụ lục I kèm theo Nghị định này đã ký hợp đồng trước thời điểm 25/4 mà việc thưởng hợp đồng chưa được quy định trong kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng quy định về thưởng hợp đồng đối với các gói thầu này.

Căn cứ quyết định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và nhà thầu ký kết bổ sung phụ lục hợp đồng về nội dung thưởng hợp đồng theo quy định tại nghị định này.